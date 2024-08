Causa contra Alberto Fernández: la Justicia pidió acceso a las cámaras de seguridad de Olivos

El frente Territorios en Lucha que agrupa diversos movimientos sociales marchará este lunes a las 11 al Ministerio de Capital Humano para denunciar "el desabastecimiento de comedores mientras se duplica la indigencia" bajo la consigna "La peor violencia es el hambre" y pedir que la ministra Sandra Pettovello los reciba.

Los movimientos sociales criticaron en un comunicado a la titular de la cartera de Capital Humano por responder al "gravísimo deterioro de las condiciones de vida de las infancias" con "palabras hostiles" y "criminalización de las organizaciones". "Pese a las intimaciones judiciales no ejecuta siquiera las políticas alimentarias ya presupuestadas", deslizaron.

Entre las organizaciones que conforman el frente se encuentran Libres del Sur, Frente Popular Darío Santillán y el MST Teresa Vive.

Embed - FOL on Instagram: "Comunicado de prensa *Pettovello es Responsable, que este día de los niños y las niñas se de en el marco de datos escandalosos* _Este lunes 19/8, desde las 11hs en Juncal y C. Pellegrini de la CABA, Territorios en Lucha y la Campaña "La Peor Violencia es el Hambre" denunciarán el desabastecimiento de comedores mientras se duplica la indigencia._ Distintos informes publicados en estos días, dan cuenta del gravísimo deterioro de las condiciones de vida de las infancias en Argentina. Sin embargo, la ministra de Capital Humano sólo tiene palabras hostiles y busca la criminalizacion de las organizaciones, y pese a las intimaciones judiciales no ejecuta siquiera las políticas alimentarias ya presupuestadas. Es por ello que pediremos una vez más ser recibidos por la Ministra Pettovello, y que se den respuestas concretas ante la Emergencia Social que el propio gobierno reconoce. *TERRITORIOS EN LUCHA* -FeNaT-CTAA -Libres del Sur -Movimiento Argentina Rebelde MAR -Frente Popular Darío Santillán -Coordinadora Por El Cambio Social: FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) - Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional - MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social) - Movimiento 8 de Abril - FAR Y COPA en Marabunta - FOB Autónoma (Federacion de Organizaciones de Base, Autónoma) - OLP Resisitir y Luchar - Movimiento Juana Azurduy - Arriba Lxs Que Luchan. -MST Teresa Vive -FOL - MTD Aníbal Verón - MRP - FOB - MTR Por la democracia directa."