Un peritaje revela llamadas entre Javier Milei y Mauricio Novelli durante el lanzamiento de $LIBRA

Los peritajes ordenados por la Justicia Federal revelaron que el presidente Javier Milei mantuvo comunicaciones con el trader Mauricio Novelli durante los momentos más sensibles del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA , el activo digital que provocó pérdidas millonarias para miles de inversores.

El análisis de los dispositivos móviles secuestrados en la causa permitió reconstruir una secuencia de llamadas y mensajes que contradicen la versión oficial de una supuesta promoción “desinteresada”. Según los registros incorporados al expediente judicial, el vínculo entre ambos se mantuvo activo antes, durante y después de la publicación del código de inversión.

Entre las horas previas y las 19.01 del 14 de febrero —momento exacto en el que el mandatario difundió en sus redes sociales el código alfanumérico para acceder al token— Milei y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto. Letra P ya había revelado que el Presidente había recibido al trader tres veces en la Quinta de Olivos .

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si fue el propio Novelli quien envió al presidente el código necesario para comprar el token $LIBRA . Ese elemento es clave para establecer el nivel de participación del mandatario en la promoción del activo digital.

La reconstrucción tecnológica también mostró que las comunicaciones no se detuvieron cuando el valor del token se desplomó y comenzaron las denuncias de usuarios en redes sociales.

tuit milei El posteo que luego borró Javier Milei.

Durante la madrugada del 15 de febrero se registraron más de veinte comunicaciones entre Novelli, Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según consta en los registros telefónicos analizados por los peritos judiciales.

El rol de Novelli y la investigación política

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien preside la comisión investigadora del caso en el Congreso, aseguró que los registros telefónicos aportan nuevos elementos sobre el rol del trader en el lanzamiento del activo.

Según detalló el legislador, en los intercambios también aparece una conversación en la que Milei le informa a Novelli que concedería una entrevista al periodista Jonatan Viale y ambos intercambian ideas sobre qué responder públicamente y qué evitar mencionar.

Ferraro sostuvo que los datos refuerzan la hipótesis de que Novelli actuó como nexo entre el Presidente y Hayden Davis, señalado como uno de los operadores del lanzamiento de $LIBRA desde un hotel de Dallas, en Estados Unidos.

“Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el Presidente y Davis desde el hotel donde operaba la base del lanzamiento. Ahora se confirma que mantuvieron comunicación permanente mientras eso sucedía. La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error”, afirmó el diputado.