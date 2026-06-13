María Emilia Soria apuesta por su hermano menor, pero hay dos anotados más para sucederla en General Roca

Con la certeza de que María Emilia Soria encabezará la lista peronista para gobernar Río Negro , el sorismo cerró el debate sucesorio en el pago chico, General Roca. Cuando las voluntades empezaban a expresarse en forma privada, la irrupción de Carlitos, hermano menor de la intendenta, acomodó el mapa. Sin embargo, quedan anotados en el banco de suplentes.

El freno en seco a las discusiones en torno a la sucesión se dieron hace unos diez días. En un programa de streaming en Viedma, el presidente del bloque de legisladores de Vamos con Todos, José Luis Berros , lanzó: “el candidato a intendente del espacio tiene que ser Carlitos Soria ” . Y cerró la discusión, al menos hasta ahora.

“Lo que hizo Berros fue apagar el entusiasmo de quienes se probaban el traje de la sucesión”, afirman cerca de la plaza Belgrano de la ciudad. Esa locación es la que elige María Emilia para fotografiarse con posibles aliados políticos, como hizo semanas atrás con el ex intendente de Bariloche Gustavo Gennuso .

Como ya contó Letra P , el menor de los hermanos ha tenido más bien un perfil bajo en su carrera, aunque siempre fue un hombre muy cercano a la actividad política de la familia. Con inquietudes en la comunicación y en la rosca, de afianzarse su candidatura sería la primera vez que se exponga ante el electorado.

Su nombre, dejó en stand by el deseo de dos referentes locales que ya habían empezado a trabajar para instalar sus candidaturas. Uno de ellos es el legislador Luciano Delgado Sempé , uno de los críticos más activos a la gestión Weretilneck. Consultado por este medio, reconoció que si le preguntan, quiere ser intendente. Sin embargo, lo enmarcó en una pulsión propia de la actividad política. “También me gustaría ser gobernador”, ejemplificó.

Luciano Delgado Sempé Río Negro Desde su banca, Luciano Delgado Sempé es uno de los críticos más activos a la gestión Weretilneck.

El legislador, no obstante, aseguró que más allá de las aspiraciones personales, el peronismo debe concentrarse en ser competitivo en al elección provincial. “Jamás pondría en crisis al peronismo por una aspiración mía”, explicó. “Estoy para jugar en equipo”, expuso.

Con buena relación con los principales referentes del sorismo, no duda en encolumnarse detrás de la candidatura de Carlitos. “Es una persona muy interesante y que sabe mucho”, afirmó, aunque insistió con la idea de que “la prioridad es lo provincial” y pidió “que los egos no nos hagan perder de vista qué es lo importante”.

Otro de los nombres que tibiamente se insinuaron para ofrecer la continuidad municipal del peronismo fue el del concejal Pablo Bustelo. Este farmacéutico porteño, radicado hace décadas en la ciudad, fue séptimo en la lista de concejales de Pasión por Roca en 2023 y llegó al Concejo Deliberante porque la boleta que encabezó María Emilia Soria alcanzó el 60 por ciento de los votos.

En el mismo marzo del 23, Bustelo sopesó la idea de ni siquiera asumir como concejal, dado que consideraba que su aporte a la campaña de la intendenta estaba cumplido y prefería continuar full time con su exitosa actividad privada. Sin embargo, terminó asumiendo y desde su banca, a pesar de tratarse de su primera incursión en la política, se entusiasmó con dar un paso más. Pero por ahora no está en los planes de los referentes del sorismo largar la conducción municipal

María Emilia Soria analiza la mejor fecha

Las especulaciones sobre todo lo que pase a nivel político el año próximo tiene como punto clave la fecha de las elecciones. Las normas provinciales le otorgan al gobernador la facultad de fijar el día para los comicios, que deben celebrarse entre marzo y octubre del año de finalización del mandato.

María Emilia Soria y Alberto Weretilneck María Emilia Soria y Alberto Weretilneck deben definir la fecha de las elecciones en General Roca y en la provincia de Río Negro.

Roca está obligado a votar localmente sin simultaneidad con comicios provinciales o nacionales. Un aspecto clave del juego de ajedrez de las fechas electorales es que la Provincia debe anunciar con un mínimo de 90 días la fecha de la elección, mientras que Roca está obligado a hacerlo con sólo 60 días de antelación. Ese mes de distancia permite profundizar la especulación. Fue lo que ocurrió en 2023. Cuando Carreras anunció que se votaría el 16 de abril, María Emilia eligió el el 11 de marzo. La contundencia de su triunfo validó la estrategia.

Weretilneck evalúa para 2027, otra vez, marzo o abril. En la municipalidad de Roca esperan pacientes. Repetir la jugada sería el escenario ideal para los Soria, porque esta vez proyectaría a María Emilia a pocas semanas de la elección provincial. El riesgo se incrementa si deben defender la conducción municipal ante un escenario previo adverso en la provincia. La oposición local ya esbozó coincidencias para trabajar en un frente antisoria. Puede haber un escenario de “a todo o nada”.

El sorismo ante su año más importante desde las elecciones 2011

Con todo, el sorismo se prepara para el año electoral más importante desde que en 2011 el “Gringo” Carlos Soria ganó la gobernación de la provincia en fórmula con Weretilneck. Aquella experiencia resultó sumamente exitosa. Soria padre fue a ocupar la Casa de Gobierno en Viedma mientras Martín Soria se quedó sin dificultades con la administración de General Roca.

Tras ocho años como jefe comunal, Martín intentó imitar el camino pero la fortaleza electoral de Juntos Somos Río Negro le cerró el paso con Arabela Carreras. Sin embargo, María Emilia no tuvo problemas en hacerse con la intendencia. Sin participación provincial en 2023, el sorismo privilegió cuidar el metro cuadrado. Cuando Carreras anunció que se votaría el 16 de abril, María Emilia eligió el el 11 de marzo. La contundencia de su triunfo validó la estrategia.

emilia soria 2019.jfif María Emilia Soria tras triunfar en 2019 se abraza con su hermano Martín, su antecesor en la intendencia de Roca.

Ahora, el escenario es distinto.

El celo con el que los Soria protegen su poder local ofició hasta acá como activo, pero también mostró los límites de su construcción puertas afuera. La imposibilidad de reelección de María Emilia, el rol en el Senado de Martín y un escenario de fuerte desgaste del gobierno que encabeza Weretilneck empujan a la intendenta a avanzar en su proyección provincial.

Definido que la única mujer entre cuatro hermanos encabezará la lista peronista para gobernar Río Negro, llegó el tiempo de fortalecer el armado y, en ese mapa, Roca aparece como un escenario fundamental. La candidatura de Carlitos acomoda el espacio y brinda a María Emilia la tranquilidad de salir a pelear por la gobernación con la casa en orden.