Newell's negocia en Rosario con dos productoras de espectáculos para engrosar las cuentas y salir del rojo

Newell's busca ser parte de la agenda de eventos de Rosario y avanza en un acuerdo con productoras.

La nueva conducción de Newell's Old Boys encontró en los espectáculos una vía para generar fondos genuinos. Con una deuda heredada que supera los 30 millones de dólares, el club de Rosario avanza en un acuerdo con productoras de espectáculos para posicionar al Coloso y, especialmente, a su estadio cubierto, como plazas permanentes para eventos.

La dirigencia que encabeza Ignacio Boero trabaja en una estrategia que excede lo deportivo y busca nuevas fuentes de financiamiento. Luego de una evaluación de las posibilidades que ofrece el mercado, encontró en el negocio de los espectáculos una oportunidad que considera subexplotada.

En ese marco, Newell's avanza en un acuerdo con las productoras All Press , de Gustavo Granato , y Asfalto , de Ariel Jokanovich , dos firmas que desde hace años vienen trabajando de manera conjunta en distintos emprendimientos vinculados a espacios culturales de Rosario.

Según pudo saber Letra P , el entendimiento se encuentra muy avanzado y restan definir aspectos operativos y contractuales para formalizarlo. La idea es que ambas productoras se conviertan en las encargadas de intermediar y desarrollar la agenda de espectáculos del club, con especial atención sobre el estadio cubierto del Parque Independencia, aunque también con posibilidades de utilizar el Coloso Marcelo Bielsa para eventos de gran escala.

La figura elegida para rubricar el acuerdo no será una concesión ni tampoco implicará ceder la explotación de los espacios. Lo que se negocia es un contrato de intermediación y exclusividad por tres años, con vigencia prevista hasta diciembre de 2029, y con un canon estipulado de antemano.

BoeroPullaro Ignacio Boero, presidente de Newell's, junto al gobernador Pullaro.

La lógica es sencilla: cualquier interesado en realizar un evento en instalaciones de Newell's deberá canalizar la propuesta a través de las productoras, que serán las encargadas de evaluar la viabilidad, coordinar la organización y otros detalles.

Es un esquema que ya utilizan instituciones de primera línea del fútbol argentino. El caso de River, que cerró un acuerdo con Dale Play, Live Nation y DF Entertainment por diez años, es el más claro.

También existe una razón política detrás de la duración del acuerdo. La conducción entiende que un contrato más extenso implicaría comprometer decisiones que corresponderían a futuras administraciones. Por eso el plazo fue pensado para no exceder el mandato político proyectado por la gestión actual.

El estadio cubierto, la gran apuesta

Aunque el Coloso aparece naturalmente como el espacio más visible, la verdadera expectativa está puesta sobre el estadio cubierto. El escenario llega a esta nueva etapa en pleno proceso de renovación gracias a, como contó Lucio Di Giuseppe en Letra P, las obras financiadas por el gobierno de Santa Fe en el marco de los Juegos Odesur 2026.

Los trabajos incluyen mejoras en butacas, impermeabilización, sanitarios y vestuarios. A eso se le sumarían, de concretarse el acuerdo, otras obras.

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La intención es transformar ese espacio en una sede permanente para espectáculos deportivos, musicales y corporativos durante todo el año. Los antecedentes recientes alimentan el optimismo.

Allí ya se realizaron actividades vinculadas a las selecciones argentinas masculina y femenina de vóley y está confirmada la llegada de los Harlem Globetrotters, uno de los espectáculos deportivos más tradicionales y reconocidos del mundo.

Con todo, la apuesta no se limita al deporte. Desde que comenzó a circular la posibilidad de una explotación más agresiva del predio, aseguran que empezaron a llegar consultas de distintos sectores. No solamente de productores musicales, sino también de organizaciones empresarias, instituciones y hasta iglesias evangélicas interesadas en desarrollar encuentros masivos.

Romper con viejas lógicas

Durante años, sostienen distintas fuentes consultadas, el negocio de los eventos quedó prácticamente paralizado. Por lo bajo, varios actores vinculados a la actividad coinciden en una explicación incómoda: la organización de espectáculos en el club aparecía asociada a sectores vinculados a la barra brava, una situación que desalentaba inversiones y alejaba a productores que preferían trabajar en otros ámbitos.

La nueva conducción busca mostrar un corte con esa etapa y ofrecer reglas claras para quienes quieran utilizar los espacios del club. La profesionalización del área aparece así como un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Hacia los socios, porque permite generar ingresos adicionales. Hacia el mercado, porque intenta garantizar previsibilidad para quienes evalúan desembarcar con propuestas de gran escala.

Rosario y la consolidación como plaza de eventos

La movida también dialoga con un fenómeno más amplio que atraviesa a Rosario. La ciudad intenta reposicionarse como sede de espectáculos y grandes encuentros, acompañada por inversiones públicas y privadas que buscan revitalizar la actividad.

La recuperación del Hipódromo, la Arena de la exRural y la transformación de espacios como La Segunda Arena son algunos de los ejemplos que observan quienes participan de las negociaciones.

En Newell's entienden que cuentan con una ventaja competitiva difícil de igualar: la ubicación. Tanto el Coloso como el estadio cubierto se encuentran en el corazón de la ciudad y poseen capacidad instalada para recibir a miles de personas.

La experiencia reciente también alimenta las expectativas. El recital de Tini Stoessel realizado en el Coloso dejó cerca de 150 millones de pesos para las arcas rojinegras y demostró que existe demanda para este tipo de eventos.

En la agenda aparece además el desembarco de Tan Biónica, otro concierto que promete convocar multitudes.

Con las cuentas bajo presión y la necesidad de generar recursos propios, la dirigencia rojinegra encontró una oportunidad donde durante años vio un problema. Ahora busca convertir sus estadios en una usina permanente de ingresos en una ciudad que quiere volver a jugar fuerte en el negocio del entretenimiento.