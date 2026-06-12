Catamarca: el exgobernador Castillo elogió a Jalil y agita una alianza entre radicales y peronistas

La UCR de Catamarca está en ebullición . El exgobernador Oscar Castillo reivindicó la vieja alianza que unía a radicales y peronistas y, elogiando a Raúl Jalil , agitó fantasmas en un partido que ya venía despedazado por mil partes. En su enterno ponen paños fríos, pero sus rivales internos levantaron la guardia.

Los dichos de Castillo se dieron en un homenaje a su padre, el también exgobernador Arnoldo Castillo , en el comité radical de Fiambalá . Allí, el dirigente que incluso reconoció que hace dos años había elegido el perfil bajo, reivindicó el armado que nació al calor de la indignación por el Caso María Soledad en 1991 y gobernó durante dos décadas la provincia norteña. “El último esquema político que nos permitió ser poder fue el Frente Cívico y Social , fue la sociedad marchando sobre las calles de Catamarca en silencio pidiendo justicia la que nos pidió que nos juntemos”, dijo.

Antes de esa reivindicación, el radical hizo un elogió a Jalil, de quien dijo que “ha mostrado mucha inteligencia” por “aprovechar un presidente que tiene una debilidad extraordinaria por no tener los votos en la Cámara de Diputados ni en la de senadores”. “Logró que Farallón Negro y algunas minas importantes que han sido una cuestión histórica para los catamarqueños vuelvan a los catamarqueños . ¿Está mal eso? No..Está mal para el peronista, pero bueno, nosotros los catamarqueños está bien", dijo.

Castillo, además, diferenció a Jalil de Lucía Corpacci . ”Esa mujer va a ir al balcón de la que tiene tobillera”, chicaneó. ”Ese muchacho no quiere ser candidato”, agregó respecto a Gustavo Saadi , otro de los popes del peronismo catamarqueño . Todo lo hizo en el marco de su pedido de “abrir la cabeza” y prepararse “para ver con quién nos juntamos”. “No estamos en el mismo lado, pero seamos inteligentes, no hagamos de esto un partido solamente”.

Las declaraciones avivaron el fuego de la interna radical. Rápidamente, los radicales celestes alieneados con Castillo y que hoy tienen el control institucional del partido, se ocuparon de dejar en claro que una reedición del Frente Cívico no está sobre la mesa, más allá que las declaraciones del exgobernador.

Sin embargo, en un escenario atomizado como el de la UCR en la provincia norteña, el resto de los sectores levantaron la guardia, azuzados también porque creen que a Jalil le vendría bien un apoyo externo en su interna contra Saadi en busca de su reelección.

PresidenteUCRCatamarca Luis Fadel, presidente de la UCR de Catamarca y referente de la línea celeste.

La UCR catamarqueña está partida. Dentro del partido están los celestes, que controlan el partido de la mano del diputado Luis Fadel, cuentan además con la banca de María Paz de la Quintana y es el sector más cercano a Castillo.

Allí también aparece Evolución, liderada por el exdiputado y exjefe partidario Alfredo Marchioli. Por otro lado, está Flavio Fama, el senador y exrector de la Universidad Nacional de Catamarca que el año que viene debe renovar su banca en la cámara alta y a su lado dicen que, por ahora, “desensilló hasta que aclare” el panorama radical.

Radicales con peluca

Como si el río revuelto interno fuera poco, un grupo de legisladores pegó el portazo del Comité y armó Generar, un partido político propio que aún está en formación pero ya repercutió en la cámara baja catamarqueña. Allí reportan los diputados Tiago Puente, Mamerto Acuña y Natalia Herrero, además de la expresidenta del comité radical de la capital, Silvana Carrizo. En rigor, ese grupo fue expulsado por la conducción institucional de la UCR, los celestes, por acercarse a La Libertad Avanza en la última campaña.

Un camino distinto pero paralelo tomó Francisco Monti. El dirigente lideraba el Frente Amplio de Participación Radical, otra corriente interna boinablanca, pero se transformó en uno de los cinco radicales con peluca en el Congreso que se plegaron a las estrategias de La Libertad Avanza. Cuando su mandato terminó, logró entrar en la lista libertaria para la Legislatura provincial. Desde allí, viene encadenando recorridas por la provincia con el objetivo de construir imagen y entrar a la discusión de candidaturas libertarias el próximo año.