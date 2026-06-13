Córdoba: el caso Agostina golpea a las 62 Organizaciones y frena la reconstrucción pedida por la CGT

La indignación que provocó en la sociedad el femicidio de la niña Agostina Vega tuvo entre sus primeros objetivos a las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba , el brazo sindical que cordobesismo ha empleado en la última década para incrementar volumen militante en la capital provincial.

Los vínculos entr e Claudio Barrelier, principal sospechoso del aberrante hecho , y Ricardo Moreno , factótum de la agrupación por muchos años, movilizaron un temprano enojo, particularmente en sectores que ya miraban con desprecio a la actividad sindical.

El sacudón llega también en el momento en iniciaba un proceso de normalización de la regional Córdoba. Hace 40 días, Marcelo Pariente , titular de la conducción nacional y hombre de Cristian Jerónimo , uno de los triunviros de la CGT , había dado el primer paso.

Ahora, como sus terminales en la política, las voces cordobesas procuran no agitar las aguas . El proceso de renovación no se detendrá, pero necesariamente deberá aguardar que el tifón amaine.

La renuncia de Moreno como concejal de la capital dio un respiro breve a las críticas. Esta semana su par de bancada, el también sindicalista Gustavo Pedrocca , lo sindicó como el responsable de las amenazas sufridas por su familia.

Las sospechas remontan al rol que cupo a Pedrocca para forzar la salida del penalista. Mientras la conducción del PJ buscaba que éste tomara un camino voluntario, aquel salió públicamente a pedir la expulsión. Sus palabras anticiparon lo que podrían expresar otros compañeros, para quienes resultaba intolerable la continuidad de Moreno, cuyo socio en el estudio jurídico ofició como primer abogado defensor de Barrelier en la causa.

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El denunciante de amenazas negó la existencia de cualquier enemistad. Afirmando que se trató de una postura ética, evocó un buen vínculo con su denunciado.

No pocos leyeron una vendetta de origen sindical. Pedrocca es secretario general del Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Suvico), un gremio que ha ganado preponderancia en los últimos años. En especial, después de la inclusión de los vigiladores privados en el esquema de seguridad que Martín Llaryora presentara al asumir como gobernador.

Un antecedente avala la hipótesis. Suvico fue cabeza de las 62 Organizaciones durante su reconfiguración en la provincia, a mediados de 2017, con 35 asociados. Dos años después, Pedrocca daría un sonoro portazo, disconforme con el rumbo que algunos quería imprimir a la congregación.

Era aquella la época en que crecía la influencia de Moreno, quien tallaba junto dos gremios de creciente poder: Surrbac, los recolectores de residuos, cuya vinculación resulta clave para la gestión de sucesivos gobiernos municipales; Soelsac, los trabajadores de limpieza de instituciones públicas, que en pocos años pasó a tener más de 22 mil afiliados.

Sergio Fittipaldi y Ricardo Moreno, referentes de las 62 Organizaciones de Córdoba

Sobre esa nueva estructura, liderada por Sergio Fittipaldi, líder del Soelsac, las 62-O ganarían presencia territorial en la capital. También disputarían la representatividad ante una CGT Córdoba que a nivel nacional apoyaba al kirchnerismo y a nivel provincial no terminaba de cortar lazos con el cordobesismo. La intervención dispuesta desde la conducción central, en 2023, operaría como un hachazo sobre el nudo gordiano.

Para la misma época se produciría el cisma al interior de las 62-O. Tras 18 años en el poder, Fittipaldi sería retado por un viejo conocido, Franco Saillen, heredero del poder construido en Surrbac por su padre, Mauricio Saillen, quien por entonces comenzaba a afrontar una causa por lavado de activos y evasión fiscal que lo ha llevado a estar varios meses detenido.

La disputa tornaría violenta, con el asesinato de una joven a balazos como muestra más alarmante. Tras un proceso electoral repleto de denuncias y sospechas, que incluyó dos elecciones y resultados desconocidos por las partes, la Justicia Electoral confirmaría a la lista oficialista como ganadora.

El escándalo afectaría la proyección política de Fittipaldi, electo legislador en la lista que el peronismo cordobesista presentó en el mismo 2023, pero sin un solo minuto en ejercicio de tal rol. Cuatro años antes Saillen había cumplido su ciclo en la Legislatura, como representante de Córdoba Podemos, el nombre de la alianza con que el kirchnerismo se presentó en 2015.

Daniel Passerini, Ricardo Moreno, Marcelo Díaz y las autoridades de las 62 Organizaciones del período 2023 - 2025

Las circunstancias facilitarían un cambio en la conducción. Marcelo Díaz, del gremio de Correos y Telecomunicaciones (Alecyt) asumiría como secretario general, secundado por Pablo Trapani (Fecotac y Ramón Palacios (Uocra).

La construcción del peronismo

Múltiples fotos muestran a Moreno y Barrelier en actos de las 62 Organizaciones. Muchas están datadas en 2019, año en que Llaryora se convirtió en intendente. El renombre de los dirigentes peronistas también allí registrados no deja duda: la agrupación de sindicatos fue una herramienta clave para la construcción política. Legisladores, ministros, concejales y hasta la senadora Alejandra Vigo aparecen rodeados de jóvenes entusiastas.

Claudio Barrelier en un acto del PJ Córdoba

No habría sido Barrelier, al que se adjudica un proyecto para la creación de un sindicato de repartidores y cadetes, el único promovido a la administración pública durante la intendencia del hoy gobernador. El propio Moreno habría contado, en un audio de dudosa procedencia, hasta 500 casos. El más gravoso acaba de asestar otro duro golpe a la gestión de Daniel Passerini, sobre quien recae un reclamo de laxitud de controles de varios años.

El problema puede ser mayúsculo para un peronismo que ve caer indicadores de aprobación en el distrito que resultara crucial para abrochar un doble triunfo hace tres años. Una nueva demonización del sindicalismo podría minar un trabajo de años, diluyendo la relevancia electoral de un actor clave.

El proyecto de la CGT

Para la conducción nacional de las 62 Organizaciones la regional Córdoba se encuentra acéfala. Con el mandato de sus autoridades ya vencido, se esperará un tiempo prudencial para la designación de sus sucesores.

A fines de abril pasó por Córdoba Marcelo Pariente, secretario general de la entidad a nivel nacional. Sin atraer flashes, dejó pistas claras sobre el rumbo que espera para los próximos años.

Marcelo Pariente, secretario general de las 62 Organizaciones

Como primera referencia, orbitará en torno a una CGT que a nivel nacional se ha planteado la normalización de sus representaciones en todo el país. Además de la proximidad con el triunviro Jerónimo, Pariente juega en tándem con Karina Moyano, hija de Hugo y hermana de Pablo.

La mención del apellido no anuncia un nuevo intento de aproximación del líder cegetista hacia una provincia que históricamente se ha mostrado renuente a todo lo que lleve su apellido. Sí podría indicar una aproximación de Camioneros, parte de la CGT Regional Córdoba.

Fuentes confiables afirman que la reconstrucción necesitará referencias de peso: gremios con buena cantidad de afiliados y dirigentes con “foja limpia”.

La descripción marca un límite a quienes actuaron como líderes del espacio en las últimas décadas. No habrá margen para Moreno, a quien Pariente consideró como un “usurpador del sello”. Tampoco para Fittipaldi, su socio.

Desde el viguismo sostienen la expectativa en torno a Pablo Chacón, secretario gremial la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (AGEC). Hombre cercano a Vigo (su esposa es legisladora) ya tuvo un rol clave en la conformación de la CGT Regional Córdoba que se quedara con la representatividad luego de la intervención que diseñó Abel Furlán.

Las mismas fuentes no confirman un predilecto. Sí se muestran seguros de la conclusión exitosa del proceso de renovación. Sólo esperan a que el tiempo difumine aquella indignación sobre el caso Agostina y quite de cuadro el isologo que los identifica desde hace 70 años.