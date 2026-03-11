Manuel Adorni el deslomado y la lección de Bilardo

"Yo vengo una semana a deslomarme acá" , se golpeó el pecho el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , cuando el periodista Eduardo Feinmann le señaló que incluir a su esposa en la comitiva que acompañó a Javier Milei a Nueva York es hacer lo mismo que el gobierno anticasta le criticaba... a la casta.

Si se enterara y no tuviera las limitaciones que le impone su condición de salud, que se deteriora inexorablemente desde hace algunos años, Carlos Bilardo levantaría de la cama al funcionario a las cinco de la mañana y lo llevaría a una estación de subte, como hizo una vez con los jugadores de la selección campeona del mundo.

Lo contó una vez Jorge Valdano . "Un día, en un entrenamiento que se hizo largo, todos empezamos a quejarnos a coro. 'Ya está', 'esto ya lo sabemos', 'estamos cansados', 'llevamos dos horas aquí'... todo el equipo con la misma cantinela", relató, en una charla tipo Ted, uno de los goleadores de la final que la Argentina le ganó a Alemania en México .

Valdano contó que al día siguiente Bilardo los levantó a las cinco de la mañana y, cuando quisieron ir a desayunar en el comedor del hotel cinco estrellas en el que concentraban, les dijo que de ninguna manera y los hizo subir al micro que usaban para ir a los entrenamientos, pero el destino fue otro.

"El autobús -recordó- paró a los 400 metros, justo en una boca del metro (la estación Callao de la línea D), donde fuimos espectadores de un verdadero espectáculo, porque nunca habíamos visto una boca de metro a esa hora de la mañana: muchísima gente entrando y saliendo, gente humilde, muchos con un paquete bajo el brazo, donde llevarían la comida del mediodía".

"Ahí estuvimos, en silencio, viendo ese espectáculo social, y a la hora el entrenador se levantó y nos dijo: 'Esta gente sale de casa a la mañana, cuando sus hijos están durmiendo, y vuelve a la noche, cuando sus hijos están durmiendo. No me vuelvan a decir que el entrenamiento es largo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jsv11_/status/2031484398676099087?s=20&partner=&hide_thread=false Carlos Salvador Bilardo pic.twitter.com/nsXgXGiVZq — Bv11 (@Jsv11_) March 10, 2026

Maradona, el zurdo que Manuel Adorni no reivindicó

La anécdota une a Bilardo con Diego Maradona en el respeto por el trabajo y por las personas que trabajan. "Presión tiene el hombre que sale a trabajar a las cuatro de la mañana y no puede llevar cien pesos a la casa", le responfió el Diez a un periodista que le preguntó, en alguno de sus ciclos como entrenador, si se sentía presionado por alguna situación deportiva que atravesaba en ese momento. "Yo no tengo presión, yo tengo la olla llena", completó.

Al autopercibirse como un deslomado y tener la audacia suficiente para proclamarse públicamente como tal, Adorni explica un poco más por qué no incluyó a Maradona entre los zurdos que hicieron grandes contribuciones al país y expone una vez más la disociación con la realidad que sufre el gobierno del presidente que se presenta como bilardista pero, lejos de respetar a las personas que trabajan, las despoja de sus derechos con su reforma laboral precarizadora y las empuja a arreglarse como puedan al expulsarlas del mercado laboral por efecto de un modelo que destruye empleo de calidad y produce multitudes de changarines, repartidores de pizzas y choferes de aplicación.

Bilardo no anda bien y Maradona ya no está, que si no...