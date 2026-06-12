La Casa Rosada confía en que el Congreso no removerá a Manuel Adorni, pero tiene Plan B

Pese a la avanzada de la oposición en el Congreso para remover a Manuel Adorni de su cargo, la cúpula de la Casa Rosada está confiada en que la iniciativa no prosperará, en parte porque apuestan a que la presión de Mauricio Macri no encuentre consenso dentro en el PRO. Aún así, si los pronósticos fallan y el peor escenario para el oficialismo se hace realidad, Javier Milei tiene un plan B: volver a firmar la designación de su cuestionado jefe de Gabinete.

El PRO, que en los papeles conduce Macri , publicó en las últimas 24 horas dos duros comunicados contra el jefe de los ministros libertarios. En uno de ellos, que se dio a conocer el jueves cerca de las 17 cuando todavía no estaban los votos de otros sectores de la oposición para remover a Adorni, el espacio amarillo advirtió que "a esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con transparencia".

Con este mensaje, el exmandatario ya daba indicios que estaba dispuesto a respaldar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Comparte posición con Juan Schiaretti y el resto de representantes cordobeses de Provincias Unidas , más la senadora del espacio, Alejandra Vigo . Pero, este viernes, el líder del PRO fue aún más allá: "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni".

Con el primer mensaje del partido, según pudo saber este medio, parte de la bancada que conduce Cristian Ritondo se irritó de sobremanera. No era la primera vez que Macri utiliza las redes sociales para apuntar lo más cerca posible del Presidente, de hecho, a principios de mayo había profundizado sus diferencias con Milei al asegurar que "acompañar el cambio" no era "aplaudir lo que está mal". Con el segundo posteo, un sector de la tropa amarilla en la cámara baja puso el grito en el cielo: "Ni a palos vamos a sumarnos a una movida que empezó el kirchnerismo, si Mauricio quiera hacerlo que le haga levantar la mano al único que le responde".

Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y…

La mención hace referencia a Fernando de Andreis , la principal espada legislativa que tiene Macri. Al otro extremo se ubica Ritondo, quien hace equilibrio a la hora de cuidar los intereses del bloque que preside y sostener su vínculo con el Presidente y Karina Milei , a quienes necesita para llegar a un acuerdo electoral en Entre Ríos , Chubut y la provincia de Buenos Aires . En la cúpula violeta saben tanto de esta necesidad como de la voluntad de Ritondo de bloquear cualquier tipo de avanzada de Unión por la Patria, de ahí que lo mencionen como un aliado clave.

La continuidad de Adorni acrecienta un viejo malestar interno

La tranquilidad que los hermanos Milei y Adorni hacen saber en privado, en parte por las diferencias entre Macri y Ritondo en este punto de conflicto, es inversamente proporcional a la incomodidad del Gobierno por el futuro del vocero. Es que, puertas adentro, ministros, secretarios y asesores consideran que la continuidad del jefe de Gabinete complica la imagen del Presidente y semiparaliza la gestión de numerosas áreas. Hay quienes, incluso, sugieren que si prospera la moción de censura, el Congreso le estaría haciendo un favor al oficialismo.

Un estudio reciente de la agencia de Enter Comunicación registró un crecimiento negativo exponencial en la larga novela que protagoniza Adorni: pasó de 135 mil menciones el 10 de junio a 323 mil comentarios el 11 de julio, es decir, con la presentación de su declaración jurada y posterior entrevista en La Nación+. Este volumen representa el pico más alto de conversación en redes sobre el funcionario, superando la investigación judicial por sus viajes a Nueva York y Punta del Este (284 mil menciones) y las polémicas por su casa en Indio Cuá o el departamento en Caballito.

Ese manto digital de negatividad son las que opacan noticias que el oficialismo considera triunfos en su modelo. El martes la consultora Standard & Poor’s le mejoró la calificación a la Argentina, que pasó desapercibida en los pasillos de Balcarce 50, pero que fue festejada por los mercados y el circulo rojo. Por eso, el riesgo país tocó el nivel más bajo en ocho años.

Otra buena noticia para la Casa Rosada fue que la inflación descendió al 2,1%. Milei lo festejó en Olivos y Toto Caputo en el Palacio de Hacienda, aunque el tema prácticamente no se mencionó en redes y medios de comunicación. El propio Adorni reconoció en su entrevista que los avances de la causa por presunto enriquecimiento ilícito erosionan a la administración libertaria de alguna forma.

El plan B de Javier Milei para sostener a su ministro

Mientras algunos funcionarios se agarraban la cabeza con las manos al escuchar a Adorni en el programa de José del Río, el equipo de contadores y abogados del ministro coordinador festejaban la eficacia de la estrategia que habían diseñado no para evitarle el escarnio público o el papelón frente a sus pares, sino para evitar a toda costa la figura de enriquecimiento ilícito.

En el ecosistema libertario se menciona, incluso, que los abogados siguieron con cierto júbilo algunos posteos de dirigentes de la oposición y menciones de periodistas que empezaron a hablar de "evasión de impuestos" y no de "corrupción".

Por tratarse de una estrategia pensada para salvaguardar la figura del jefe de Gabinete en Comodoro Py y no un programa para cuidar la investidura presidencial es que muchos de los que respaldaban a Adorni en el pasado reciente decidieron mantenerse al margen en las últimas horas. De hecho, el único que respaldó en público al ministro coordinador fue el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría.

Desentendido por completo de las diferencias en la mesa política, el Presidente está decidido en sostener a Adorni hasta las últimas consecuencias. Quienes conocen su forma de razonar y escuchan a diario sus razonamientos en la Quinta de Olivos, aseguran que está dispuesto a pagar los costos políticos y económicos que hagan falta.

De ahí es que dejan trascender que Milei está dispuesto a recurrir a una iniciativa inédita de ser necesario: volver a firmar un decreto para designar a Adorni en la jefatura de Gabinete.

No es la primera vez que sobrevuela este plan B. Como contó Letra P en aquel momento, cuando parte de la oposición analizaba pedir la moción de censura contra el entonces Jefe de Gabinete Guillermo Francos, por no aplicar la ley de emergencia en Discapacidad, que fue refrendada tras el veto presidencial, en la Casa Rosada imaginaban que Milei podía volver a tomarle juramento al mismo funcionario si el Congreso lo obligaba a echarlo.

La historia fue otra: Francos se fue por motu propio y Adorni lo reemplazó. Ahora es el nuevo jefe de Gabinete quien se enfrenta al mismo escenario.