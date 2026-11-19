Fundar , la organización que preside Sebastián Ceria y dirige Martín Reydó , realizó su tradicional brindis de fin de año en Arthaus Central , con la participación de más de 250 referentes de la política, el sector privado, la academia, organismos internacionales, el periodismo y organizaciones de la sociedad civil.

ALEGRIA TEM FIM La advertencia de Lula al peronismo: después de ganar, hay que gobernar

Durante el encuentro, Ceria y Reydó compartieron un balance del año y destacaron la necesidad de construir espacios de diálogo entre distintos sectores para abordar los desafíos del desarrollo argentino. La convocatoria reunió a dirigentes de diferentes espacios políticos, empresarios y especialistas en políticas públicas.

“Fundar nació con la idea de contribuir a que la Argentina sea un lugar mejor. Creemos en un Estado inteligente, capaz de apalancar el desarrollo, y en la importancia de pensar el país a largo plazo. Tenemos grandes oportunidades, pero aprovecharlas requiere de buenas políticas públicas y de la capacidad de trabajar juntos. Porque el éxito nunca es una expresión aislada del talento individual sino que siempre es una tarea colectiva, y esa es la convicción que inspira todo lo que hacemos en Fundar”, expresó Ceria.

Entre los asistentes del arco político estuvieron el senador Wado de Pedro ; los diputados Nicolás Massot , José Glinski , Nicolás Trotta , Fernanda Ávila , Alicia Ciciliani y Pablo Farías ; y la legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri , entre otros dirigentes.

“La Argentina necesita recuperar la capacidad de tener conversaciones más densas sobre su futuro. Reemplazar el griterío por la argumentación y la presentación de evidencia. En Fundar trabajamos con esa metodología en mente para dejar sobre la mesa propuestas concretas, pero también para tender puentes entre sectores que muchas veces no dialogan. Este encuentro refleja esa vocación: reunir miradas distintas alrededor de un objetivo compartido, el desarrollo del país”, señaló Reydó.

El sector privado también tuvo una amplia representación. Participaron Martín Etchevers, de Grupo Clarín; Matías Peire, de GRIDX; Diego Coatz, de I+D; Carolina Castro, de Industrias Guidi; Carlos Díaz, de Siglo XXI Editores; Martín Rapetti, de Equilibra; Martín Redrado, de Fundación Capital; Julia Pomares, de GIDE Latam; y Graciela Ciccia, de la cámara de biotecnología. También asistieron representantes de AmCham Argentina y de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Organismos internacionales, academia y sociedad civil

La convocatoria incluyó a representantes de organismos internacionales y del ámbito diplomático. Entre ellos estuvieron el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo; Erik Høeg, de la Unión Europea; Max Alier, del Fondo Monetario Internacional (FMI); Christian Asinelli y Susana Edjang, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); y Romain Zivy, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

También participaron Santiago Baruh, de la Embajada de Canadá; Pedro Leonardo Borges, de la Embajada de Brasil; Marina Ruete, de IGF; Paula Español, de BAPRO; María Migliore; Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo, de Popurrí; además de Matías Kulfas, Enrique Avogadro y Cecilia Todesca.

El ámbito académico estuvo representado por Diego Golombek, de la Universidad de San Andrés; Guillermo Durán, de la Universidad de Buenos Aires; Eduardo Levy Yeyati, de la Universidad Torcuato Di Tella; Gabriel Kessler, Ariel Wilkis y Gabriel Vommaro, de la Universidad Nacional de San Martín y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Natalia Aquilino, de la Universidad de San Andrés; y Jorge Aliaga, de la Universidad Nacional de Hurlingham.

La sociedad civil contó con la presencia de Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Juan Maquieyra, de TECHO; y Leandro Cahn, de Fundación Huésped.

Entre los referentes del periodismo asistieron Facundo Nejamkis, de Opina Argentina; Martín Sivak; Iván Schargrodsky, de Cenital; Daniel Sticco, de Infobae; Carlos Marino, de Letra P; Ariel Basile, de Ámbito Financiero; Alejandro Radonjic, de El Economista; Diego Genoud, de El Destape; Sebastián Lacunza, de elDiarioAR; Julia Mengolini, de Futurock; Jorge Liotti, de La Nación; Jairo Straccia, de Cenital; Esteban Rafele, de Radio Con Vos y Letra P; y Ernesto Tenembaum, de Radio Con Vos, Infobae y Cenital.

Fundar es un centro de innovación en políticas de desarrollo que busca impulsar transformaciones estructurales en Argentina y América Latina. Su encuentro anual reunió a referentes de distintos ámbitos con el objetivo de promover el intercambio de ideas y la construcción de propuestas para el futuro del país.

Todas las fotos

Sebastián Ceria, Presidente de Fundar

Sebastián Ceria, Presidente de Fundar.

Christian Asinelli (CAF), Sebastián Ceria (Fundar), el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y Susana Edjang (CAF).

Martín Redrado (Fundación Capital) y Erik Høeg (Unión Europea)

Paula Español (BAPRO), Martín Reydó (Fundar), el senador Wado de Pedro y Santiago Rodriguez

Max Alier (FMI), Martín Reydó (Fundar) y Gabriel Kessler (UNSAM-CONICET)

Fernando Straface (Puente) y Guadalupe Tagliaferri (legisladora porteña)

Daniel Yankelevich (Fundar) y Julia Pomares (GIDE Latam)

Paula Español (BAPRO) y Martín Rapetti (Equilibra)

Víctor Volman (Argentinos por la Educación), Manuel Vidal (CARP), Bruno Rodríguez y María Migliore (Popurrí)

El periodista Jairo Straccia y Leandro Cahn (Fundación Huésped)

La Doctora en Ciencias Sociales Mariana Gené, junto a los periodistas Jorge Liotti (La Nación) e Iván Schargrodsky (Cenital)

Facundo Nejamkis (Opina Argentina), Belén Bonello (Fundar), Jorge Liotti (La Nación), Matías Kulfas, Martín Schapiro (Cenital), Martín Reydó (Fundar), Mercedes Menga (CFI) y Daniel Schteingart (Fundar)

Los periodistas Rosalía Constantino, Ezequiel Orlando, Julia Mengolini, Sebastián Lacunza y Martín Rajnerman

Martín Etchevers (Grupo Clarín) y el diputado nacional Nicolás Trotta

Sebastián Ceria (Fundar), Julia Mengolini (Futurock) y Martín Reydó (Fundar)

Ernesto Tenembaum (Cenital) y Sebastián Ceria (Fundar)

Los diputados nacionales Pablo Farías y Nicolás Massot

Sebastián Menescaldi (EcoGo) y Max Alier (FMI)

Gabriel Díaz Zolorzalo (Gerente de Asuntos Institucionales / Relaciones Gubernamentales Mercado Libre) y Julia Gordillo (CFI)

Graciela Ciccia (CAB), Carla Quattrone (CAB), Paula Isaak (Fundar), Tomás Bril (Fundar), Juan Manuel Garrido y Laura González (El Gato y La Caja), Juan O’Farrell (Fundar) y Eduardo Levy Yeyati (UTDT)