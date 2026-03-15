El escándalo de Manuel Adorni congela la agenda legislativa y abundan las teorías conspirativas

Era de manual: sin una oposición sólida, un Gobierno suele boicotearse a sí mismo con sus internas y los descuidos de quienes empiezan a gozar de la impunidad del poder. Los viajes familiares de Manuel Adorni y la caza de brujas de Karina Milei para buscar culpables por la filtración de un video abrieron una crisis sin fin puertas adentro de La Libertad Avanza .

La paranoia de la secretaria general de la Presidencia no tiene límites y sus sospechas apuntan a fuego amigo de Santiago Caputo y Patricia Bullrich . Las tensiones retrasaron la agenda legislativa . No hay proyectos presentados por el Gobierno y existe un conflicto logístico para organizar las audiencias públicas sobre la ley de glaciares, que recién este viernes tuvo una decisión oficial para que las 50 mil personas anotadas puedan expresarse.

La interna del Gobierno estalló justo cuando Karina y los Menem intentan una construcción de poder atípica y compleja. Consiste en pactar con la familia judicial para asegurar la protección de Milei , pero mantener la disputa con actores económicos determinantes, agrupados en la Asociación Empresaria Argentina.

En este esquema se enmarca el ingreso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, la gestión en el Senado para prolongar el mandato del padre del flamante funcionario como juez, la decisión de cubrir las vacantes en tribunales inferiores y de no ampliar la Corte Suprema. Además, en diciembre, el Gobierno intentó ayudar a la justicia con un refuerzo presupuestario de 21 mil millones de pesos, que no pasó el filtro de la oposición.

Es una jugada de riesgo para Milei, porque suele ocurrir que AEA –junto a las principales embajadas- influye en la dinámica de Tribunales. El líder libertario lo supo cuando sufrió las consecuencias de no haber bajado su candidatura presidencial, tras una reunión en la sede de los popes empresarios, en 2022. Aquella vez, el entonces diputado libertario terminó a los gritos, ante la mirada rígida de Héctor Magnetto (Clarín) y Paolo Rocca (Techint), a quien este año apodó "Don Chatarrín".

¿Quién persigue a Manuel Adorni?

Milei debería hacer un mea culpa. Por pereza, se niega a ejercer el poder puertas adentro y reparte el juego de tal forma que las crisis se hacen inevitables. Karina controla la mayor parte de los ministerios y, junto a los Menem (Martín y Lule), se dispuso a negociar con gobernadores aliados el reparto de las vacantes judiciales.

Caputo no pudo ser un funcionario con poder plenipotenciario, como él mismo prometía a sus interlocutores antes de las elecciones, pero logró que el Presidente le mantuviera el manejo de organismos con presupuestos altos (empresas estatales y el Banco Nación) y con capacidad de daño (como la SIDE).

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Bullrich ya es una punta más del esquema de poder de la Casa Rosada, que de triángulo pasó a ser un cuadrilátero de hierro. La exministra se apropió de la agenda del Senado y las encuestas le siguen dando una porción de votos que Milei necesita en 2027.

La jefa del bloque libertario de la cámara alta compite con Adorni por el control de la franquicia LLA en la Ciudad, territorio que el año que viene le disputarán al PRO. La semana pasada, la exministra tuvo un gesto de autonomía desafiante cuando recibió en su despacho al gendarme Nahuel Gallo, tras su liberación en Venezuela.

Bullrich no había estado en la conferencia de prensa que hizo el día anterior el canciller Pablo Quirno, en la que sí participó Alejandra Monteoliva, sucesora de la senadora en Seguridad. Cambiaron varias veces la agenda para que la legisladora no pudiera llegar.

Las teorías conspirativas

Es en este contexto de caos interno, con poderes sensibles repartidos, Milei se muestra desinteresado en unir las partes. Es por eso que el Adorni-Gate es motivo de las más variadas teorías conspirativas. Hay elementos que las justifican: la secuencia de fotos del jefe de Gabinete confirma que fue víctima junto a su familia de un seguimiento que sólo puede llevar a cabo gente con recursos sofisticados.

Primero trascendió una imagen de la estadía de Adorni en New York junto a su esposa Bettina Angeletti (luego atribuidas por la Radio Judía de Latinoamérica), que lo obligó a confirmar que habían subido juntos al avión presidencial. Más temerario aún son los videos del funcionario descendiendo de un avión privado junto a Angeletti y sus dos hijos, publicados junto a las facturas de la contratación del taxi aéreo que los llevó a Punta del Este hace un mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmilianoRusso77/status/2030731552284459034&partner=&hide_thread=false Acá con los colegas de radio Jai muestran a Adorni en Nueva York con su mujer Betina Angeletti, couching ontologica, que en su momento recomendó a una asesora en couching que trabajaba, hasta hace pocos, en la secretaría de Prensa y Comunicación...¿Por qué estará en Nueva York? https://t.co/wN1SEvHxTf — Emiliano Russo (@EmilianoRusso77) March 8, 2026

“Es un mensaje de gente que supo donde esperarlo”, repiten los legisladores con acceso al mundo de los espías, que abren dos hipótesis conspirativas, ambas con Caputo como el principal apuntado. Explican que la SIDE fue desmantelada de personal de carrera en las últimas gestiones y los exagentes experimentados pululan en emprendimientos particulares.

Por esa razón, las sospechas recaen sobre el empresario Leandro Scatturice, exespía con acceso a los radares de los aeropuertos; o a células dispersas controladas por quienes estuvieron bajo el mando de Jaime Stiusso, el histórico jefe de contrainteligencia echado de la SIDE por Cristina Fernández de Kirchner. Esta dependencia sigue a cargo de un empleado de la casa que supo responder a las órdenes Stiusso: Alberto Magaldi.

Hipótesis de fuego amigo

Bullrich también está en la mira de Karina por su interés en erosionar a Adorni y su presunta influencia con la policía de seguridad aeroportuaria (PSA), que no respondería con rigor a las órdenes de Monteoliva. Otra hipótesis en el mundillo libertario apunta a la Fuerza Aérea, que tiene una base en Aeroparque con personal que está molesto por los sueldos bajos y quedó en la mira por la filtración de las valijas de Scatturice.

Defensa estuvo a cargo hasta diciembre del ahora diputado bullrichista Luis Petri, que fue reemplazado por Carlos Presti. Después de las fotos de Adorni con su familia, sin explicaciones, fue echado de esta cartera el influencer Nicolás Promanzio, cercano a Caputo. Pronto volverá al streaming Carajo, patrocinado por el asesor presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicpromanzio/status/2032602583332729123&partner=&hide_thread=false No existen precedentes en la Argentina de un programa de DEFENSA y GEOPOLÍTICA del calibre de lo que se verá en @CarajoStream con LÍNEA ROJA.



IMPRESIONANTE@linearojacarajo @battaleme @glafferriere @santiagoR24

Fabián Calle pic.twitter.com/PsulSR8fS6 — Nicolás Promanzio (@nicpromanzio) March 13, 2026

El único miembro del Gabinete que responde a Caputo es Mario Lugones, ministro de Salud, padre de Rodolfo Lugones, el socio del asesor. Ambos son recordados en el Congreso por recorrer despachos del PRO hace una década, para oficiar de cadetes de Jaime Durán Barba.

Lugones es dueño del Sanatorio Güemes y afronta un reclamo por incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, con marchas en las puertas de sus oficinas. La protesta podría derivar en denuncias judiciales, que lo obligarían a explicar si continúa a cargo de la prepaga Hominis.

Si es así, el ministro está atendiendo de los dos lados del mostrador y Karina Milei no tiene intenciones de protegerlo. Milei escapa a estas internas: prefiere no adentrarse y defender a los propios hasta el final. Así lo hizo con José Luis Espert y Diego Spagnuolo.

Sin escapatoria

El Adorni-Gate no avizora un pronto final y el Congreso será protagonista del desangre del jefe de Gabinete. Como explicó Letra P, el ministro coordinador debe acudir al Senado el mes que viene a brindar su informe de gestión y en mayo, a Diputados.

En en Parlamento, además, deberá conformarse la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que tendrá a un diputado oficialista como titular. Aunque no se reúna nunca, Martín Menem podrá usar esa butaca para conocer los gastos reservados de inteligencia de la SIDE y de cada fuerza de seguridad. Es información importante para Karina.

Durante la apertura de sesiones, Milei prometió enviar un proyecto de ley para darle formato a las nuevas reglas que impuso en la SIDE con un decreto que la oposición puede voltear en cualquier momento. El aspecto más cuestionado es la posibilidad de detener gente que tienen los espías. No hay datos sobre si ya le ejercieron.

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La oposición presentó pedidos de informes para conocer los gastos de la comitiva oficial que acompañó a Milei a Estados Unidos. Hay un interrogante que la interna libertaria acercó al kirchnerismo: ¿Quién invitó a la esposa de Adorni a subir al avión? Difícil que no haya sido Karina. No debería ser un delito, pero sí un daño fuerte a la narrativa libertaria.

El latiguillo “pagué con la mía”, repetido por Adorni en sus accidentadas incursiones televisivas, ya no cierra para una defensa en el Congreso, porque roza la autoincriminación por conflicto de intereses: después de tres años en un cargo, un funcionario tiene que dar detalles de cómo le ingresa plata por fuera de la gestión.

Audiencias con restricciones

El Adorni-Gate tapó la tensión que hay por las audiencias públicas convocadas para el 25 y el 26 en Diputados sobre la reforma de la ley de glaciares. Se anotaron más de 50 mil personas y es imposible que todas expongan en el auditorio de Diputados.

Este viernes, los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz enviaron una nota a los integrantes de las comisiones que tienen a cargo (Recursos naturales y preservación del medio ambiente y Asuntos Constitucionales) para confirmar que la mayoría de los inscriptos para exponer deberá presentar escritos.

Sólo tendrán lugar en las audiencias los primeros anotados por cada una de las jurisdicciones. Quienes vivan cerca del Congreso lo harán en forma presencial, el 25; y los que estén más lejos se conectarán por Zoom al día siguiente.

La decisión de hacer la audiencia apunta a evitar la eventual judicialización de la reforma. La ley de ambiente es imprecisa: obliga a escuchar a la población, sin parámetros claros.

Al permitir que haya expositores en cada rincón del país, entienden en el Gobierno, debería alcanzar para que la Justicia no tome represalias si se convierte en ley. La sanción tampoco está garantizada: el PRO y los partidos provinciales no descartan hacer modificaciones, lo que haría retornar el debate al Senado. A los diputados de esa fuerza les molesta que Bullrich los quiera pasar por encima.

Pliegos y comisiones

En Diputados la actividad esta semana se centrará en la creación de comisiones y las presidencias que el oficialismo arrebatará a Unión por la Patria: Acción Social y Salud Pública; y Discapacidad. En los papeles, la decisión apunta a proteger a Lugones. Aunque tal vez se trate de dejarlo caer sin que Diputados sea el foro de su declive.

Mónica Frade, de la Coalición Cívica, logró postergar la conformación de la comisión de Libertad de Expresión, que pide quitarle al oficialismo. Le dijeron que tenía chances. No se sabe bien si fue una broma.

El miércoles habrá sesión en el Senado para darle ingreso al pliego de Carlos Mahiques, el padre del ministro. Milei propone que siga cinco años más como juez de Casación. Será una escena incómoda para los aliados, que escucharán muchos adjetivos del kirchnerismo. Recordarán el viaje a Lago Escondido del juez y el hijo con empresarios de elite, de esos que suelen enfrentarse a Milei.

Bullrich espera que el ministro Mahiques mande la primera tanda de pliegos de candidatos a tribunales inferiores para que avancen los dictámenes y lleguen al recinto la semana antes de fin de mes.

Lucila Crexell

La sesión incluiría los primeros ascensos diplomáticos de la era Milei. En el Palacio San Martín hay mucha ansiedad y festejaron el pliego de la exsenadora Lucila Crexell, quien iría como embajadora a Canadá. Creen que la conversión libertaria de la neuquina permitirá desarchivar los expedientes del personal de carrera.

También se aprobarán los demorados ascensos y traslados en las Fuerzas Armadas, que hasta hace una década el Senado nunca olvidaba de votar antes de Navidad, para facilitar las mudanzas. Los tiempos cambiaron. Las urgencias son otras.