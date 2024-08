Gabriel Bornoroni larga la carrera 2025: acto a fin de mes y rechazo a paracaidistas de la política

Embed - Natalia Contini on Instagram: "Lo que más amo en la vida son mis hijos y esta Patria. En el proceso de aprender a ser madre comprendí que educar a través del ejemplo no era una solo una buena manera educar, sino que era la ÚNICA. Hoy me toca ser Intendente del pedacito más querido de mi Patria, la localidad de Anisacate en la Provincia de Córdoba. Todos los días dejo hasta lo que no tengo para que cada vecino sepa con ejemplos claros que estamos acá cambiar las cosas de una vez y para siempre. Hoy, damos lo que puede verse como un pequeño paso ante los ojos de los burócratas, poderosos y la casta pero sabemos es un enorme paso hacia la fundación del País que la gente necesita. Hoy, Anisacate se convierte en el “Km 0” de la convicción y la libertad. Desde Córdoba tenemos que dar el ejemplo. Es por eso que en contra de la especulación y el miedo hoy decidimos inaugurar el primer local de JUNTOS POR LA LIBERTAD del País. ¡VIVA ANISACATE, VIVA LA LIBERTAD y VIVA LA PATRIA!! @javiermilei @mauriciomacri @juntospodemosanisacate @pro_anisacate"

