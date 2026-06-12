Manuel Adorni, de salida: en el Congreso hay mayoría para echarlo y empieza el debate en el Senado

Manuel Adorni tiene los días contados como jefe de Gabinete: en el Congreso están los votos para echarlo, porque el PRO y la UCR le restaron apoyo. Si los demás aliados se desmarcan, el trámite puede acelerarse. El debate en el Senado comenzará el próximo miércoles, por pedido del peronismo. En Diputados, hay una sesión citada para el 23.

El interbloque que preside José Mayans presentó un proyecto de resolución para pedir que Adorni sea interpelado dentro de los siete días hábiles posteriores a su aprobación. Le exigen dar más detalles de su declaración jurada, en la que reconoció haber ocultado dinero que nunca declaró y, según informó, ganó operando criptomonedas.

El PJ, además, propone votar en la misma sesión una moción de censura, la herramienta de la Constitución para desplazar al jefe de Gabinete. El proyecto se debatirá el próximo miércoles, durante una reunión de jefes de bloque citada por Victoria Villarruel . Si hay acuerdo, luego se tratará en la próxima sesión, que podría ser ese día o el siguiente.

Será una prueba de fuego para el exvocero presidencial. Si para ese entonces continúa en su cargo, tendrá que llamar a los aliados para que lo defiendan. La resolución necesita dos tercios para aprobarse, una mayoría que puede alcanzarse sin siquiera un voto de La Libertad Avanza (LLA).

Las mociones de censura, en tanto, requieren la mitad más uno de los miembros de las cámaras. En ambas hay esa cantidad de legisladores dispuestos a desplazar al ministro coordinador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2065441288975991062&partner=&hide_thread=false El futuro de Adorni se definirá en Diputados: la oposición pidió una sesión para el 23 de junio



Las fuerzas no reúnen cuórum, pero podrían alcanzarlo con la ayuda del PRO: una mayoría tiene la posibilidad de expulsarlo



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Manuel Adorni, solo

Adorni quedó con el boleto picado con la falta de respaldo de la UCR y el PRO, que, si bien no firmaron ningún proyecto para habilitar una interpelación, emitieron comunicados pidiendo su renuncia.

Los bloques radicales pidieron que aporte más detalles de su crecimiento patrimonial. “Exigimos explicaciones claras e inmediatas y el total esclarecimiento de los hechos. La ejemplaridad en la función pública no es una opción: es una obligación indelegable”, señalaron.

Mauricio Macri, por su parte, inició una embestida contra quien fuera el verdugo de su partido en la última elección porteña, para que deje su cargo cuanto antes. El jefe del bloque PRO del Senado, Martín Goerling Lara, fue el primer opositor en pedir que Adorni asista a realizar el informe de gestión, que el funcionario luego confirmó para julio.

Este viernes, Goerling Lara fue por más. "Tiene que dar un paso al costado", sostuvo el misionero. El consejo del partido, que preside Macri, emitió comunicados diarios contra el jefe de Gabinete. “Los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, dice el último.

También reclamaron la salida del ministro coordinador los cinco diputados de Córdoba que integran el bloque Provincias Unidas (PU), entre ellos Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, que responden al gobernador, Martín Llaryora.

Hay votos para echar a Adorni

El pedido de sesión especial para el 23 sólo fue firmado por Carlos Gutiérrez, cercano a su colega Juan Schiaretti. “Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”, sostuvo el exgobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2065457444042530875&partner=&hide_thread=false El PJ de Córdoba mostró los dientes: Schiaretti rompió la cautela habitual y exigió la salida de Adorni



Vigo y toda la bancada cordobesista en Diputados acompañaron el reclamo



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Con estos bloques dispuestos a forzar la renuncia del ministro coordinador, una moción de censura tiene los votos necesarios para aprobarse. Son 129 en Diputados y 37 en el Senado, las mismas cantidades que se requieren para el cuórum.

Como explicó Letra P, con el PRO ese número está sobrado en Diputados. Con la UCR, mucho más. En el Senado los ex Juntos por el Cambio suman 13 votos (diez el radicalismo y tres el PRO) y el peronismo, entre todas sus tribus, suma 25. PU tiene dos votos para asegurar una mayoría.

Los partidos provinciales pueden sumar respaldo para que la resolución del peronismo sea votada en la próxima sesión, con dos tercios. El debate en la reunión de labor parlamentaria del Senado tendrá como representante por el oficialismo a Patricia Bullrich, quien ya pidió la salida de Adorni, tras su entrevista del jueves, en la que admitió haber mentido respecto a su crecimiento patrimonial.

Ruido en el oficialismo

Bullrich, como contó Letra P, tiene once diputados fieles, liderados por Silvana Giúdici, que no están dispuestos a respaldar a Adorni en el recinto. También hay reparos de legisladores libertarios recién asumidos, que empezaron a sentir el costo político en sus provincias por defender al ministro coordinador.

En el oficialismo reconocen que ya no hay margen para respaldarlo, porque con su entrevista, confesó que mintió cuando expuso sobre su patrimonio el 29 de abril, en Diputados. “Si no lo llama a indagatoria la justicia, lo echa el Congreso. No sé si realmente lo contemplan”, sostuvo ante Letra P una fuente de LLA, donde sólo esperan el anuncio de su renuncia.

De lo contrario, en la sesión del 23 habrá cuórum y, si el oficialismo bloquea los dos tercios, habrá debates de comisión y otra reunión en el recinto para votar la interpelación. Los referentes de LLA esperan no tener ese desgaste y que Adorni renuncie antes. De lo contrario, saben que perderá su cargo cuando asista al Congreso.