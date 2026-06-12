Legislatura bonaerense: las razones del parate en el Senado, que lleva seis meses sin sesionar

El Senado bonaerense acumula seis meses sin sesiones ordinarias . La presidenta del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario , no convoca al recinto en medio de la fuerte interna del peronismo y choques con la oposición, que trabaron acuerdos básicos para el funcionamiento legislativo y mantuvo paralizada buena parte de la agenda parlamentaria.

Las únicas excepciones fueron las sesiones especiales realizadas el 26 de febrero para elegir autoridades y el 24 de marzo, una tradición institucional en conmemoración del golpe de Estado de 1976. Más allá de eso, la cámara alta no volvió a reunirse para tratar proyectos ni avanzar con la actividad ordinaria.

Detrás de la inactividad aparecieron varias disputas políticas aún sin resolver. La principal estuvo vinculada con esa elección de las autoridades del cuerpo , una negociación atravesada por las diferencias dentro del oficialismo y por la necesidad de alcanzar consensos con otros espacios.

El otro factor que trabó las actividades fue la conformación de las comisiones legislativas, paso indispensable para que las iniciativas puedan avanzar en su recorrido parlamentario. Sin esos organismos plenamente constituidos, numerosos expedientes permanecieron sin tratamiento.

La última reunión de la cámara alta fue la sesión preparatoria del 8 de diciembre, cuando Magario tomó las licencias de Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) y Diego Valenzuela (La Libertad Avanza) . Ese fue el primer chispazo que tuvo la presidenta del cuerpo con el senador Sergio Berni, quien cuestionó ese accionar , argumentando que faltaban dos días para que quedaran formalmente asumidas las nuevas bancas.

Eso profundizó la desconfianza entre ambos sectores, que empezaron a presionar para ubicar en los cargos más altos a dirigentes de cada espacio. La puja por la vicepresidencia del Senado detonó todos los puentes y la cámara alta quedó todo el verano sin resolver sus vicepresidencias. Recién el 26 de febrero, el senador Mario Ishii, por el kirchnerismo, se quedó con la vicepresidencia primera y Berni como jefe de bloque, una derrota política para Axel Kicillof.

Magario buscaba imponer para ese lugar a Ayelén Durán, quien finalmente se ubicó en la vicepresidencia segunda, cargo que podría dejar en las próximas semanas en manos de la massista Malena Galmarini. Aquella batalla dejó expuesta aún más la fractura de un bloque que tiene 24 bancas (garantiza el cuórum propio) divididas en tres facciones: kirchnerismo, Movimiento Derecho al Futuro y Frente Renovador.

Berni Sergio Berni.

Las comisiones, segundo round

El otro capítulo de disputa fue la conformación de las comisiones legislativas, los lugares de encuentro entre los bloques para discutir los proyectos y darles despacho para ser tratados en el recinto. El kirchnerismo se enfureció cuando, después de meses, Magario sacó un decreto con los apellidos asignados a cada comisión, que se diferenciaban de lo que había propuesto la bancada conducida por Berni.

El exministro de Seguridad había solicitado, a pedido de su bloque, que Galmarini quedara al frente de Legislación General, Emmanuel González Santalla en Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) y Marcelo Feliú en Presupuesto, las tres más importantes. Magario alteró esos nombres y el kirchnerismo explotó. Un mes más tarde salió un decreto rectificatorio, con cambios clave: el kicillofista Germán Lago a Legislación, La Cámpora a ACA y el FR fue a Presupuesto con Valeria Arata, aunque todavía faltaba que se votaran los cargos en la constitución de cada comisión.

Un encuentro entre Galmarini y Magario, a mediados de mayo, apagó el fuego momentáneamente, mientras las comisiones iban conformándose lentamente. Esa reunión movió nuevamente el tablero de autoridades: Galmarini ocupará la vicepresidencia segunda que tiene Durán, quien quedaría como vicepresidenta del bloque.

malena1 Malena Galmarini

En la primera reunión de ACA se vio otro rasgo de la interna. Berni primereó en el uso de la palabra y pidió la vicepresidencia para el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas, que Magario le había prometido a María Luz Bambaci de LLA. Se aprobó esa moción y los libertarios pusieron el grito en el cielo. No obstante la bancada violeta pedirá que eso se corrija y exigirá que se le cumpla el acuerdo. Si no es así, "no cuenten con nosotros", dicen. Sólo resta oficializar la de Asuntos municipales, que está a cargo de Diego Valenzuela. Probablemente eso suceda la semana que viene.

Sergio Berni Vs. Verónica Magario

Tras esos cruces, la tensión entre la presidenta del Senado y el jefe del bloque oficialista no ceden. El diálogo entre ellos está cortado. Berni considera que Magario estuvo a punto de generar la fractura del peronismo en los hechos, y la vicegobernadora considera que el exministro quiere manejar la cámara alta. Desde diciembre, todas las conversaciones fueron en malos términos, hasta que se rompió el diálogo.

El massismo le propuso a Magario realizar una sesión con proyectos que no generen disputas, que salgan por unanimidad, como para aflojar tensiones y darle rodaje legislativo a la cámara. Sobrevuela la idea de que, como sucedió en la reunión de la comisión de Seguridad, cuando haya sesión Berni expondrá a la presidenta del cuerpo por los seis meses sin sesiones y las desprolijidades que le endilga.

Magario Berni Sergio Berni y Verónica Magario.

Galmarini y Magario hablan con frecuencia. La tigrense funciona como articuladora, a pesar de ciertas diferencias que marcó puertas adentro. Alguien del bloque propuso pedirle por nota a Magario una reunión para acercar posiciones y cambiar la estrategia. La vicegobernadora solicitó que FP busque otro interlocutor. La oposición cree que Magario no convoca a sesionar porque teme quedar expuesta por su propio bloque.

Sin nombres para la bicameral ni el Consejo de la Magistratura

Otro de los puntos de conflicto es la creación de una comisión bicameral destinada a controlar el destino de los fondos girados a los municipios. La discusión en torno a ese esquema de seguimiento también bloquea acuerdos. Diputados ya tiene sus siete nombres, restan los cinco del Senado.

Tampoco se designó a los seis miembros para el Consejo de la Magistratura que le corresponden a la cámara alta. Para votarlos hay que sesionar. Se trata de tres vocales titulares y tres suplentes para el órgano encargado de seleccionar los postulantes a jueces. Además del Poder Legislativo, lo integran representantes del Ejecutivo y del Colegio de Abogados.

Valenzuela Senado Diego Valenzuela.

Bronca en la oposición

Como consecuencia, los proyectos impulsados tanto por el oficialismo como por la oposición quedarían relegados en el Senado, a la espera de una convocatoria que no llega. En los bloques opositores crece el malestar por la parálisis del cuerpo. Referentes legislativos señalaron en privado que la demora afectó el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias y advirtieron sobre el impacto institucional de sostener un semestre sin sesiones ordinarias.

El PRO culpa a Kicillof de bloquear debates a través de Magario: “Los temas y las decisiones quedan condicionados por las tensiones internas del oficialismo, postergando proyectos y soluciones que los vecinos necesitan con urgencia”, explican. LLA, en la misma línea, ve que “la inacción política, falta de diálogo y la interna por parte del oficialismo no pueden ser un impedimento para que la cámara alta bonaerense no haya tenido reuniones en recinto.

Petrecca El jefe del bloque PRO, Pablo Petrecca.

La oposición no está conforme con la falta de actividad en el Senado. Distintos bloques se quejan de que no se les cumplieron los acuerdos. A seis meses del inicio del período legislativo, el Senado bonaerense continúa sin encontrar una salida a las disputas políticas que condicionaron su funcionamiento.