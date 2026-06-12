El PJ de Córdoba mostró los dientes: Juan Schiaretti pidió la cabeza de Manuel Adorni

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , dio un paso que marcará la relación con el gobierno de Javier Milei . Su espada en el Congreso , Juan Schiaretti , pidió la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , marcando un giro en la clásica postura institucionalista del espacio que espera actuaciones judiciales.

"Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más", escribió el exgobernador cordobés en sus redes sociales.

El pronunciamiento fue acompañado por la senadora Alejandra Vigo y por quienes integran la representación cordobessta en Diputados: Ignacio García Aresca , Carlos Gutiérrez , Alejandra Torres , Juan Brügge y Carolina Basualdo .

Adorni corrigió sus dos declaraciones juradas anteriores Sin esas rectificaciones, su patrimonio habría mostrado un crecimiento del 1448% desde su llegada a la Casa Rosada, ya que a fines de 2023 había declarado bienes por $61.018.251 pic.twitter.com/QIM6GUOfdO

Desde que estalló la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el oficialismo provincial había mantenido distancia de los cuestionamientos políticos más duros. Incluso, durante la reciente exposición del jefe de Gabinete en el Congreso, la tropa cordobesista concentró sus interrogantes en temas vinculados a la producción, la infraestructura y la situación económica de las provincias.

La conducta respondía a una vieja tradición política del PJ cordobés. Históricamente, el espacio evitó involucrarse en denuncias de corrupción que afectaran a dirigentes de otras fuerzas políticas, bajo el argumento de que corresponde a la Justicia determinar responsabilidades.

Por qué cambió en el PJ de Córdoba

¿Por qué cambió? En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, asumen que el problema ya pasó a la esfera de lo político.

El entorno del gobernador explica que mantuvieron una actitud prudente mientras el expediente avanza en la Justicia y escucharon las explicaciones que Adorni brindó durante su presentación. El punto de inflexión llegó este jueves. Las declaraciones posteriores del jefe de Gabinete contradijeron aspectos centrales de lo que había sostenido en el recinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/2065405097580883977&partner=&hide_thread=false Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional.

Adorni le mintió al pueblo argentino y… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 12, 2026

"Ya no es una cuestión judicial. Es una cuestión política e institucional. Los diputados sienten que les mintió en la cara. Ahí ya no pueden callar", sintetizó la fuente con despacho en el Ejecutivo provincial.

El anticipo de la movida de Provincias Unidas

El socialista Esteban Paulon anticipó en redes un acuerdo transversal. Parte de la bancada de Provincias Unidas acordó con Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Natalia de la Sota y Marcela Pagano dar cuórum y votar la interpelación y la moción de censura a Adorni en una sesión especial prevista para el próximo 23 de junio.

El mensaje de Schiaretti llegó menos de 24 horas después y amplificó el movimiento. Siguió Gisela Scaglia. La jefa de la bancada que tiene como referencias a Llaryora y al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, reforzó el sentido político de la movida. A Cadena 3 dijo en la mañana de este viernes que “Adorni tendría que haber renunciado hace rato" y sugirió que debería estar tras la rejas: “A esta altura el lugar de Adorni no es la casa".

001-pullaro-schiaretti-llaryora.jpg Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Juan Schiaretti en la previa de la Asamblea Legislativa en el Congreso

Este jueves, quedó claro que Adorni eligió blindarse del camino judicial por recomendación de sus abogados y contadores, aunque eso hiciera imposible evitar el papelón nacional.

El exvocero presidencial afirmó que mantuvo durante años una importante tenencia de Bitcoin almacenada en un pendrive y justificó esa decisión por su afición al coleccionismo informático.

El impacto en la relación con Javier Milei

Como contó Letra P, Llaryora y Milei juegan a no necesitarse. El Presidente excluye al cordobés de las rondas de negociaciones con gobernadores en la Casa Rosada y el mandatario cordobés aprovecha para mostrar autonomía y solvencia cordobesista, que tanto rindió en otros turnos electorales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2065234988388282655&partner=&hide_thread=false NO ES TAN COMPLEJO: HAY QUE SENTARSE Y VOTAR



La presentación de la DDJJ de @madorni y el reportaje de anoche nos indignaron. Las contradicciones y la subestimación oficialista hacia la sociedad argentina es un insulto: nos toman por boludos!

Hoy la indignación se multiplicó y… — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) June 12, 2026

La relación es correcta, pero la desconfianza aumentará a medida que se acerque el momento de las definiciones electorales. No es casual que en el momento más crítico del gobierno local, en medio del femicidio de Agostina Vega, altas fuentes hayan deslizado teorías conspirativas sobre el interés de medios porteños en el caso que anudó muerte y favores políticos.

Si bien en el gobierno local están seguros de sus chances en 2027, cuando Llaryora busque la reelección, asumen que Milei jugará en esta provincia. Este portal adelantó que Lule Menem, adlátere de Karina Milei, habló de un gran frente opositor con Rodrigo de Loredo y, curiosamente, este jueves por la tarde se dio la foto la unidad entre el exdiputado radical y el senador neolibertario Luis Juez.