La Casa Rosada cierra filas y minimiza el escándalo por el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Nueva York

Un día después de que Manuel Adorni justificara el viaje de su esposa, Bettina Angeletti , en el avión presidencial, la Casa Rosada cerró filas detrás del jefe de Gabinete y minimizó toda la polémica que se generó en torno a los gastos y privilegios extraoficiales. "Manuel tiene el apoyo total de Javier y Milei", confió a Letra P un funcionario que fue parte de la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos .

En línea con las declaraciones de Adorni en A24, otros funcionarios con despacho en Balcarce 50 aseguraron que Presidencia invitó a Angeletti a subirse al avión por un pedido explícito del ministro coordinador a los hermanos Milei, con la condición de correr con los gastos privados de los traslados internos, el hotel, la comida y el vuelo de regreso en un avión comercial.

"Tiene todo el apoyo del Gobierno, no hizo nada malo", resumió la misma fuente que estuvo al tanto de las conversaciones entre Adorni, el Presidente y la secretaria general después de que se difundiera una fotografía en la que se ve a la esposa del jefe de Gabinete junto a la comitiva oficial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson , en el barrio de Queens.

La imagen reavivó cuestionamientos de la oposición, que incluso promovió un pedido de acceso a la información pública para tener detalles del viaje, y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que familiares o amigos de funcionarios viajen a bordeo del ARG-01, que se costea con los aportes públicos del estado nacional.

El mismo apoyo se manifestó en el Salón Martín Fierro, donde el asesor Santiago Caputo tiene su lugar de trabajo. "No es polémico porque para nosotros ni siquiera nos parece un tema", dejaron trascender en este sector de la Casa Rosada, al mismo tiempo que subestimaron también las declaraciones televisiva de Adorni, quien aseguró que fue a Nueva York a "deslomarse" una semana, por lo que quería el acompañamiento de su esposa.

Acá con los colegas de radio Jai muestran a Adorni en Nueva York con su mujer Betina Angeletti, couching ontologica, que en su momento recomendó a una asesora en couching que trabajaba, hasta hace pocos, en la secretaría de Prensa y Comunicación...¿Por qué estará en Nueva York? https://t.co/wN1SEvHxTf

"Está claro que no es lo mismo deslomarse levantando bolsas en el puerto que ir en la comitiva presidencial, pero está claro que Manuel está trabajando por el bienestar de Argentina", comentó ante este medio un hombre cercano al estratega presidencial.

De todos modos, quienes manejan la narrativa y la comunicación de la administración libertaria reconocieron que fue un error salir a dar explicaciones en la televisión, lo que, de alguna forma, amplificó el tema más allá de la primera difusión de la fotografía. "Yo no lo hubiera hecho, pero Manuel es así, frontal y transparente", comentó uno los integrantes del oficialismo, que descartó que la entrevista haya sido pedida por el Presidente y la secretaria general.

Karina-Milei-Santiago-Caputo-telam-2-6 Karina Milei y Santiago Caputo, integrantes de la Casa Rosada que respaldan a Adorni.

Quien aprovechó para criticar al Jefe de Gabinete fue la vicepresidenta Victoria Villarruel. “El ajuste lo va a pagar la política... Jajaja”, dice un comentario posteado por un usuario, pero que fue replicado por la funcionaria en Instagram junto a un video en el que el portavoz presidencial justifica el viaje de su esposa Angeletti a Nueva York.

El viaje de Manuel Adorni y su esposa

Más allá de las declaraciones del hombre de mayor confianza de Karina Milei, la polémica se generó porque su esposa no es funcionaria ni integra el Gobierno. De hecho, según su perfil profesional, se dedica al coaching ontológico y ofrece cursos vinculados al desarrollo personal y organizacional. En su cuenta de LinkedIn figura como licenciada en Administración de Empresas y se presenta como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional”.

Además, el propio Adorni había anunciado en agosto del 2024 un decreto presidencial en el que se disponía que las aeronaves oficiales no podían "ser utilizadas en viajes particulares y solamente estarán afectadas a tareas que hacen a la condición jurídica del servicio público". De hecho, en aquella oportunidad en una conferencia de prensa cuando todavía era vocero, detallo que los aviones no se iban a utilizar para "traer diarios en papel del sur" o “transportar a familiares”, en un mensaje que apuntaba hacia el kirchnerismo.

Consultado por Eduardo Feinmann este martes, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires y explicó: "Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por 5348 dólares. Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

“Vengo una semana a deslomarme acá”, justificó el funcionario.