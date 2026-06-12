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PERONISMO PARA ARMAR

Sergio Uñac escenificó el aval de CFK a su candidatura con una foto con Wado de Pedro, Zamora, Jalil y Manzur

El presidencial sanjuanino se mostró con el alfil cristinista en Santiago del Estero. Los gobernadores presentes. Quintela e Insfrán, ausentes.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Los popes del peronismo del Norte Grande que se mostraron con Sergio Uñac. De fondo, Wado de Pedro.

Los popes del peronismo del Norte Grande que se mostraron con Sergio Uñac. De fondo, Wado de Pedro.

La carrera por la candidatura presidencial del peronismo ya comenzó y Sergio Uñac dio un paso clave este viernes, cuando logró escenificar por primera vez el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner con una caminata por Santiago del Estero junto a Wado de Pedro. Además, sumó fotos con una colección de popes del peronismo del Norte Grande.

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César Pucheta

Más allá del apoyo de CFK, Uñac cosechó también fotos con figuras de peso del peronismo norteño. Lógicamente, los primeros fueron los anfitriones: el gobernador Elías Suárez, el senador José Neder y el jefe político de la provincia, Gerardo Zamora. De Tucumán, dijo presente el exjefe de gabinete Juan Manzur, compañero de De Pedro en la malograda fórmula cristinista de 2023.

La presencia que sorprendió fue la de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, quien asistió con una comitiva de dirigentes de su espacio a pesar de ser un peronista de buenas migas con la Casa Rosada. “Son tipos que construyen pero que tienen responsabilidades de gestión”, justificaron en el uñaquismo. De paso, otro invitado fue el chaqueño Jorge Capitanich, que no llegó a la foto.

Wado de Pedro, el emisario de CFK con Sergio Uñac

La ocasión fue el 1° Foro de Economías Regionales, organizado por el gobierno de Suárez. Uñac llegó temprano a la capital provincial y lo primero que hizo fue caminar unas cuadras junto a De Pedro, uno de los caciques de La Cámpora más cercanos a la expresidenta. “Fue una forma de reunión, se venía hablando del apoyo de CFK a Sergio pero con esto se consolida”, dijeron desde el comando de campaña del sanjuanino. Incluso, deslizan que los encuentros en San José 1111 son más frecuentes de lo que se sabe: “Ninguno lo deja entrever, pero afinidad hay y mucha”.

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Cerca de Uñac había un moderado entusiasmo post encuentro. No sólo porque fue el primer paso de la campana fuera de San Juan o Buenos Aires, donde el exgobernador está semiinstalado por su rol de senador, sino también porque, avisan, “Sergio va en serio, no está especulando”. Su entorno había deslizado que el relato de la campaña pasaría por la producción y las economías regionales, en el marco de lo que llama “peronismo de soluciones”.

Los gobernadores peronistas del norte ausentes

De la cita no participaron los gobernadores más cercanos al armado presidencial de Axel Kicillof: el riojano Ricardo Quintela, que en rigor alimenta una candidatura propia pero no quiere chocar con el bonaerense, y del formoseño Gildo Insfrán. Ese perfilamiento de espacios va en línea con lo que Uñac ya ha manifestado públicamente más de una vez, quiere una interna abierta para definir el candidato del peronismo, en el que jueguen cuatro o cinco figuras.

Más allá de la decisión de mantener la distancia entre los campamentos que se perfilan como contendientes en la interna peronista, no hay aún un choque de frente entre los virtuales candidatos. “Sergio llamó a una interna abierta, quiere ser el contendiente federal de Axel con el respaldo de Cristina con un origen federal”, explican a su lado. Como contó Letra P, hubo ya un intento de contacto entre el sanjuanino y el bonaerense para acordar reglas de juego, mediado por el ministro de Obras Públicas bonaerense Gabriel Katopodis.

Uñac con Wado de Pedro, Gerardo Zamora y Raúl Jalil en Santiago del Estero
Sergio Uñac con Wado de Pedro, Gerardo Zamora y Raúl Jalil en Santiago del Estero

Sergio Uñac con Wado de Pedro, Gerardo Zamora y Raúl Jalil en Santiago del Estero

Detrás de la postulación de Uñac aparece Primero la Patria, el espacio peronista que se lanzó el año pasado con la venia de CFK y funciona como agrupamiento de todos los dirigentes del peronismo cercano de la expresidente que no reportan a La Cámpora. Allí tributan desde el salteño Juan Manuel Urtubey hasta el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, que suena como el candidato del espacio para pelear por la gobernación bonaerense. Uno de los principales motores de ese espacio lo encarna el diputado Nicolas Trotta, que trabaja codo a codo con el camporista Rodrigo “Rodra” Rodriguez.

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