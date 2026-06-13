Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EL JUEGO DE LA SILLA

La Corte de Santa Fe desmonta el sistema de poder de Gutiérrez y Bordas con un doble comando

Al poderoso secretario jubilado lo reemplazan dos funcionarios con áreas loteadas. Más control de los ministros. Las tensiones sin resolver.

Letra P | Gabriela Albanesi
Por Gabriela Albanesi
La Corte de Santa Fe desmonta el sistema de poder de Gutiérrez y Bordas con un doble comando

La Corte de Santa Fe desmonta el sistema de poder de Gutiérrez y Bordas con un doble comando

El recambio generacional de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llegó a la estructura de gobierno interno del Poder Judicial. La jubilación de Eduardo Bordas, mano derecha del cortesano Rafael Gutiérrez e histórico secretario de Gobierno, que durante años concentró la administración de áreas vitales, aceleró una redefinición de descentralización de poder dentro de la Corte.

Notas Relacionadas
Santa Fe: fin de ciclo para Eduardo Bordas, el intocable de la administración judicial
EL JUEGO DE LA SILLA

Santa Fe: quién se quedará con la lapicera de Bordas tras la salida del poderoso secretario de la Corte

Por 
Letra P | Gabriela Albanesi
Gabriela Albanesi

El esquema, que durante décadas funcionó bajo una conducción altamente centralizada, ahora se divide en dos y se cierra un ciclo de más de tres décadas en el que una sola firma concentró el pulso administrativo, político y operativo del Palacio de Justicia.

Doble comando para administrar la Justicia en Santa Fe

La decisión quedó plasmada en una acordada que distribuye las funciones que ejercía Bordas entre dos perfiles con anclaje territorial distinto. Pablo Gómez, heredero natural de Bordas y afín a Gutiérrez, asumirá responsabilidades sobre las tres circunscripciones del centro norte: Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Carlos Crespo, quien cumplía funciones como secretario letrado de la Corte y más cercano al cortesano rosarino Daniel Erbetta y en buena sintonía con Jorge Baclini y Margarita Zabalza, hará lo propio en Rosario y Venado Tuerto.

carlos crespo
Carlos Crespo para el sur. Quedará a cargo de las jurisdicciones Rosario y Venado Tuerto.

Carlos Crespo para el sur. Quedará a cargo de las jurisdicciones Rosario y Venado Tuerto.

Durante años, el funcionamiento interno estuvo concentrado en la ciudad de Santa Fe. Bordas manejaba una estructura que incluía la administración económica: presupuesto, licitaciones, compras y ejecución de recursos; el manejo del personal, un área clave en una estructura con miles de empleados donde cada designación tiene impacto político; la cuestión informática, cada vez más estratégica en tiempos de digitalización judicial; y el frente edilicio: mantenimiento, obra pública y proyección de nuevos edificios, con dos focos centrales en la agenda próxima: Casilda el 16 de junio y la ciudad de Santa Fe el 30 de este mismo mes.

El cambio no es solo administrativo. También es político. La salida de Bordas implica un corrimiento del esquema que durante años orbitó alrededor de la vieja guardia cortesana. En ese diseño, varios ministros —como el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rubén Weder— se movían “detrás” del secretario, que ejecutaba, ordenaba y, en muchos casos, definía.

Su influencia trascendía incluso a los propios ministros de la Corte, muchas veces con información y definiciones que no elevaba. Todo eso sucedía desde la capital provincial, con una única visita por semana, los jueves, a Rosario, la jurisdicción más grande de la provincia. En términos pragmáticos, ya era un esquema imposible de sostener, pero la decisión de descentralizar también significa para los cimeros recuperar poder sobre la gobernanza de los tribunales provinciales.

Reacomodamiento a pleno

Fuentes judiciales sostienen que la salida del histórico funcionario comenzó a revelar información que permanecía concentrada en la Secretaría de Gobierno. En distintos sectores del Poder Judicial aparecieron interrogantes sobre cargos creados y vacantes, estructuras administrativas y decisiones cuya trazabilidad dependía casi exclusivamente de esa oficina. La descentralización que ahora impulsa la Corte aparece como una respuesta a ese esquema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1998440181112648188?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998440181112648188%7Ctwgr%5Ece9117774b34b893f7e41e1b4637a41272d70467%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Ffin-una-era-santa-fe-rafael-gutierrez-renuncio-la-corte-y-tendra-su-ultimo-mandato-como-presidente-n5420686&partner=&hide_thread=false

La discusión volverá a aparecer en los próximos meses, cuando el recambio de magistrados se complete hacia fin de año. Como contó Letra P, la jubilación de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez está prevista para el mes de noviembre. Ambos así lo han declarado expresamente, aunque aún no pusieron la firma por escrito.

La pelea que espera

Para ambos, un momento clave en su carrera, que no se querían perder, sucederá el próximo martes 30 de junio, día previsto para la inauguración de la ampliación de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe. El acto podría transformarse en una vidriera de la nueva etapa que intenta construir la Corte, en medio de definiciones pendientes sobre la ubicación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal dentro del nuevo complejo judicial. La batalla por el edificio tuvo su momento cumbre durante el discurso de apertura del año judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mpa_santafe/status/2032147054475022609&partner=&hide_thread=false

En una acordada del 24 de febrero, la Corte dispuso que ese edificio quedara destinado enteramente al Poder Judicial —cediendo metros al MPA solo si sobrara espacio. Tras escuchar el discurso, la fiscal general fue directa: "Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo. En la Procuración General de la Nación, cuando atravesaron este proceso después de la reforma del '94, lo describían simbólicamente como un divorcio. Y esto es un divorcio y tiene que ser entendido así”.

Temas
Notas Relacionadas
Rafael Gutiérrez, titular de la Corte Suprema de Santa Fe
EL JUEGO DE LA SILLA

Santa Fe: Gutiérrez abrió el año judicial con un discurso en tono de despedida de la Corte

El histórico cortesano confirmó que renuncia en noviembre, pero aún no puso la firma. Gestos con Pullaro. Escala la tensión con el Ministerio de Fiscales.
Santa Fe: Aldo Alurralde, el juez federal propuesto por Maximiliano Pullaro para ocupar un lugar en la Corte Suprema.
ALDO ALURRALDE

Quién es el juez elogiado por Pullaro y Bullrich que ocupará una silla en la Corte de Santa Fe

La política lo respeta y el gobernador lo postuló para el máximo tribunal. Su pasado como ferroviario y la leyenda sobre su ascenso a magistrado.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en un encuentro de café en el sur de la ciudad de Córdoba 
Discusión 2027

Juez y De Loredo coronaron con una foto de unidad dos semanas críticas para el cordobesismo

Por  Yanina Babiachuk
Oscar Castillo, exgobernador de la UCR de Catamarca. 
LA INTERNA BOINABLANCA

Catamarca: el exgobernador Castillo elogió a Jalil y agita una alianza entre radicales y peronistas

Por  Lucio Di Giuseppe
Con la excusa de que se cumplen A 15 años de la primera elección comunal, el peronismo porteño sale a defender a las Comunas locales.
LA SEGMENTACIÓN DEL TERRITORIO

El peronismo porteño sale a defender las comunas ante la ofensiva libertaria

Por  Francisco Basualdo
Newells busca ser parte de la agenda de eventos de Rosario y avanza en un acuerdo con productoras.
FÚTBOL & NEGOCIOS

Newell's negocia en Rosario con dos productoras de espectáculos para engrosar las cuentas y salir del rojo

Por  Ramiro Porchietti