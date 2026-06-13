Contundente mensaje de Axel Kicillof en Santa Fe: se viene "una elección histórica"

En un multitudinario encuentro que reunió a toda la primera línea del peronismo del sur santafesino, se consolidó un fuerte espacio de debate y organización de cara al 2027. La jornada, signada por una alta participación de intendentes, presidentes comunales, legisladores y sindicalistas, cerró con el discurso del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , quien intervino vía videoconferencia.

TEMPORADA DE ROSCA Kicillof pone un pie en el sur de Santa Fe con un encuentro con intendentes peronistas

E líder del Movimiento Derecho al Futuro fue categórico al definir el escenario actual y convocar a la acción política: "Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo que se viene. Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, con los desastres que están haciendo y con cómo se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo".

Kicillof criticó los discursos de resignación del oficialismo nacional y advirtió sobre los intentos de continuidad del modelo bajo otras formas: "Nos quieren convencer que no hay otro camino. Incluso ahora, si a Javier Milei le va mal buscando un recambio, un Milei de mejores modales pero que continúe con las mismas políticas, ¿cómo vamos a responder? Con militancia, con organización y con compromiso".

Asimismo, el mandatario ponderó la enorme convocatoria en suelo santafesino como un "síntoma de resistencia frente a la apatía": "Me llena de tranquilidad, porque nos dicen que el desánimo y el desinterés es lo que prima en todos lados, y yo veo al revés. Veo que hay muchísimas ganas, que hay muchísima fuerza a lo largo y a lo ancho de todo el país, de compañeros y compañeras que se están preparando para lo que tenemos que hacer, que es ganarle a Milei y que vuelva a gobernar la Argentina un gobierno que tenga en la cabeza la soberanía nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación".

La jornada contó además con la participación del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso . El funcionario expuso de manera presencial y compartió las experiencias metodológicas y operativas de la gestión provincial, analizando en profundidad los "desafíos del presente y futuro" en materia de protección ciudadana y articulación territorial frente a la crisis socioeconómica actual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2065492536991298037&partner=&hide_thread=false Entregamos patrulleros y motos para reforzar las tareas policiales en Pergamino, que también suma nuevos agentes para fortalecer la prevención en el municipio.



Estos recursos son resultado de nuestro compromiso de mejorar la seguridad a pesar de la asfixia económica a la que nos… pic.twitter.com/6neEeY7KoM — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 12, 2026

Un fuerte respaldo del movimiento obrero y la representación territorial

El encuentro evidenció un tejido político y sindical unificado, con una fuerte presencia de secretarios gremiales y cuadros institucionales de los departamentos de Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Caseros.

La columna sindical estuvo representada por destacados dirigentes del movimiento obrero regional como Pablo González (Secretario General de la UOM Villa Constitución), Armando Torres (UOM), Daniel Consagró (UPCN), Flavio Segundo (Sindicato de Comercio), Alberto Boto (Gremio Luz y Fuerza) y Javier Balbo (Municipales de la Provincia de Santa Fe).

A la par de la comitiva gremial, asistieron más de una veintena de intendentes, presidentes comunales y referentes de los seis departamentos del sur provincial, entre los que se destacaron Rodi Stangoni (Presidente Comunal de Fighiera), Jorge Berti (Intendente de Villa Constitución), Adrián Maglia (Intendente de Granadero Baigorria), Miguel Ángel Vázquez (Intendente de Carcarañá) y Nicolás Ramírez (Intendente de Gálvez).

Javier Alonso.jpg Javier Alonso durante otra actividad de gestión en Buenos Aires.

También dijeron presente Damián Salinas, Julián Polinesi y José Luis Murina (Arroyo Seco), Marcelo Papponi (Albarellos), Facundo Stizza (Empalme) y José López (Pavón), José Giry (Santa Teresa), Fabián Ballori (Bustinza) y Marco Zaninovich (Sanford), Leonardo Bagnasco (Berabevú), Lisandro Travieso (San Gregorio) y Joan Stramessi (Cafferata), Walter Zcelada (Carmen), Andrés Calvo (María Luisa) y Carlos Gabbi (Bombal).

La lista se completó con Carina Cappelletti (Pueblo Esther), Cristian Recchio (Rosario), Ismael Marconi (Rosario) y Gastón Salinas (Producción - Villa Constitución) e Ivan Camats.

El cierre del encuentro ratificó el compromiso explícito de las comisiones de trabajo de "unificar lineamientos de crecimiento regional y territorial para construir la alternativa política que el país necesita".