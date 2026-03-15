Una tormenta se cierne sobre Milei

Creer o reventar: habrá que aceptar nomás la existencia de la maldición del tercer año de los presidentes argentinos. De otro modo no se comprende cómo pudo haber pasado Javier Milei en tiempo récord de un triunfo electoral resonante, de una conformación nueva del Congreso que le resultó todo lo favorable que se podía esperar, y de la consiguiente sanción del Presupuesto y la reforma laboral, a la crisis multidimensional que se avecina .

Nubes negras lo amenazan desde todos los frentes: la corrupción, el estado de la economía, las amenazas que suma la guerra en Irán y el peligro de que su amigo grandote, Donald Trump, pase en unos meses de garante de su estabilidad a espectador impotente .

La corrupción, esa llaga nacional siempre abierta , viene anunciando su regreso al primer plano del debate desde hace tiempo; lo curioso es que un sector importante de la ciudadanía haya creído –y un sector también amplio de la política haya fingido creer– que la administración de extrema derecha venía a solucionar algo en ese frente.

Las revelaciones del fin de semana sobre el Libragate fueron tan vehementes contra el Jefe de Estado y su entorno más íntimo que resultan difíciles de asumir en sus consecuencias. ¿Qué se hace con un presidente que, aun en baja, conserva niveles de apoyo relevantes, pero que a la vez compra todos los números en la rifa de los causales objetivos de un juicio político ?

Los nubarrones suben en la atmósfera y, conforme se enfrían, su vapor amenaza con convertirse en lluvia copiosa.

El relato, justamente, hace agua. Si Milei ha logrado llegar y sostenerse diferenciándose de "la casta", a la que asimila con una corrupción que él vendría a barrer, y prometiendo inflación cero, cabe preguntarse a qué argumento enganchará en las próximas semanas su razón de ser histórica.

El índice de precios, de hecho, trepa desde hace nueve meses y la promesa presidencial de que comience con cero en agosto no se cumplirá. La desazón cunde y los dichos de Toto Caputo de que, en todo caso, eso ocurrirá en septiembre, octubre o cuando sea parece más una bandera blanca de rendición del dogma monetarista que un simple recálculo.

Ya antes de que detonaran los escándalos de Manuel Adorni y, ahora, de nuevo de Javier y Karina Milei, las encuestas comenzaban a mostrar un deterioro. Algo esperable cuando la motosierra no da tregua, los precios castigan, las paritarias se mantienen reprimidas, la industria y el comercio no encuentran piso y lo que queda de empleo de calidad se convierte en cuentapropismo.

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De acuerdo con el último sondeo de Pulso Research (1800 casos, nacional, online y con margen de error de +/- 3,5 puntos porcentuales), por primera vez son más los argentinos que culpan al Gobierno de las penurias económicas que a la herencia peronista.

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Más significativamente, la aprobación presidencial parece, según ese y otros trabajos, ubicarse en un escalón cercano e incluso inferior al 40%. Para Pulso, bajó a 37,2%, lo que eleva el rechazo neto a 17,6 puntos porcentuales, el peor registro de la era Milei.

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Y esta es solamente la foto previa a la lluvia.

El vocero que se quedó sin voz

La revelación de la presencia de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en el avión que trasladó a la comitiva presidencial a Estados Unidos fue el primer traspié de la última semana. El caso, indebido pero económicamente anecdótico, expuso la distancia que va de los dichos oficiales a los hechos. El vocero y jefe de Gabinete debe haberse arrepentido de haber anunciado hace no mucho tiempo que esas prácticas quedaban vedadas para siempre en el Gobierno.

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La autojustificación de que necesitaba a su "compañera de vida" para paliar el dolor de "deslomarse" por los argentinos en Nueva York y la alusión del jefe de Estado acerca del "costo marginal" de la invitación no ayudaron al Gobierno, pero más daño hizo la primicia de Sebastián Lacunza en ElDiarioAr sobre una escapada de la familia Adorni a Punta del Este en un vuelo privado. Después de eso, muchas cosas quedaron bajo la lupa: la nueva incongruencia entre palabras y actos, entre declaraciones juradas y tren de vida, entre amistades y negocios en la TV pública, y otros. El vocero, siempre tan veloz para la canchereada, de pronto se quedó sin recursos para encarar a la prensa sin tener que rendir cuenta de sus defecciones éticas.

Un clavo saca a otro clavo, pero el drama se da cuando la "solución" en mayor que el problema. Y volvió a estallar el caso Libra.

Del 3% a los 5 millones

Este escándalo de gran magnitud se cocinó a fuego lento. Vale recordar brevemente el crescendo de una cronología explosiva.

Clarín dijo a fines de enero que el criptoaventurero Hayden Davis había firmado un acuerdo confidencial con Milei para convertirse en asesor del Gobierno en tecnologías descentralizadas y blockchain "apenas quince días antes del lanzamiento del token $LIBRA".

El viernes 6 de este mes, la abogada y periodista Natalia Volosin reveló en La Justa que el fiscal del caso, Eduardo Taiano, había cajoneado, sin sumar al expediente del Libragate, documentación extraída del teléfono del lobista Mauricio Novelli, puntualmente una factura y el borrador de dicho "acuerdo confidencial".

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En lugar de asumir las consecuencias de lo que podría considerarse un delito, Taiano llamó a declarar a Volosin, lo que constituye una medida procesalmente carente de sentido y plena de intimidación.

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De las pericias sobre ese iPhone surgió enseguida otra novedad que sumó escándalo: Hugo Alconada Mon y Federico González del Solar publicaron en La Nación que Milei mantuvo 20 llamadas con Novelli, su hermana siete y Santiago Caputo otras 14 "durante las horas previas al lanzamiento de $LIBRA y las posteriores al colapso del criptoactivo que desató un escándalo con ramificaciones en la Argentina, Estados Unidos y España, entre otros países".

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Para completar el combo, Ari Lijalad y Franco Mizrahi contaron en El Destape que de ese teléfono surgió más evidencia.

"Un archivo hasta ahora desconocido del celular de Mauricio Novelli revela el precio pactado por la estafa $LIBRA. La imagen muestra un acuerdo de pagos por 5 millones de dólares, casi todo específicamente para Javier Milei, en los días previos al tuit del presidente que desató el escándalo. El documento detalla que arreglaron el pago de 1,5 millones de dólares por adelantado, otros 1,5 millones de dólares para Milei por su tuit y que le pagarían 2 millones de dólares más tras la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina. Total 5 millones de dólares", escribieron.

Captura de Pantalla 2026-03-15 a las 18.15.50 El lobista y el Presidente: Mauricio Novelli y Javier Milei.

Adelanto aparte, tuit hubo y también contrato. ¿Se cobraron entonces esas sumas?

Aunque la imagen sea borrosa, vale la pena reproducirla a continuación:

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Y la sangría no para. También se encontró en el dispositivo otra nota que sugiere los términos en los que Milei podría tratar de despegarse de la estafa en beneficio de todos los involucrados.

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El texto guarda similitudes con lo posteado por el Presidente como un intento de justificación y con lo que dijo luego en la entrevista arreglada con Jonatan Viale.

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Por otro lado, de la caja mágica que es el iPhone mal borrado del pícaro pero desprolijo lobista surgió que este había obtenido el aval de la secretaria general de la Presidencia para ofrecerle a Sandra Pettovello asesoramiento en educación. Karina, de la denuncia de las coimas del 3%, vuelve a la sospecha de actuar como abrepuertas del despacho presidencial.

¿Taiano? Bien, gracias.

La corrupción es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario.

Un escándalo que quema

La Oficina de Respuesta Oficial calla y otorga, y las columnas dominicales hicieron referencia solamente tangencial al caso, probablemente por haber sido escritas antes de la revelación de El Destape del sábado.

Las portadas de papel, en tanto, reflejaron en mayor o menor medida el regreso del escándalo. "La Presidencia en jaque", no exageró Perfil. Con todo, otros titulares omitieron la referencia al jefe de Estado o fueron menos visibles.

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La política opoficialista calló el fin de semana y parte de la prensa parece algo resistente a darle al caso la magnitud que merece. Nadie quiere quedar pegado y nadie se anima todavía a la guerra, empezando por gobernadores gauchitos y siguiendo por legisladores de voto muchas veces difícil de explicar por motivos razonables.

Aunque todo lo mencionado son por ahora indicios –convengamos que bastante fuertes– y deberían convertirse en prueba judicial si hubiera magistrados menos propensos a olvidar qué guardan en sus cajones, cuesta imaginar qué línea de defensa podría ensayar el oficialismo. ¿Quiénes podrían correr con las culpas? ¿Los empresarios golpistas, los "kukas", los periodistas? Realmente no alcanzaría.

La bola de nieve está lanzada y va a ser difícil ponerse en su camino cuesta abajo, a no ser que la indolencia que se ha instalado en la Argentina haya calado todavía más hondamente que lo supuesto.

Miembros de diferentes partidos que componen la comisión investigadora sobre $LIBRA de la Cámara de Diputados darán esta tarde una conferencia de prensa para "brindar precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, su vínculo con las conclusiones oportunamente presentadas por la Comisión y los pasos institucionales que consideramos necesarios en el ámbito legislativo y judicial".

En tanto, según La Política Online, debido a la revelación de esas nerviosas llamadas y mensajes cruzados, "uno de los estudios jurídicos que litiga en Nueva York en defensa de un grupo de estafados analiza abrir una investigación criminal que podría complicar al Presidente".

Una vez más, ¿qué debería y qué podría hacer el sistema político con semejante información? ¿Qué reacción tendrán tantos agredidos y humillados por el mandatario? ¿Cómo podría explicar Milei lo ocurrido? En otro contexto, ¿no alcanzaría lo mencionado para la apertura –al menos eso– de un procedimiento de juicio político? ¿En qué clase de trampa política de imperativos imposibles de concretar parece entrar la Argentina?

Por último, como pregunté días atrás: ¿cuál será la calidad del blindaje que la sociedad Milei Hermanos cree darse cooptando a miembros de "la casta"?

Los otros frentes de tormenta

El contexto general no ayuda al Presidente. Como se dijo, la inflación sube y hasta Toto Caputo se resigna a que no baje tan pronto como desearía.

Según contó Jorge Liotti en La Nación, la frialdad de la economía preocupa por fin al ministro, al punto que confesó en una charla con empresarios en el marco de la Argentina Week de Nueva York que podría habilitar "una baja de las tasas de interés y una renovación más acotada en las licitaciones de deuda para liberar más pesos a la calle, aunque eso implique postergar un poco los objetivos fijados en materia de inflación". ¿Adiós al dogma?

El problema es que eso lo haría en un contexto adverso, con el IPC recalentado desde el vamos y encima amenazado por la guerra en Irán.

¿La misma será corta, como vaticina Caputo, o más larga y, por lo tanto, más inflacionaria por las tensiones del mercado petrolero?

Sigamos con las preguntas. ¿Hasta qué punto esta aventura le costará políticamente cara a Trump, que la encaró ya en baja en las encuestas y a despecho de su carácter antipopular?

Las naftas subieron hasta 30% en Estados Unidos en las últimas semanas, y las quejas por el costo de vida van allí en aumento.

Si, como se especula, los republicanos perdieran en noviembre el control de las dos cámaras del Congreso, ¿qué margen le quedaría a Trump para seguir sacándole a Milei las papas del fuego financiero?

Mientras el peronismo se despierta de a poco de sus siesta, la maldición del año tres se ensaña con Milei.

El futuro es una hoja en blanco.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.