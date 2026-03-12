El patrimonio de Manuel Adorni: qué tiene el funcionario que viaja a Punta del Este en avión privado

En dos años, Manuel Adorni no tocó los dólares que tenía atesorados desde que ingresó a la función pública. Esa es la foto patrimonial al menos al 31 de diciembre de 2024, hasta donde llega su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Después de quedar envuelto en el escándalo por el viaje de su esposa , Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial, se sumaron los pasajes a Punta del Este por u$s 3600 en un avión privado alquilado durante el verano, según reveló Marcelo Grandio , amigo del jefe de Gabinete y periodista de la TV Pública. Es más del 7% de sus ahorros.

En su primera declaración jurada de alta como funcionario público de la administración de Javier Milei , realizada a principios de 2024, cuando era subsecretario de Vocería, Adorni anotó que tenía dos cuentas en el exterior con un total de $8.249.313, unos 10 mil dólares al tipo de cambio de entonces. Declaraba, por otro lado, diez millones de pesos en un fondo de inversión en el país y 182 mil pesos en dos cajas de ahorro locales. En efectivo decía tener 2400 dólares.

Meses después entregó otro formulario a la OA donde ya constaba su evolución patrimonial, es decir con qué bienes había arrancado 2023 y cuántos tenía cuando comenzó a trabajar en la Casa Rosada . En esta presentación figuran u$s 6220 en el exterior y u$s 42.500 en efectivo. Son los mismos que, en su segundo balance anual, realizado en agosto del año pasado, afirmó que tenía al finalizar 2024. Es decir que no ahorró un peso: según un pedido de acceso de información realizado por Chequeado , a fines de 2025 el sueldo de un ministro era de $ 3.584.006, monto que estaba congelado desde la llegada de Milei al poder hasta este año.

Sus ahorros suman u$s 48.720, mientras que el gasto de cuatro pasajes (el suyo, el de su esposa y el de sus dos hijos) para tomarse unos días de carnaval en 2026 en Uruguay alcanzan los u$s 3600, pero, según la versión periodística de ElDiarioAr, el alquiler del taxi aéreo ascendería a 10 mil dólares. "Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía", contó, con furcio incluido, Grandio, el quinto pasajero de ese vuelo.

Manuel Adorni en su laberinto

Por otra parte, el propio Adorni dijo que el pasaje a Nueva York de su esposa lo había abonado ella. “De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por u$s 5348. Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, contó en la entrevista que quedó signada por el verbo "deslomar", por la cual este jueves pidió disculpas a través de un breve descargo que publicó en Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261&partner=&hide_thread=false Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV — Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026

En la TV, el funcionario libertario añadió: "Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo".

El patrimonio 2025 de Adorni se conocerá a mediados de año, cuando vence el plazo de la OA para entregar las presentaciones de los funcionarios, por lo que en su siguiente declaración jurada estos gastos no van a estar.

Los bienes del Jefe de Gabinete

El experiodista llegó a la Casa Rosada con dos inmuebles. Uno es un departamento de 115 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aries, del cual tiene el 50% y que valuó en $3.936.741 en su primera declaración (correspondiente a inicios de 2023) y $24.122.963 en la última, un incremento en la cotización del 512%. El otro es otro departamento en La Plata, que se valorizó un 983%, ya que pasó de $1.301.992 a $14.106.298.

image Fragmento de la última DDJJ de Adorni, correspondiente a 2024.

En 2021 compró una Renault Captur de cinco puertas y, ya como vocero presidencial, en marzo de 2024, compró un Jeep Compass Sport modelo 2021, al que valuó en $11.392.050.

Entre 2023 y 2024 pasó de tener dos a cuatro deudas, todas en dólares, por un total de u$s 92.500 con cuatro acreedores: su madre, Silvia Pais; la contadora Victoria María José Cancio, la sucesión de Norma Zuccolo, una jubilada de 95 años que sería también una familiar, según publicó El Destape; y Graciela Isabel Molina.