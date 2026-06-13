Moreno: Mariel Fernández instala a su hermano Emmanuel para dejarle la posta del municipio

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández , empieza a preparar el terreno para dejarle la posta del municipio en 2027 a su hermano Emmanuel Fernández , presidente del Concejo Deliberante (HCD) local. Pese a que desde su entorno aún no dan definiciones, la aparición de nueva cartelería con su rostro aceleró las especulaciones en el distrito.

La jefa comunal no puede volver a presentarse por la ley que impide las reelecciones indefinidas, y está lanzada a la carrera por la gobernación bonaerense , la misma en la que también hay anotados varios de sus pares del conurbano bonaerense . No obstante, el peronismo local tiene otros nombres para aportar a una competencia que podría darse a través de las PASO.

La intendenta de Moreno, ya habría definido la sucesión en su distrito para 2027. Su hermano Emmanuel, que preside el HCD local y milita con ella hace más de veinte años, es el número puesto para ser el candidato a intendente el próximo año cuando ella ya no pueda presentarse para un nuevo mandato.

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“Aunque no hay nada oficial estamos convencidos que va a ser él a quien va a apoyar”, afirma un dirigente del peronismo morenense ante la consulta de Letra P . Otras fuentes consultadas coinciden, pese a que tiempo atrás también se barajaban otros nombres que hoy descartan.

La aparición de cartelería con la imagen de ambos aceleró las especulaciones. “La Comunidad, nuestra fuerza”, es el slogan que acompaña la foto de Mariel y Emmanuel. En febrero, la jefa comunal había dado otra señal: lo eligió como su vicepresidente en el PJ local, donde no tuvo competencia al renovarse autoridades en marzo pasado.

Carteleria Moreno

Mientras tanto, la intendenta combina la gestión diaria con sus salidas fuera del distrito para visitar municipios, o mantener reuniones políticas con dirigentes de otros espacios del peronismo como Miguel Ángel Pichetto, Juan Grabois o Hugo Moyano. En las últimas semanas estuvo en San Fernando, Lomas de Zamora, San Vicente y Tres de Febrero.

Otras opciones del peronismo

Aunque Fernández tiene un poder consolidado en los votos del distrito -en 2025 su lista se impuso con el 54%, contra el 29% de La Libertad Avanza, y en 2023 ganó la intendencia con el 57%, frente al 24% de la lista libertaria- hay otros sectores del peronismo con intenciones de competir.

Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aparece el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, quien encabezó la lista de concejales del municipio en 2023 en un acuerdo de unidad, pero que ahora, en un esquema de competencia interna del peronismo podría presentarse como candidato. Por el Frente Renovador podría hacerlo Damián Contreras, que ya compitió contra Mariel en la PASO de 2023.

Cerca de la intendenta repitieron en varias ocasiones que no tienen inconvenientes en competir en el marco de las PASO y remarcan que así fue como ella llegó a la intendencia cuando le disputó el lugar al exintendente peronista Walter Festa.

Por La Libertad Avanza el nombre más instalado es el de Andrea Vera, diputada nacional e hija del polémico diputado provincial Ramón “Nene” Vera. La dirigente, que fue candidata a intendenta en 2023 y es coordinadora del partido en la Primera sección electoral, había generado una fuerte polémica cuando fue denunciada por ejercer la medicina sin matrícula habilitante.