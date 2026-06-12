El peronismo porteño sale a defender las comunas ante la ofensiva libertaria

Con la excusa de que se cumplen A 15 años de la primera elección comunal, el peronismo porteño sale a defender a las Comunas locales.

La discusión sobre el futuro de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo capítulo. Mientras La Libertad Avanza impulsa una reforma para modificar el esquema de descentralización y establecer que la mayoría de los comuneros trabajen ad honorem, el peronismo porteño convocó a un encuentro para defender y profundizar el modelo vigente.

La actividad se realizará el próximo sábado, cuando se cumplan 15 años de la primera elección de comuneros porteños. Bajo el lema “Comunas: autonomía en pausa”, el peronismo convocó a comuneros en funciones y exintegrantes de las juntas para analizar el estado de la descentralización y debatir propuestas destinadas a fortalecer el sistema.

Desde su puesta en marcha, las comunas mantuvieron una relación de ida y vuelta con el Poder Ejecutivo porteño. Los gobiernos del PRO alternaron momentos de impulso y reconocimiento institucional con etapas en las que buscaron acotar su incidencia. Detrás de esa contradicción conviven dos miradas: por un lado, la utilidad de las juntas comunales para el despliegue territorial de la política; por otro, la incomodidad que suele generar un esquema con autoridades elegidas por el voto popular y capacidad potencial para administrar recursos en cada barrio.

Esa tensión histórica también explica, en parte, el silencio que mantiene hasta ahora el oficialismo porteño frente al incipiente enfrentamiento entre el peronismo y La Libertad Avanza. Aunque el debate pone en discusión uno de los pilares institucionales de la descentralización de la Ciudad, Jorge Macri eligió mantenerse al margen y exhibir una posición de prudente indiferencia.

La iniciativa surgió en medio de la polémica generada por el proyecto presentado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez , que propone modificar la Ley 1777.

Entre otros cambios, la iniciativa establece que sólo perciba salario quien ocupe la presidencia de la Junta Comunal, mientras que el resto de los integrantes pasaría a desempeñar sus funciones ad honorem.

En el PJ porteño interpretan la propuesta como una amenaza al proceso de descentralización iniciado hace más de una década y buscan instalar una discusión más amplia sobre el funcionamiento de estos organismos territoriales.

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El debate sobre la descentralización porteña

El diagnóstico que atraviesa la convocatoria sostiene que la Ley de Comunas nunca alcanzó una implementación plena. Según esa mirada, los distintos gobiernos de la Ciudad avanzaron de manera parcial en la transferencia de competencias y recursos, lo que dejó inconcluso uno de los principales mandatos de la Constitución local.

Por eso, la consigna del encuentro no se limitará a defender el esquema actual. El objetivo también será debatir mecanismos para profundizar la autonomía territorial mediante mayores atribuciones, presupuesto propio y una revitalización de las funciones que ejercen las juntas barriales.

La jornada girará en torno a tres comisiones de trabajo. La primera abordará los déficits y las deudas pendientes del proceso de descentralización. La segunda analizará el papel que tuvieron estos organismos durante la pandemia y su capacidad de articulación en los barrios. La tercera estará enfocada en discutir el modelo institucional a futuro.

La estructura elegida reflejó la posición que busca instalar el peronismo frente al debate abierto por los libertarios. Mientras La Libertad Avanza sostiene que las Comunas constituyen una estructura sobredimensionada para las tareas que cumplen en la actualidad, en el PJ consideran que el problema es exactamente el contrario: que nunca se completó la transferencia de facultades prevista por la ley.

Quince años después, una discusión inconclusa

La discusión no es nueva. Desde la puesta en marcha del sistema, distintos sectores políticos cuestionaron el alcance efectivo de la descentralización porteña y reclamaron una mayor participación de las juntas en la gestión cotidiana de los barrios.

El debate encuentra al peronismo en un escenario muy distinto del que atravesó durante los primeros años de funcionamiento de las Comunas.

Tras las elecciones porteñas de 2025, el espacio perdió la presidencia de la mayoría de las juntas y conserva únicamente la conducción de la Comuna ocho.

Aun así, el PJ busca reposicionarse como uno de los principales defensores del modelo de descentralización porteña y aprovechar el aniversario de la primera elección comunal para reabrir una discusión que considera pendiente. La irrupción del proyecto libertario aceleró ese intercambio y volvió a colocar a las Comunas en el centro de la agenda política de la Ciudad.