La corrupción de Javier Milei no es fake: Juan Doe no refuta nada

La Oficina de Respuesta Oficial (ORO), creada por el Gobierno para distinguir lo verdadero de lo falso, no desacreditó las acusaciones que pesan sobre Manuel Adorni ni las nuevas relevaciones sobre el Libragate que acorralan a Javier Milei y a El Jefe presidencial, Karina Milei . ¿Todo verdad, entonces?

La sospecha surge de la misión misma de la dependencia creada por el asesor Santiago Caputo , a quien un sector del Gobierno sindica como el responsable de las filtraciones que complican a la Casa Rosada. Fue lanzada el 5 de febrero pasado por el agitador digital Juan Doe , alias "Juan Pablo Carreira", que en un posteo de presentación explicó que "La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política".

"Vamos a combatir la desinformación brindando más información", avisó ese día el censor presidencial , pero no lo ha hecho en la última semana en lo referido a los escándalos del jefe de Gabinete ni a la cada vez menos presunta participación directa de Milei y su entorno más cercano en la maniobra con la criptomoneda que investiga, con curiosos criterios para separar lo importante de lo superfluo -y guardarlo en un cajón-, el fiscal Eduardo Taiano .

La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin…

El silencio ruidoso de la ORO, que sobre estos asuntos ha brillado por su ausencia en estos días, habilita a sospechar que la información que ha circulado es cierta y veraz. Es cuestión de formular un simple silogismo, que sería así:

La ORO desmiente activamente la mentira, señala falsedades concretas y deja en evidencia las operaciones de los medios y la casta política.

La ORO no ha calificado de mentira, falsedad ni operación las últimas revelaciones sobre el Adornigate y el Libragate.

Las últimas revelaciones sobre el Adornigate y el Libragate son verdad.

Con todo, vale recordar que en el sistema republicano que todavía rige la Argentina la determinación de ese tipo de verdades es atribución exclusiva del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo ni de los medios. Hay que elegir creer, aunque cueste.

Javier Milei no gana para disgustos

Como reseñó Marcelo Falak en la edición de este lunes de desPertar, el newsletter diario de Letra P (suscripción gratis, acá), la última semana fue un reguero de malas noticias para el Gobierno, ninguna de las cuales fue desmentida por la ORO. A saber:

1) El martes 10 de marzo, se conoció que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, usó el avión para viajar a Nueva York, donde su marido se disponía a deslomarse por los argentinos. Respuesta de la Oficina de Respuesta: nada. Sólo una amarilla para la diputada arrepentida Marcela Pagano por comerse la curva de una foto generada con IA que mostraba al vocero y a su cónyuge viendo zapatos y cargando varias bolsas de comercios de ropa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2032125171713138915&partner=&hide_thread=false FALSO. LAMENTABLE OPERETA DE UNA DIPUTADA NACIONAL.



La Diputada Nacional Marcela Pagano compartió una imagen falsa creada burda y evidentemente con inteligencia artificial para montar una operación mediática contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.



Mientras algunos se dedican… https://t.co/bmpXO2jhbF — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 12, 2026

2) El miércoles 11, Sebastián Iñurrieta reveló en Letra P que Adorni gastó 2,5 millones de dólares para mandar mensajes de texto y correos electrónicos y que, para eso, contrató una empresa surgida de una licitación viciada de sospechas de cartelización. Respuesta de la Oficina de Respuesta: nada.

3) Ese mismo día, Sebastián Lacunza publicó en eldiario.ar que la familia Adorni se hizo una escapada a Punta del Este en avión privado. Respuesta de la Oficina de Respuesta: nada.

adorni avión privado Manuel Adorni abordando un vuelo privado a Punta del Este.

4) El 7 de marzo, la abogada y periodista Natalia Volosin reveló en La Justa que el fiscal Taiano había cajoneado, sin sumar al expediente del Libragate, documentación extraída del teléfono del lobista Mauricio Novelli, puntualmente una factura y el borrador de un "acuerdo confidencial" que, según había reportado Clarín, el criptoaventurero Hayden Davis había firmado con Milei, "apenas quince días antes del lanzamiento del token $LIBRA", para convertirse en asesor del Gobierno en tecnologías descentralizadas y blockchain. Respuesta de la Oficina de Respuesta: nada.

5) El último sábado, Hugo Alconada Mon y Federico González del Solar publicaron en La Nación que Milei mantuvo 20 llamadas con Novelli, su hermana siete y Santiago Caputo otras 14 "durante las horas previas al lanzamiento de $LIBRA y las posteriores al colapso del criptoactivo que desató un escándalo con ramificaciones en la Argentina, Estados Unidos y España, entre otros países". Respuesta de la Oficina de Respuesta: nada.

6) El mismo día, Ari Lijalad y Franco Mizrahi contaron en El Destape que "un archivo hasta ahora desconocido del celular de Mauricio Novelli revela el precio pactado por la estafa $LIBRA. La imagen muestra un acuerdo de pagos por 5 millones de dólares, casi todo específicamente para Javier Milei, en los días previos al tuit del presidente que desató el escándalo". Respuesta de la Oficina de Respuesta: nada.

La doctrina De la Rúa de Juan Doe: qué lindo es dar buenas noticias

Acaso porque las mentiras, las falsedades y las operaciones de los medios y la casta política no sean tantas como para justificar la creación de la ORO y su designación como responsable de la oficina, Juan Doe viene rellenando con buenas noticias la cuenta de Twitter del organismo.

Tres ejemplos (tres empanadas):

1) "MENOS BUROCRACIA EN LA APROBACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA" (así, con mayúsculas, para enfatizar).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2033202631644987718&partner=&hide_thread=false MENOS BUROCRACIA EN LA APROBACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA



Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) son hoy una de las principales herramientas tecnológicas para impulsar la productividad del sector agropecuario a nivel global. En la Argentina, para que un OGM pueda… pic.twitter.com/Q6OfQMlUBI — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 15, 2026

2) "Argentina tiene todo para ser un país potencia" (textual de Toto Caputo sobre "el éxito rotundo del Argentina Week").

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2032541859302474112&partner=&hide_thread=false Ministro @LuisCaputoAR, sobre el éxito rotundo del Argentina Week: "El clima de inversión que vimos esta semana en la Argentina fue fenomenal. Argentina tiene todo para ser un país potencia". pic.twitter.com/ygKdiPcnY4 — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 13, 2026

3) "MÁS COMPETENCIA Y MENOS COSTOS EN LA VTV".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2031737561693991245&partner=&hide_thread=false MÁS COMPETENCIA Y MENOS COSTOS EN LA VTV



Durante años, el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV) funcionó con fuertes barreras de entrada, poca competencia y costos elevados para los usuarios. Un esquema cerrado que generaba largas esperas, escasa oferta de turnos y… pic.twitter.com/njVWOu8Ekk — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 11, 2026

La corrupción, tema menor, pero...

Hasta ahora, la seguidilla inédita de escándalos de corrupción que enlodaron al Gobierno, incluido al Presidente y a sus principales figuras (uno cada tres meses en los primeros dos años, según la cuenta de Jony Viale), no ha logrado quebrar el relato oficial de que el outsider anarcocapitalista ha llegado a la política para limpiarla.

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Jonatan Viale, el periodista que arregló notas con Milei se baja del barco. pic.twitter.com/XNwcjcfF1D — El Destape (@eldestapeweb) August 22, 2025

Ni la saga de episodios dignos de un plan orquestado sin límites para perder, que incluyó sospechas de la existencia de un circuito de coimas en la oficina dedicada a la asistencia de personas con discapacidad y un primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires financiado por un personaje juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, evitó el triunfo del oficialismo en las legislativas de octubre.

Sin embargo, las balas podrían estar perforando las defensas de Balcarce 50. "La Casa Rosada admite que atraviesa uno de los momentos más delicados del año. Las novedades en la causa $LIBRA, que salpican de lleno a Javier Milei, tomó por sorpresa a la cúpula presidencial, que tampoco logró contener la polémica por los viajes de Manuel Adorni. Con ese telón de fondo, el Gobierno busca ahora correr el foco de los escándalos de corrupción y reordenar la agenda con anuncios de gestión y proyectos legislativos", escribió este lunes Pablo Lapuente en Letra P.

Buenas noticias. Esa es la cuestión. Y silencio sobre las malas. El silencio de los inocentes.