Manuel Adorni es un héroe de Javier Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , admitió dos delitos, evasión y omisión maliciosa, para zafar de la pena que le correspondería por enriquecimiento ilícito. Su coartada deja en evidencia el sistema mediante el cual el Gobierno blinda a los altos patrimonios con la Inocencia Fiscal. En la concepción de Javier Milei , el vocero es un héroe.

Hace un año, a comienzos de junio de 2025, el entonces diputado y candidato a revalidar José Luis Espert y quien dirigía la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo , presentaron a la prensa el proyecto de ley de Inocencia Fiscal.

“Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex-AFIP presuponían que todos éramos culpables y pasaremos a un régimen que se enfoque en lo recaudatorio, donde todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”, dijo Espert.

“Estaremos blindando para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al ya anunciado régimen simplificado de impuesto a las Ganancias”, añadió Pazo. Ambos se anotaron en la Inocencia Fiscal, como contó Sebastián Iñurrieta en Letra P .

Además del proyecto de ley, Pazo borró regímenes informativos que le permitían al fisco cotejar las declaraciones de contribuyentes con sus consumos con tarjeta de crédito, pago de expensas o escrituraciones de inmuebles, entre otros. En pocas palabras, abrió la posibilidad de un blanqueo permanente con un Régimen Simplificado de Ganancias con tapón fiscal, invirtió la carga de la prueba, redujo plazos de prescripción y le quitó herramientas a ARCA para perseguir evasores.

“En el área impositiva, a partir del régimen simplificado, ARCA debe probar la evasión y la evasión agravada y ahora tiene menos elementos a los que acudir”, dijo la contadora Graciela Treber, del estudio Salvador Treber, de Córdoba.

Manuel Adorni, el héroe evasor

Para Milei, los impuestos son un robo y el que evade es un héroe. La confesión de Adorni a José del Río en LN+ siguió esa línea: el vocero dijo haber invertido una herencia y sus ahorros generados en el sector privado en Bitcoin y no haberlo declarado hasta el jueves pasado para salvar el fruto de su trabajo de las garras del Estado.

Esos u$s 500.000 de patrimonio en negro le valdrían la pena de evasión simple con la reforma del Código Penal que formó parte de la ley de Inocencia Fiscal. Antes, le hubiera correspondido la figura de evasión agravada.

Su defensa solo se entiende en el contexto de un proyecto político que celebra la evasión. Financial Times describió el hecho en toda su dimensión. El principal asesor de Javier Milei admite haber ocultado u$s 500.000 a la agencia tributaria argentina, tituló.

adorni financial times

Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se inscribieron en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), el vehículo para acceder a los beneficios de la Inocencia Fiscal. El especialista Sebastián Domínguez, ceo de SDC Asesores Tributarios, explicó a Letra P qué obtiene el jefe de Gabinete. “Si la declaración simplificada de 2025 no presenta discrepancias significativas con su patrimonio actual y paga, le corresponde la presunción de exactitud y ARCA no le puede hacer ningún ajuste adicional entre 2020 y 2024”, dijo.

“Por el tapón fiscal, no le podrán reclamar Ganancias e IVA por esos periodos, pero le correspondería pagar Bienes Personales desde 2020 en adelante, más los intereses. Si rectifica su declaración patrimonial antes de la sanción, tampoco pagará multas”, añadió.

El régimen combina dos aspectos: una desburocratización y la inocencia fiscal anexa. “Se puede pensar perfectamente una declaración simplificada de Ganancias sin tapón fiscal”, dijo Domínguez.

Toto Caputo y la Inocencia Fiscal

Pero, para Toto Caputo, la Inocencia Fiscal es una herramienta para inyectar dinero a la economía y movilizarla. El ministro repitió en varias exposiciones que quiere que se formalice parte de los u$s 200.000 millones que los argentinos tendrían en negro. Ante la falta de impacto de esta política y a pedido de contadores, envió al Congreso una serie de cambios a la norma.

Ahora, las dos cámaras del parlamento deberán votarlos en medio del escándalo que significa que Adorni, su esposa, Pazo, Federico Sturzenegger y hasta el actual titular de ARCA con departamentos flojos de papeles en el exterior, Andrés Vázquez, hayan entrado al régimen simplificado.

La política al servicio de la evasión

El Gobierno tiene una política deliberada de bajar la carga impositiva a los altos patrimonios y recortar las herramientas del Estado para perseguirlos. Antes de la Inocencia Fiscal, la ley Bases incorporó un blanqueo a costo cero, sin penalidades, bajó las alícuotas de Bienes Personales y blindó a quienes se inscribieron al régimen de pago anticipado del tributo patrimonial (REIBP) por los próximos años. La norma impide que un nuevo gobierno pueda revertir esas modificaciones a quienes pagaron por adelantado para financiar a Caputo.

La Inocencia Fiscal añade algo más: a diferencia de un blanqueo tradicional, permite que los funcionarios y sus familiares puedan aprovechar el beneficio y gozar del tapón fiscal.

Nada fue un error, cantaría Coti Sorokin. La web de ARCA aclara explícitamente que las Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría técnica que obliga a los funcionarios y a sus familiares a informar esa situación en determinadas operaciones patrimoniales, pueden ingresar a la Inocencia Fiscal.

ARCA PEP regimen simplificado

La voracidad de los funcionarios, sin embargo, puede poner a Caputo en un brete, porque el Congreso debe ahora pasar cambios que el ministro acordó con contadores para favorecer que más personas entren al régimen simplificado. Según César Litvin, del estudio Lisicki Litvin, eso podría más que duplicar a los 80.000 contribuyentes que hasta el momento se adhirieron al régimen. Entre otros cambios, pidieron quitar los topes patrimoniales para el régimen simplificado, aunque los patrimonios de más de $10.000 millones no gozarían del tapón fiscal.

“Será más complejo aprobarlo porque se generará un debate sobre la reforma”, dijo Domínguez y agregó: “Habrá que ver si las PEP quedarán amparadas o no por el régimen”.

Irónicamente, Adorni puede convertirse en un héroe que, al sacrificarse, haga que el Congreso enmiende la ley que sancionó y le permita al fisco tener más control sobre los contribuyentes que evadieron durante años y erosionaron la capacidad recaudatoria del Estado.