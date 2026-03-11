Manuel Adorni gastó 2,5 millones de dólares para mandar mensajes de texto y correos electrónicos

Cuando todavía era el vocero presidencial de Javier Milei , Manuel Adorni firmó la autorización para adquirir, por licitación y por un año, un "servicio para la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento". En diciembre, resultó adjudicada la firma ATX S.A. y se quedó con un importante contrato de $3.650.226.300, equivalente a más de 2,5 millones de dólares, según el tipo de cambio de aquellos días.

El jefe de Gabinete, que este jueves quedó envuelto en la polémica por el viaje de su esposa , Bettina Angeletti , en el avión presidencial a Nueva York, autorizó la convocatoria a contratistas el 18 de septiembre pasado, para "la provisión de envío de mensajes de textos (SMS) en su variante 'Difusión', correos electrónicos (mail), llamadas de voz automatizadas mediante voicebot (voz) y monitoreo y métricas de comunicación directa". En el sitio oficial de contrataciones, Compr.Ar , quedó registrado bajo el proceso número 503-0008-LPU25 .

Para fundamentar la contratación, entre sus considerandos, la nota firmada por Adorni aduce que "la gestión integral y eficiente de los canales mediante los cuales el Poder Ejecutivo comunica sus decisiones, medidas y anuncios a la ciudadanía resulta esencial en el actual contexto de transformación digital del Estado y de la creciente demanda social por una comunicación gubernamental clara, accesible, personalizada y sin intermediaciones".

"La contratación del servicio solicitado es prioritaria e imprescindible, ya que permitirá optimizar la gestión de la comunicación institucional y favorecer aún más el derecho de toda la población argentina a recibir información confiable, clara y oportuna", completa en otro párrafo.

Si bien en el pliego de bases y condiciones para la realización de ofertas no se detalla qué tipo de información se enviará, sí se aclaran las cantidades máximas. En este caso, la Secretaría de Comunicación, que entonces dependía de Presidencia (con la entronización de Adorni como ministro coordinador pasó a estar bajo la órbita de Jefatura de Gabinete), detalla que serían 3 millones de SMS mensuales, 50 millones de correos electrónicos y un millón de llamadas de voz . Según los resultados definitivos del Censo Nacional 2022, publicados por el INDEC, la población argentina es de 45.892.285 personas.

image El detalle de los SMS y los emails que deberían enviarse.

El 30 de diciembre, ya con el traje de Jefe de Gabinete puesto, Adorni firmó la adjudicación a ATX S.A. de un contrato por casi 2,5 millones de dólares, al desestimar el resto de las ofertas presentadas.

image

Algunas de las campañas registradas en el portal institucional de la vocería incluyen "comunicación directa" como parte de las piezas desarrolladas, si bien los spots terminan firmados por otros organismos (Salud en el caso del sarampión o Transporte para la tarjeta SUBE, por ejemplo). Igual, la campaña más actual es de julio de 2025.

Formalmente, fiel al estilo de Milei, el Gobierno ha utilizado Twitter como plataforma de comunicación oficial, evitando a los medios como intermediarios. Con promocionada austeridad, la administración libertaria no ha llevado masivas campañas de concientización.

image

Letra P quiso conocer detalles de esta contratación, pero la Secretaría de Comunicación, a cargo de Javier Lanari, no respondió a la consulta periodística.

Este miércoles, Adorni culminó la gira en Estados Unidos y se refirió a la polémica por el viaje de su esposa: “No es un punto de llegada, es tan solo el comienzo; no importa cuánto hayan querido empañar este Argentina Week de intensísimo trabajo”. "Intentaron con mentiras, fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr de algo: en consolidar el país que creemos”, agregó, en referencia a una foto viralizada que lo muestra con Angeletti en un local de Prada y que, comprobó Chequeado, es falsa.

Como contó Letra P, la oposición en el Congreso le está reclamando al ministro coordinador que vaya a dar explicaciones.

Una licitación que hace ruido

Este tipo de contratos suelen ser elaborados por el Renaper, que generalmente apela a herramientas de comunicación directa con la ciudadanía por servicios como la elaboración y entrega de los DNI y los pasaportes. Hasta la salida de Guillermo Francos, esa dependencia estaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero el Ministerio del Interior lo recuperó con la llegada de Diego Santilli.

Precisamente ATX S.A ganó una licitación del Renaper en 2020 por el "servicio de SMS cortos a los ciudadanos" (proceso 78-0015-LPU19) por la cual facturó $24.360.000 (369 mil dólares al tipo de cambio de entonces), pero se trataba de un máximo de 700 mil mensajes mensuales, bastante menos que los tres millones por mes que pide Adorni para este año.

Aquella compulsa quedó bajo un halo de sospecha, según reportaron algunos medios entonces, porque ATX S.A. le ganó a Equila SRL, cuando ambas compañías compartían el mismo domicilio fiscal; mientras que según registros oficiales, el presidente de la ganadora, Rubén Santiago Ward, era también gerente de su competidora.

image Los presupuestos de las tres empresas que compitieron por el contrato de Adorni.

En la licitación de Adorni quedaron tres ofertas en pie: mientras ATX S.A. ofertó $3.650.226.300; Movilgate SRL pidió $ 3.996.241.740 y Area Tech S.A fue con el presupuesto más alto, de $ 4.546.924.800. Según registros públicos, el director suplente de ATX S.A, Rodrigo Páez Canosa, también trabaja en Movilgate, mientras que Area Tech y ATX S.A comparten unos de sus domicilios en Ciudad de Buenos Aires: Pedro Chutro 3135.

Estas empresas están hace tiempo bajo la lupa del diputado Rodolfo Tailhalde (UP). "En la órbita de Adorni hay varias licitaciones truchísimas por uno, dos, tres palos verdes para mandar mensajes de textos y mails no sabemos con qué motivo", afirmó el dirigente peronista.

"Una es esta entrega de 2,5 millones de dólares a una sociedad cuyos dueños se dedican desde hace años, con dos empresas llamadas Exi Group y 5 On Line, a comprar pequeñas deudas de bancos y empresas de venta de electrodomésticos, para extorsionar y estafar a los deudores", añadió, al ser consultado por Letra P ante este contrato.

Lo que viene

Estas y otras empresas están compitiendo actualmente en otras dos licitaciones en curso, ambas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Una es para el envío masivo de SMS y hay cinco ofertas que van de los u$s 936.015 hasta los 2.784.000 dólares.

Las otra es para la "implementación y soporte para las herramientas Jira/Confluence y envío de correos", con presupuestos entre los u$s 857.944 y los 1.638.599 dólares.

Las cotizaciones fueron realizadas en dólares ya que ambas licitaciones están enmarcadas en un préstamo que la República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que depende del Banco Mundial, para financiar el costo del Proyecto de Fortalecimiento a la Infraestructura de Datos para cerrar la brecha digital en el país.