Javier Milei, cruzó al Senado por el dietazo: "Son unos estafadores"

Live Blog Post

Villarruel se despegó del dietazo en el Senado: "Solo decido sobre las paritarias de los empleados"

La vicepresidenta Victoria Villarruel se desligó del dietazo que aprobó el Senado este lunes y responsabilizó exclusivamente a quienes ocupan las bancas de la Cámara alta. "Yo solo decido sobre las paritarias de los empleados", aclaró la titular del Senado en Instagram en línea con el tuit del presidente Javier Milei.

"Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores", remarcó Villarruel y recordó que cuando sucedió lo mismo en abril había explicado en Twitter que no puede "interferir" en ese tipo de decisiones votadas a mano alzada y que no tiene "herramienta alguna para frenarlo".