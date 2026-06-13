El PJ de Entre Ríos expulsó al intendente díscolo que jugó por afuera y envió una señal de cara a 2027

El Congreso del PJ de Entre Ríos , sesionando este sábado por la mañana en Paraná .

Como había anticipado Letra P , el Congreso del Partido Justicialista ( PJ ) de Entre Ríos sesionó este sábado 13 en Paraná y expulsó del partido a Daniel Rossi , el intendente díscolo que apoyó a listas opositoras en 2025. También echó a Guillermo Reggiardo, su abogado.

A su vez, el órgano se pronunció en contra de la suspensión de las PASO en la provincia y advirtió que los legisladores peronistas deben oponerse a la reforma previsional de Rogelio Frigerio .

Otro aspecto tratado fue el diseño previsto en la Boleta Única de Papel ( BUP ) para Entre Ríos , particularmente la inclusión de la fotografía del candidato a gobernador en el casillero correspondiente al voto por lista completa. En este sentido, advirtió que recurrirán a la Justicia electoral para realizar un planteo.

El encuentro comenzó pasadas las 10.30 en el camping del Sindicato de Pasteleros de Paraná . Con asistencia casi perfecta, que incluyó a la intendenta Rosario Romero , al diputado Guillermo Michel y al senador Adán Bahl , se hizo notoria la ausencia del exgobernador y diputado Gustavo Bordet y del intendente de Concepción del Uruguay , José Lauritto , este último abocado a la organización del encuentro del peronismo federal del próximo lunes 15 en su ciudad. El clima se tensó cuando se votaron las expulsiones, e incluso hubo una escaramuza que fue sofocada rápidamente.

El presidente del Congreso, el intendente de Colonia Avellaneda , Ariel Weiss , enfrentó en más de una oportunidad dificultades para conducir la reunión. Estuvo acompañado por Gustavo Díaz como vicepresidente primero, Mariel Henchoz como vicepresidenta segunda y Juan Carlos Albornoz como secretario. Además, Claudia La Rosa fue designada secretaria de Actas.

El plato fuerte: la expulsión de Rossi

Al comienzo del Congreso se alteró el orden del día para que las sanciones disciplinarias fueran votadas en primer lugar. Así, el momento más importante y tenso del encuentro sucedió al comienzo. Rossi, intendente de Santa Elena, fue de los primeros en llegar, aunque sabía que su suerte estaba echada. Lo mismo hizo su asesor, Reggiardo.

Daniel Rossi

Acusados de “violación manifiesta a los deberes de lealtad y disciplina partidaria”, los congresales aprobaron la remoción de ambos de sus cargos partidarios y su exclusión del padrón del PJ, tal como aconsejó el Tribunal de Disciplina partidario. Una vez votada la moción, ambos congresales debieron retirarse del recinto. Luego del encuentro, Rossi y Reggiardo expresaron en un comunicado que “las expulsiones son nulas porque fueron votadas sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario”.

Embed El Congreso del PJ de #EntreRíos expulsó al intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, por apoyar listas opositoras en 2025



@exequielflesler pic.twitter.com/p7EokLPy7M — LETRA P (@Letra_P) June 13, 2026

“Te vas con Frigerio”, se escuchó que le gritaron a Rossi cuando abandonaba el salón. Mientras los expulsados se retiraban, el intendente pedía a los gritos que le cedieran el micrófono. El congresal de Gualeguay, Juan Albornoz, también se entreveró en la discusión clamando por el uso de la palabra. Acompañó a los echados hasta la puerta, pero luego regresó y recién tomó la palabra al final de la reunión para intervenir en el debate sobre la reforma previsional.

Castigo atenuado para Carolina Gaillard

El otro punto importante referido a las sanciones disciplinarias recayó sobre quienes participaron en listas por fuera de la del PJ. Así, se suspendió a los afiliados que fueron candidatos por otras fuerzas políticas durante las elecciones de 2025. También se estableció la imposibilidad de ser candidatos por el PJ en los próximos dos turnos electorales. La sanción alcanza a Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 12.49.13

Sin embargo, a pedido de Weiss, el Congreso votó facultar al Tribunal de Disciplina a evaluar la conducta de los sancionados en 2027 para determinar si corresponde mantener o levantar la suspensión. Esa condonación parcial del castigo busca favorecer la unidad de cara a los próximos comicios. "Unidad con fórceps", sugirió un asesor.

Posición respecto de las PASO y la boleta única de papel

Sin demasiado debate, se rechazó cualquier intento de eliminar las PASO en la provincia. Romero sostuvo que se trata de un sistema que “no fue conmovido por sistemas mejores”. La posible eliminación fue considerada una iniciativa orientada a perjudicar electoralmente al PJ. Además, se denunció una utilización circunstancial de las reglas electorales por parte del oficialismo provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2065819992810016883&partner=&hide_thread=false #EntreRíos Asi se retiraba Rossi del predio del Sindicato de Pasteleros en Paraná



@exequielflesler pic.twitter.com/K0oEsWaEkZ — LETRA P (@Letra_P) June 13, 2026

En ese sentido, el Congreso cuestionó el diseño previsto para la BUP en Entre Ríos. En particular, la inclusión de la fotografía del candidato a gobernador en el casillero correspondiente al voto por lista completa. Facultó a la conducción partidaria a recurrir ante la Justicia Electoral para objetar ese aspecto del sistema.

Disciplina partidaria a rajatabla para la reforma previsional

Como había anticipado Letra P, el Congreso se posicionó respecto de la reforma previsional que impulsa la Casa Gris. Aunque consideraron que era necesario reevaluar el sistema, a pedido del presidente del PJ Paraná, Jorge Vázquez, se facultó al Tribunal de Disciplina del partido a la expulsión directa de los legisladores si votan a favor de la reforma o se abstienen.