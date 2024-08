Luis Juez elige bando en la interna libertaria: cruzó a Victoria Villarruel por el dietazo en el Senado

De poco parecen haber servido las exposiciones públicas de la vicepresidenta, quien intentó despegarse de la situación. A través de Instagram, había asegurado, este lunes, que "ss facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores".

“Ya le he perdido la paciencia. Desde el 18 de julio vengo pidiendo una sesión especial. Soy el único senador que le ha dicho que su bancada no está de acuerdo con el aumento de sueldos y queremos que eso se retrotraiga. Desde el Presidente para abajo, lo ha manifestado todo el mundo. Todavía estoy esperando que lo haga. No importa si es el 6%, será una vergüenza lo mismo. Volveré a la carga”, hilvanó Juez en diálogo con Canal 12.