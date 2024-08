Dietazo: sin aval de Victoria Villarruel, habrá otro aumento en el Senado y cobrarán $9 millones

La paritaria legislativa en el Congreso definió un aumento del 6,5% en dos tramos, 3.5% desde el 1 de julio y 3% restante desde agosto. El premio mayor lo tendrán los representantes del Senado: al estar enganchadas a los salarios del personal de planta, sus dietas subirán a $9 millones bruto, 7,8 millones de pesos de bolsillo. Victoria Villarruel intentó frenar esa suba, pero no lo logró.

El enganche en el Senado se definió en una resolución votada en el recinto el 14 de abril, por unanimidad y sin debate, aunque luego La Libertad Avanza (LLA) y el PRO aclararon que no estaban de acuerdo. La medida dispuso un incremento de los haberes y los calculó en función de los módulos que cobran los empleados.

Esa vez, Villarruel dijo que no estaba de acuerdo con congelar los haberes en el Senado. En esta oportunidad, sus voceros informaron que hubo una gestión de la vicepresidenta con los jefes de bloque para no trasladar a los bolsillos de los representantes esta paritaria. La gestión no funcionó.