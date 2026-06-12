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Discusión 2027

Luis Juez y Rodrigo de Loredo coronaron con una foto de unidad dos semanas críticas para el cordobesismo

El café se produjo tras meses de tensión entre ambos y con el oficialismo local bajo presión por la crisis política derivada del caso Agostina. Qué hablaron.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en un encuentro de café en el sur de la ciudad de Córdoba&nbsp;

Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en un encuentro de café en el sur de la ciudad de Córdoba 

Tras días de críticas en torno a Marcos Carasso por presunta defraudación a PAMI y el femicidio de Agostina Vega que revolucionó Córdoba, Luis Juez y Rodrigo de Loredo volvieron a acercar posiciones en un encuentro con café de por medio. Pretenden consolidar un frente electoral amplio que dé batalla contra Martín Llaryora y el aparato del PJ.

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Yanina Babiachuk

En un escenario de fuerte polarización, los movimientos del líder del Frente Cívico y el exjefe de la bancada de la UCR en Diputados pretenden evitar el loteo que favorece al cordobesismo. En ese plan, La Libertad Avanza, jugará un rol clave el espacio que comanda el diputado y armador territorial Gabriel Bornoroni con el aval directo de la Casa Rosada.

Luis Juez, aliado de LLA y puente con Rodrigo de Loredo

Juez, integrante del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y en el territorio, aceleró el acercamiento con De Loredo al compás de la crisis que atraviesa el Ejecutivo provincial. El gobierno de Llaryora acusa un fuerte impacto político y social por el caso del femicidio de Agostina, un expediente que mantiene bajo fuego la gestión de seguridad y de la Justicia de la provincia.

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El objetivo de aunar fuerzas es clausurar las vías de la dispersión electoral en 2027. "Yo sé que el peronismo la única chance cierta que tiene es dividir a la oposición. Dependerá de nuestra responsabilidad. Con el tiempo se me fueron los pelos y la vanidad. Como en el fútbol, tenés que jugar con los que mejor juegan", planteó Juez.

Un encuentro casual en un aeropuerto fue la excusa para un convite cafetero.

Café vecinal en Córdoba tras el pase de factura

El deshielo se concretó en la intimidad de las mesas de una panadería de la zona sur de la capital cordobesa, a metros de los barrios donde ambos dirigentes conviven como vecinos.

Según fuentes deloredistas, la charla recuperó "el afecto de siempre", duró un largo rato y sirvió para compartir la profunda preocupación por los "quilombos institucionales" del gobierno provincial en torno al femicidio de Agostina.

De loredo, Juez, Bornoroni en laapertura de sesiones 2026
Rodrigo de Loredo, Luis Juez y Gabriel Bornoroni

Rodrigo de Loredo, Luis Juez y Gabriel Bornoroni

El encuentro hermético sirvió para suturar heridas fresquísimas. Hasta hace apenas unos días, De Loredo había intentado pasarle la factura a Juez por el escándalo de la causa PAMI, que mantiene imputado por presunta defraudación de fondos a Marcos Carasso, excompañero de fórmula del líder del Frente Cívico.

"Es empleado del Tribunal de Cuentas de Juez, que tendrá que explicar las cosas", había disparado el jefe de la bancada de la UCR para despegarse del costo político.

Sin embargo, la pirotecnia discursiva se enfrió por una realidad superior. La semana pasada, De Loredo estuvo en la Casa Rosada con Lule Menem, donde coincidieron en sintonía fina sobre la necesidad de confluir en un mismo frente opositor para el próximo turno electoral. Es probable que la cumbre del café en la zona sur haya sido la bajada a tierra de ese acuerdo en el plano local.

Sin casilleros fijos y el fantasma de la "fórmula del fernet"

A pesar de la expectativa de los armadores, no se firmaron candidaturas ni se distribuyeron casilleros definitivos para la gobernación o la intendencia capitalina.

"No dejó de ser una charla de café, no una cumbre decisiva", admitieron desde el entorno del exdiputado aclarando que el "cómo" y los nombres propios se patearon para más adelante.

Por lo pronto, el compromiso inmediato de De Loredo es seguir recorriendo cada uno de los departamentos de la provincia tras su meta aspiracional: ser el próximo gobernador de Córdoba. Y, por su parte, Juez busca reponer la idea de que es todavía la opción más competitiva.

Queda por ver si el nuevo esquema tutelado por la Casa Rosada logra que los socios cordobeses maduren, esta vez con éxito, la famosa e inconclusa "fórmula del fernet".

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