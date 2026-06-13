Máximo Kirchner criticó en Entre Ríos la tibieza del PJ y volvió a pedir por la candidatura de Cristina

Máximo Kirchner encabezó un acto en Paraná el viernes por la noche . “Queremos a Cristina caminando junto a su pueblo”, dijo, en el encuentro que congregó a más de 600 personas en la sede de ATE Entre Ríos . El líder de La Cámpora afirmó que no hay apellidos milagrosos, cuestionó la tibieza del PJ y convocó a “una nueva patriada”.

El hijo de Cristina Fernández de Kirchner sumó así una nueva escala a la gira que inició en abril en Santa Fe y que prevé, tras su paso por la capital entrerriana, nuevas actividades en distintos puntos del país. Según fuentes cercanas a la organización, en las próximas presentaciones también participará Wado de Pedro .

El discurso tuvo una fuerte impronta nacional y solo incluyó referencias locales cuando Kirchner cuestionó al gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio , por "vivir en Buenos Aires". También hizo una mención al Indio Solari , líder de Los Redonditos de Ricota : "Me toca venir a la casa de un amigo que se nos fue", dijo, visiblemente conmocionado por la muerte del ídolo musical nacido en Paraná . Lo recibieron banderas de La Cámpora , junto con columnas de otros espacios políticos, entre ellos Patria Grande y el Partido Comunista . La consigna “Cristina Libre” predominó durante toda la actividad.

En el auditorio estuvo buena parte de la dirigencia local referenciada en el kirchnerismo. Tomás Ledesma , exdiputado y dirigente de La Cámpora fue el anfitrión, junto con la diputada Blanca Osuna . Como adelantó Letra P , no fue de la partida Stefanía Cora , exsenadora y compañera de Ledesma en la agrupación. A ellos se sumaron dirigentes y exlegisladores peronistas, como Carolina Gaillard , Marcelo Casaretto y Mayda Cresto .

El diputado dejó para el final el plato fuerte de su discurso, que cerró la noche. “Nosotros reclamamos y la queremos a Cristina caminando junto a su pueblo”, disparó. En ese tramo de su arenga, la militancia estalló en gritos y la batucada presente adquirió protagonismo. Seguidamente, sostuvo que, además de quererla libre, es la expresidenta quien quiere volver a la política activa. “Cristina se muere de ganas de estar junto a su gente, de abrazarlos y de defenderlos”, aseguró.

Embed Así llegaba Máximo Kirchner a Entre Ríos



El hijo de la expresidenta dará una charla en la sede ATE como parte de su gira nacional que inició en abril en Santa Fe



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“No le han hecho decir nada en contra de su gente”, destacó, y agregó: “Y tampoco nunca tomó una decisión en contra de su pueblo”. Osuna, de vínculo directo con Cristina, sostuvo que la primera consigna debía ser “Cristina libre”. Silvia Moreno, presidenta del PJ de Entre Ríos, también respaldó el lema desde el escenario, al igual que el anfitrión Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos. Lo mismo hizo Ledesma, quien presentó a Kirchner y lo acompañó en todo momento.

Máximo Kirchner: “No hay apellidos milagrosos”

Las referencias al apellido Kirchner respecto del pasado reciente fueron una constante: desde el 27 de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner visitó la provincia para destrabar un conflicto docente de tres meses, a las sucesivas visitas de Cristina Fernández a Paraná. Ledesma fue el encargado de esas referencias, respaldadas por un extenso video que se emitió mientras se esperaba a los protagonistas. Máximo Kirchner recogió el guante: “Tomi, yo te agradezco lo del apellido pero ya hace diez años dije que no hay apellidos milagrosos”, sostuvo.

Tomas Ledesma - Maximo Kirchner plp El exdiputado Tomás Ledesma presentando a Máximo Kirchner.

“Una persona solo con el apellido no puede, porque no fue Cristina sola, fue un pueblo que se encolumnó atrás de su presidenta porque sabía que no lo iba a dejar tirado ni traicionar”, apuntó.

En ese tramo, también convocó “a una nueva patriada”. “Les pido que me acompañen porque nadie va a poder solo”, clamó y sumó color local a las palabras: “Desde Entre Ríos, cuna federalista de la Argentina, les pido dar la pelea para dar vuelta la taba en el país”.

Sin lugar para los tímidos

Kirchner aseguró que el peronismo "se volvió muy tibio" y sostuvo que "esto no es cosa de tímidos". Todas esas frases estuvieron en sintonía con su descripción de un momento crítico de la economía argentina. “Son diez años en los que nuestro país entró en un tobogán y no encuentra el arenero”, graficó.

Dijo que era hora de ponerle fin a esa tristeza y pidió “tener el coraje suficiente para salir todos juntos y juntas”. Reconoció, de todos modos, “lo complejo y difícil que es construir una patria que incluya”. Por eso, aclaró, “el peronismo no está en condiciones de proscribir a nadie”, aunque sí de dar debates.

El debate económico

La discusión por el plan económico fue el eje central de la convocatoria. Kirchner apuntó a las consecuencias del modelo y aseguró que el problema es "qué estamos dispuestos a bancarnos" para que el pueblo viva mejor. En alusión a Cristina, sostuvo que “con dignidad y sabiendo que iban a ir por ella, nos dio la posibilidad de pensar un futuro mejor”.

Maximo Kirchner Paraná plp Máximo Kirchner en el acto en Paraná.

En ese sentido, repitió que llegó la hora de "pensar aquello que nadie se atreve a hacer”. Criticó la toma de deudas del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e hizo especial alusión al préstamo por fuera de Estatuto que el organismo autorizó en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Dijo que esa deuda contraída “son varios pendrives”, en alusión al escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “¿Para qué carajo quieren gobernar la Argentina si no pueden hacer nada?”, cerró.