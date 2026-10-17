Consejo de la Magistratura: Aráoz y Bittar cerraron campaña en Córdoba con apoyos cruzados y un reclamo común

La elección por el espacio de la abogacía en el Consejo de la Magistratura llegó a su etapa final

Juan Manuel Aráoz y Eduardo Bittar , principales aspirantes por Córdoba a las sillas de la abogacía del interior en la futura conformación del Consejo de la Magistratura cerraron sus campañas exhibiendo apoyos de peso e instando a una masiva participación de los letrados, condición indispensable para fortalecer el peso de la provincia en el órgano clave de la Justicia nacional.

También tuvieron tiempo para participar en la masiva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que se realizó este jueves en las calles de la ciudad de Córdoba. Las correspondientes fotos mostraron a los candidatos compartiendo consignas en favor de la educación pública.

Para el fin de semana sólo quedará opción al tráfico en las redes sociales, inusualmente viciado por trolls y agresiones, sobre las cuales los candidatos han preferido no detenerse.

Más de 500 personas participaron de la presentación de los postulantes por la Lista 1 de Abogacía Federal , en un acto realizado en el auditorio Luis Gagliano, en el centro de la ciudad de Córdoba.

El encuentro contó con la participación de referentes de la abogacía cordobesa, dirigentes que responden al proyecto de Martín Llaryora y los principales candidatos de la Lista 1, quienes destacaron la necesidad de garantizar una representación plural y federal en el Consejo de la Magistratura .

Durante el acto hicieron uso de la palabra los expresidentes del Colegio de Abogados de Córdoba, César Tejerina, Héctor Echegaray e Ignacio Segura, quienes instaron a los presentes a trabajar los días que restan hasta la elección, que se realizará el próximo martes 20 de octubre.

También exhortaron al voto por Aráoz los armadores nacionales del espacio, el abogado y expresidente del Consejo, Miguel Piedecasas, y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, representante universitario en el Consejo, Diego Molea. Ambos coincidieron en atribuir a su espacio la verdadera representación de la abogacía y un auténtico carácter federal, atributos que contrastaron con los de las nóminas a que enfrentarán en pocos días.

A su turno, Juan Manuel Aráoz sostuvo que el objetivo es “defender los derechos de los abogados cordobeses, sin anteponer intereses personales y del puerto”. También coincidió en destacar la importancia de alcanzar un mayor equilibrio en la representación dentro del Consejo, para lo que resulta indispensable que el interior del país tenga una participación efectiva.

Finalmente, el primer candidato de la Lista 1, Fernando Levene, destacó el acompañamiento recibido durante el acto. “Estamos acompañados por la verdadera abogacía cordobesa. No venimos a poner a nuestros amigos abogados militantes. Acá estamos de pie para que las sillas las ocupen los abogados que representan a cada espacio de la Justicia Federal”, afirmó.

Concluido el acto, los representantes del espacio se sumaron a la marcha federal, donde se encontraron con Pedro Pérez, el decano de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, líder de Vamos, el espacio opositor al rector Jhon Boretto.

Los avales de Eduardo Bittar

La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, eligió el auditorio de la Facultad de Derecho de Córdoba para el cierre de su campaña, en un guiño a la "cuna del derecho".

Con Carlos Toselli como anfitrión, decano de esta casa de estudios, hicieron uso de la palabra los cuatro candidatos titulares: Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, de San Juan; Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza.

El rol central cupo a Ricardo Gil Lavedra, impulsor de la lista, quien aseguró que su espacio pugna porque los jueces sean designados de manera transparente y objetiva, sin consentir privilegios. También reivindicó la independencia del espacio frente a la política partidaria y sostuvo que sus representantes deberán responder y rendir cuentas ante la abogacía.

A su turno, Bittar destacó la necesidad de llevar al Consejo los problemas cotidianos de quienes litigan: honorarios, demoras judiciales y obstáculos al ejercicio profesional. “La abogacía tiene que ser protagonista”, subrayó.

Por su parte, Biglieri ancló sus palabras en la politización de la elección. “No somos un barco a la deriva de las olas políticas que pueden cambiar el año que viene. Somos los que vamos a garantizar la defensa de la abogacía en una relación directa con nuestros colegios de abogados”, apuntó.

El escenario y la ocasión propiciaron la exclamación de consignas en favor de la educación pública y el financiamiento universitario. Sólo 24 horas antes, muchas de las caras presentes habían participado de la marcha federal. En Córdoba, Bittar caminó junto al rector de la UNC.

El apoyo de la UCR

En la previa al acto de cierre, Biglieri participó de un encuentro en Río Tercero que reunió a importantes referentes del radicalismo provincial, autoridades institucionales y profesionales de la abogacía de distintos puntos de Córdoba,

La convocatoria contó con la presencia del presidente de la UCR Córdoba, Matías Gvozdenovich; el exdiputado Rodrigo de Loredo; el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer; la legisladora provincial Alejandra Ferrero; y el rector de la Universidad Nacional de Río Tercero, Pablo Yannibelli.

Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la representación de los profesionales del interior del país, promover una Justicia independiente y defender las instituciones republicanas.

Las expectativas en Córdoba

Alrededor de 8.300 abogados podrían participar de las elecciones el próximo martes. Según cálculos previos, la asistencia a las urnas oscilaría entre un 20 y un 30 por ciento.

Aquella cantidad corresponde al total de letrados que cuentan con matrícula federal y representa a poco menos de la mitad del total de letrados registrados en los 11 colegios repartidos en la provincia.

La posibilidad de facilitar el acceso a tal matrícula ha sido otra de las coincidencias entre los representantes del interior, que señalan un contraste desfavorable con sus pares de la Ciudad de Buenos Aires.