DESLOMADO Y DESPRENDIDO

El patrimonio de Manuel Adorni: qué tiene el funcionario que viaja a Punta del Este en avión privado

Pagó u$s 3600 para ir al exclusivo balneario uruguayo. ¿Le sobra la plata? Dos departamentos, un Jeep y deudas por el doble de sus ahorros en verde.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Manuel Adorni, en tiempos más felices.

Manuel Adorni, en tiempos más felices.

adorni.jfif

En dos años, Manuel Adorni no tocó los dólares que tenía atesorados desde que ingresó a la función pública. Esa es la foto patrimonial al menos al 31 de diciembre de 2024, hasta donde llega su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Notas Relacionadas
Karina Milei y Manuel Adorni.
CASTA PROPIA

Karina Milei blinda a Adorni y se abre una caza de brujas en la Casa Rosada

Por 
Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente

Después de quedar envuelto en el escándalo por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial, se sumaron los pasajes a Punta del Este por u$s 3600 en un avión privado alquilado durante el verano, según reveló Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete y periodista de la TV Pública. Es más del 7% de sus ahorros.

Los ahorros de Manuel Adorni

En su primera declaración jurada de alta como funcionario público de la administración de Javier Milei, realizada a principios de 2024, cuando era subsecretario de Vocería, Adorni anotó que tenía dos cuentas en el exterior con un total de $8.249.313, unos 10 mil dólares al tipo de cambio de entonces. Declaraba, por otro lado, diez millones de pesos en un fondo de inversión en el país y 182 mil pesos en dos cajas de ahorro locales. En efectivo decía tener 2400 dólares.

image
La primera foto patrimonial de Manuel Adorni ante la OA.

La primera foto patrimonial de Manuel Adorni ante la OA.

Meses después entregó otro formulario a la OA donde ya constaba su evolución patrimonial, es decir con qué bienes había arrancado 2023 y cuántos tenía cuando comenzó a trabajar en la Casa Rosada. En esta presentación figuran u$s 6220 en el exterior y u$s 42.500 en efectivo. Son los mismos que, en su segundo balance anual, realizado en agosto del año pasado, afirmó que tenía al finalizar 2024. Es decir que no ahorró un peso: según un pedido de acceso de información realizado por Chequeado, a fines de 2025 el sueldo de un ministro era de $ 3.584.006, monto que estaba congelado desde la llegada de Milei al poder hasta este año.

Sus ahorros suman u$s 48.720, mientras que el gasto de cuatro pasajes (el suyo, el de su esposa y el de sus dos hijos) para tomarse unos días de carnaval en 2026 en Uruguay alcanzan los u$s 3600, pero, según la versión periodística de ElDiarioAr, el alquiler del taxi aéreo ascendería a 10 mil dólares. "Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía", contó, con furcio incluido, Grandio, el quinto pasajero de ese vuelo.

Manuel Adorni en su laberinto

Por otra parte, el propio Adorni dijo que el pasaje a Nueva York de su esposa lo había abonado ella. “De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por u$s 5348. Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, contó en la entrevista que quedó signada por el verbo "deslomar", por la cual este jueves pidió disculpas a través de un breve descargo que publicó en Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261&partner=&hide_thread=false

En la TV, el funcionario libertario añadió: "Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo".

El patrimonio 2025 de Adorni se conocerá a mediados de año, cuando vence el plazo de la OA para entregar las presentaciones de los funcionarios, por lo que en su siguiente declaración jurada estos gastos no van a estar.

Los bienes del Jefe de Gabinete

El experiodista llegó a la Casa Rosada con dos inmuebles. Uno es un departamento de 115 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aries, del cual tiene el 50% y que valuó en $3.936.741 en su primera declaración (correspondiente a inicios de 2023) y $24.122.963 en la última, un incremento en la cotización del 512%. El otro es otro departamento en La Plata, que se valorizó un 983%, ya que pasó de $1.301.992 a $14.106.298.

image
Fragmento de la última DDJJ de Adorni, correspondiente a 2024.

Fragmento de la última DDJJ de Adorni, correspondiente a 2024.

En 2021 compró una Renault Captur de cinco puertas y, ya como vocero presidencial, en marzo de 2024, compró un Jeep Compass Sport modelo 2021, al que valuó en $11.392.050.

Entre 2023 y 2024 pasó de tener dos a cuatro deudas, todas en dólares, por un total de u$s 92.500 con cuatro acreedores: su madre, Silvia Pais; la contadora Victoria María José Cancio, la sucesión de Norma Zuccolo, una jubilada de 95 años que sería también una familiar, según publicó El Destape; y Graciela Isabel Molina.

Temas
Notas Relacionadas
Manuel Adorni.
EL DATO LETRA P

Adorni gastó 2,5 millones de dólares para mandar mensajes de texto y correos electrónicos

Autorizó el contrato cuando era vocero y lo firmó como Jefe de Gabinete. Prevé el envío de 3 millones de SMS y 50 millones de e-mails por mes. La licitación.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
LUNA DE MIEL CON LA TUYA

Adorni el deslomado y la lección de Bilardo

La autopercepción del jefe de Gabinete, síntoma grave de disociación. La selección campeona del 86, al subte. El Diez y la parábola de la olla llena.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Axel Kicillof lanza su usina de ideas para componer las nuevas canciones
DISCUSIÓN 2027

Kicillof lanza su usina de ideas para componer las nuevas canciones

Por  Macarena Ramírez
Venga ese abrazo. José Antonio Kast y Javier Milei en la asunción del nuevo presidente de Chile. 
LA REGIONAL ULTRA

Kast, un enano de dos caras en el jardín trumpista de Milei

Por  Marcelo Falak
Axel Kicillof tiene en agenda dos actos en la Ciudad de Buenos Aires, con los que busca consolidar el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
DISCUSIÓN 2027

Kicillof pone un pie en la Ciudad para lanzar el MDF porteño

Por  Francisco Basualdo
Mario Lugones, ministro de Salud. La Libertad Avanza busca sostenerlo. 
EL MILEÍSMO, COMO UN PAC-MAN

Diputados: La Libertad Avanza se queda con las comisiones de Discapacidad y Salud para blindar a Lugones

Por  Mauricio Cantando