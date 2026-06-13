Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TODO QUEDA EN FAMILIA

Moreno: Mariel Fernández instala a su hermano Emmanuel para dejarle la posta del municipio

Es el presidente del Concejo Deliberante local. La cartelería que aceleró especulaciones. La intendenta, con la mira puesta en la gobernación.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Moreno: Mariel Fernández instala a su hermano Emmanuel para el 2027

Moreno: Mariel Fernández instala a su hermano Emmanuel para el 2027

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, empieza a preparar el terreno para dejarle la posta del municipio en 2027 a su hermano Emmanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante (HCD) local. Pese a que desde su entorno aún no dan definiciones, la aparición de nueva cartelería con su rostro aceleró las especulaciones en el distrito.

Notas Relacionadas
CFK en el balcón de San José 1111
A UN AÑO DEL FALLO

Sin grieta, el peronismo bonaerense salió a bancar a CFK: la condena "es una enorme infamia", dijo Kicillof

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2062909742368829862&partner=&hide_thread=false

Mariel Fernández instala a su hermano

La intendenta de Moreno, ya habría definido la sucesión en su distrito para 2027. Su hermano Emmanuel, que preside el HCD local y milita con ella hace más de veinte años, es el número puesto para ser el candidato a intendente el próximo año cuando ella ya no pueda presentarse para un nuevo mandato.

“Aunque no hay nada oficial estamos convencidos que va a ser él a quien va a apoyar”, afirma un dirigente del peronismo morenense ante la consulta de Letra P. Otras fuentes consultadas coinciden, pese a que tiempo atrás también se barajaban otros nombres que hoy descartan.

La aparición de cartelería con la imagen de ambos aceleró las especulaciones. “La Comunidad, nuestra fuerza”, es el slogan que acompaña la foto de Mariel y Emmanuel. En febrero, la jefa comunal había dado otra señal: lo eligió como su vicepresidente en el PJ local, donde no tuvo competencia al renovarse autoridades en marzo pasado.

Carteleria Moreno

Mientras tanto, la intendenta combina la gestión diaria con sus salidas fuera del distrito para visitar municipios, o mantener reuniones políticas con dirigentes de otros espacios del peronismo como Miguel Ángel Pichetto, Juan Grabois o Hugo Moyano. En las últimas semanas estuvo en San Fernando, Lomas de Zamora, San Vicente y Tres de Febrero.

Otras opciones del peronismo

Aunque Fernández tiene un poder consolidado en los votos del distrito -en 2025 su lista se impuso con el 54%, contra el 29% de La Libertad Avanza, y en 2023 ganó la intendencia con el 57%, frente al 24% de la lista libertaria- hay otros sectores del peronismo con intenciones de competir.

Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aparece el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, quien encabezó la lista de concejales del municipio en 2023 en un acuerdo de unidad, pero que ahora, en un esquema de competencia interna del peronismo podría presentarse como candidato. Por el Frente Renovador podría hacerlo Damián Contreras, que ya compitió contra Mariel en la PASO de 2023.

Cerca de la intendenta repitieron en varias ocasiones que no tienen inconvenientes en competir en el marco de las PASO y remarcan que así fue como ella llegó a la intendencia cuando le disputó el lugar al exintendente peronista Walter Festa.

Por La Libertad Avanza el nombre más instalado es el de Andrea Vera, diputada nacional e hija del polémico diputado provincial Ramón “Nene” Vera. La dirigente, que fue candidata a intendenta en 2023 y es coordinadora del partido en la Primera sección electoral, había generado una fuerte polémica cuando fue denunciada por ejercer la medicina sin matrícula habilitante.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof
LA POLÍTICA NO SE MANCHA

Kicillof le advierte a su gabinete que quien vaya al Mundial deberá renunciar

El gobernador busca mostrar austeridad. Dos funcionarios debieron devolver pasajes a Estados Unidos. Qué pasa con intendentes y legisladores.
Axel Kicillof con gremios estatales en una ronda de paritarias
NO HAY PLATA

Paritarias bonaerenses: Kicillof y los gremios van a otro round con el aguinaldo como eje

El acuerdo de marzo ya quedó por debajo de la inflación. Los sindicatos exigen que el nuevo aumento impacte antes del 15 para mejorar el SAC.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei.
RIESGO YO

El peor enemigo de sí mismo

Por  Marcelo Falak
Martín Llaryora, Juan Schiaretti y la bancada cordobesista en la Cámara de Diputados
Ya no tan tibios

Schiaretti pidió la cabeza de Adorni y el PJ de Córdoba le muestra los dientes a Milei

Por  Yanina Passero
Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en un encuentro de café en el sur de la ciudad de Córdoba 
Discusión 2027

Juez y De Loredo coronaron con una foto de unidad dos semanas críticas para el cordobesismo

Por  Yanina Babiachuk
Las 62 Organizaciones de Córdoba con Martín Llaryora
Cuando pase el temblor

Córdoba: el caso Agostina golpea a las 62 Organizaciones y frena la reconstrucción pedida por la CGT

Por  Luis Zegarra