Otro tema: el Gobierno busca buenas noticias para sacar el foco de los escándalos de corrupción

La Casa Rosada admite que atraviesa uno de los momentos más delicados del año. Las novedades en la causa $LIBRA , que salpican de lleno a Javier Milei , tomó por sorpresa a la cúpula presidencial, que tampoco logró contener la polémica por los viajes de Manuel Adorni . Con ese telón de fondo, el Gobierno busca ahora correr el foco de los escándalos de corrupción y reordenar la agenda con anuncios de gestión y proyectos legislativos.

Desde ahora, la estrategia de la Casa Rosada estará centrada en dos etapas. Por un lado, hay una orden para que los funcionarios esquiven el tema en los medios de comunicación y también en el ámbito legislativo, donde no está previsto que concurran a dar explicaciones , tal como pretende la oposición. "No vamos a hablar y tampoco vamos a ir al Congreso", aseguró una fuente libertaria.

La idea es actuar como si nada hubiera ocurrido, mientras se apuran en definir las próximas actividades políticas y de gestión del Presidente, así como los proyectos de ley que aún tienen pendientes en el Congreso. En el Gobierno aseguran que ya tienen lista una nueva batería de iniciativas elaboradas por distintos ministerios para enviar a la Cámara de Diputados y al Senado.

La cúpula libertaria espera que la causa que tiene bajo la lupa al Presidente y a su hermana Karina Milei se cierre cuanto antes y, en paralelo, que se avance con una investigación para determinar quién filtró las conversaciones del teléfono del trader Mauricio Novelli con los Milei y con el asesor Santiago Caputo .

En el oficialismo sospechan que el autor de las filtraciones a la prensa fue el diputado Juan Grabois , querellante en la causa. "El organismo DATIP, que depende de la Procuración General de la Nación, que nada tiene que ver con nosotros, y se mueve como un cuarto poder, es quien custodia la información. La tienen ellos y quienes ingresaron como querellantes, como Grabois. Vamos a pedir que se investigue", confió a Letra P una fuente de la Casa Rosada .

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El oficialismo busca minimizar la gravedad de esas llamadas y chats, registrados antes y después de la promoción de la criptomoneda $Libra en X. Las fuentes consultadas sostienen que se trata de “conversaciones del ámbito privado” entre Milei, Karina y Novelli, quienes se conocen desde hace años. En cuanto a Caputo, aseguran que el estratega se comunicó con el lobista para “entender qué estaba pasando” e intentar desactivar el problema.

Para el Gobierno, distinto es el caso de la filtración del supuesto contrato por 5 millones de dólares hallado en el teléfono de Novelli a cambio de apoyo de Milei a la criptomoneda. “Es una tontería atómica. No tiene fundamentos, está viciado y no se respetó la cadena de custodia de la prueba; es todo inválido”, remarcó una fuente de la administración libertaria.

La nueva agenda del gobierno de Javier Milei

Para ganar nuevamente la narrativa y sacar el foco del escándalo cripto, el jefe de Estado le pidió a Adorni que lo acompañara a su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también estuvo Karina Milei.

Este martes el ministro coordinador encabezará en su despacho de la planta baja de Balcarce 50 una nueva reunión de la mesa política, que postergó sus últimos encuentros por los viajes de Milei al exterior. Se espera que ahí los funcionarios definan la estrategia que implementarán para avanzar con los proyectos de La Libertad Avanza en el Congreso y el resto de la agenda del Gobierno.

En la misma línea, el oficialismo espera esta semana la visita de los gobernadores aliados Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Leandro Zdero (Chaco). El ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá a los mandatarios con la intención de insistir en que las provincias respalden la tanda de proyectos pendientes del Presidente y, al mismo tiempo, comenzar a encaminar las primeras conversaciones sobre posibles acuerdos electorales de cara al próximo año.