Javier Milei se doctoró en realpolitik para enterrar a Mauricio Macri

Sin Ficha limpia

El bloque de Misiones del Senado, que integran Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, no sabían si votarían Ficha limpia y, finalmente, rechazaron el proyecto. El PRO, una vez más, jugó a ciegas y aplicó una presión mediática sin resultados. Carlos Rovira, mandamás de la provincia litoraleña, decidió en febrero que, si el proyecto avanzaba, él mismo se encargaría de impedir su aprobación en la cámara alta.

El exgobernador dejó como marca de esa hoja de ruta la disidencia que su tropa en Diputados firmó en comisiones, en la que pidieron incluir a delitos informáticos como causal de proscripción. El plan, como relató Letra P, era esperar a que el Senado avanzara para, si era necesario, rechazar el proyecto en el recinto.

DSC_0288.JPG Carlos Arce, uno de los senadores misioneros que votó en contra de Ficha limpia

La sanción hubiera obligado a Rovira a promover Ficha limpia en Misiones, donde siempre prefirió que no existiera esta ley. El caudillo -exgobernador, legislador y jefe indiscutido del gobierno local- tiene prácticas conocidas en el Congreso para sacarse la presión de encima.

La principal es que nunca viaja a Buenos Aires, jamás. De esta manera, nunca podrán presionarlo en un despacho oficial. La otra arma de Rovira es manejar a control remoto a sus representantes en el Congreso: les avisa el mismo día de la sesión cómo tienen que votar, en chats encriptados que nadie podrá hackear. En algunos casos, un método habitual de castigo es demorar esas comunicaciones. La espera es tortuosa para los legisladores.

Golpe misionero

Como anticipó Letra P, en la Casa Rosada siempre supieron que Rovira estaba dispuesto a bloquear Ficha limpia y hasta dieron por hecho que se pedirían cambios en particular para que el texto volviera a Diputados, aunque los senadores lo negaron ante los micrófonos.

El PRO y la UCR, históricos promotores de Ficha limpia, entendieron que por tratarse de un proyecto de Milei no tenían por qué buscar los votos. El bloque amarillo embarró la cancha por la campaña porteña: la diputada Silvia Lospennato pidió no tratar el proyecto si no estaban los votos; pero cuando La Libertad Avanza suspendió una sesión para cumplir con su precaución, la también candidata a legisladora porteña denunció, en televisión, que el oficialismo había intentado bloquear una citación para tratar el proyecto.

En verdad, al jefe del oficialismo, Ezequiel Atauche, esa vez se le escapó decir que Ficha limpia no estaba entre las prioridades del Ejecutivo y, luego, tuvo que desdecirse. El PRO estaba dispuesto a ganar en cualquier escenario: si no salía, acusaría a los responsables; pero si era ley, se colgaba la cucarda, por ser Lospennato una histórica promotora de la norma.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1920865956072452568&partner=&hide_thread=false La verdad siempre sale a la luz. PUNTO. pic.twitter.com/U9Zp1pmi16 — Silvia Lospennato (@slospennato) May 9, 2025

El laboratorio libertario armó una contraofensiva que funcionó en la práctica y pronto se sabrá si tiene el efecto buscado en la opinión pública. Con la sesión convocada para el miércoles, el lunes, Santiago Caputo salió a hacer magia, con la expectativa que tiene siempre de que no le descubran los trucos. El asesor filtró que haría una recolección de firmas para garantizar voluntades en el Senado que nadie presenció.

Este viernes, el bloque PRO del Senado desconoció ese documento. "Nunca fuimos convocados. Y si esa convocatoria hubiera existido, eso no habría garantizado la voluntad de ningún bloque parlamentario", aclararon.

Casi en paralelo a ese rumor, la bancada violeta de la cámara alta difundió un comunicado en el que, además de ratificar Ficha limpia, anunciaba que pediría el congelamiento de las dietas, una búsqueda para embarrar la cancha. Es curioso que al día siguiente ningún oficialista retomara la discusión por los haberes. Lo que sí hubo, cuentan en el Senado, fueron llamados de Caputo a gobernadores para sondear si se animaban a frustrar la sesión. Ninguno aceptó.

Los nexos decisivos

Los vínculos de Rovira con el Gobierno son públicos: sus nexos son Guillermo Francos y Lule Menem, quien defiende los intereses de El Jefe, justo la persona más desesperada en bloquear Ficha limpia. En 2023, el caudillo les impidió a La Libertad Avanza presentar listas en sus pagos, pero no podrá hacerlo este año, porque el Gobierno tiene sello oficial.

Deberá encontrar un discurso para enfrentarlo. Votar distinto a LLA y salvar a CFK puede ser capitalizado en la arena local, sobre todo porque la expresidenta le reprocha a Sergio Massa haberle abierto la lista a Rovira y darle bancas que trabajan para Milei. El caudillo, cuentan sus legisladores afines, está convencido de que LLA gobernará ocho años y necesita un marco de alianzas para no perder terreno. ¿Tiene una ventana con el PJ?

La caída de Ficha limpia sorprendió a la UCR, el PRO y a la mayoría de Unión por la Patria. Sus autoridades, o al menos algunas de ellas, sabían que el diablo iba a meter la cola. ¿José Mayans aparece entre los abrazos efusivos después de la votación? Atauche se mostró efusivo en el discurso de cierre y, segundos después de caída la ley, fue corriendo al salón de las provincias a encontrarse con los periodistas. Podía haber evitado el contacto si tomaba otro camino.

DSC_3693.JPG Silvana Giúdici y Gerardo Milman y Fernando Iglesias, diputados cercanos a Patricia Bullrich.

Más curioso fue el nado sincronizado de Milei y sus funcionarios con comunicados de indignación publicados apenas salieron los breaking news de los medios con la sorpresiva caída de la ley. Se ve que contrataron inteligencia artificial de última generación. El Presidente, a diferencia de noviembre, cuando Ficha limpia fue bloqueada por su espacio en Diputados, jugó con el resto del triángulo de hierro: avisó un día antes que la ley podría caerse y tenía la respuesta preparada ante el seguro ataque que habría de Lospennato con el hecho consumado.

Macri, aislado

El fundador del PRO tuvo otro golpe en el Congreso, tal vez el más duro: la salida de Bullrich del partido no alcanzó para romper los bloques de ambas cámaras. La ministra de Seguridad, a diferencia de diciembre de 2023, juega con el caballo del comisario. Sus diputados fieles fueron el martes a una reunión de bloque y nadie los echó. Tampoco los siete que defienden a capa y espada al expresidente.

Bullrich trata de aislar a Macri para demostrar que nadie lo defiende en el Congreso. Imagina un grito solitario de Lospennato antes de renunciar para mudarse a la Legislatura porteña. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, negocia un acuerdo con Milei en Buenos Aires, que el exmandatario podría bloquear si prosperara un intento de armar una nueva versión de Juntos por el Cambio para la elección del 7 de septiembre. Diego Santilli no habla del tema: sólo aclara que no lo llamen para volver a poner la cara a una derrota.

javier-milei-y-karina-milei-recibieron-diego-santilli-y-cristian-ritondo-la-casa-rosada.webp

En el Senado, Macri casi no tiene referentes: el jefe de la bancada amarilla, Alfredo De Ángeli, ni puede reunir a sus dirigidos. Por si fuera poco, en su faceta opositora, el expresidente rompió vínculo con Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusa de provocar una eventual derrota en la Ciudad, por confundir al electorado con su candidatura.

Macri no puede repatriar a los referentes larretistas del Congreso, como los diputados Héctor Baldassi y Álvaro González; y la senadora Guadalupe Tagliaferri, quien curiosamente votó en contra de los pedidos de interpelación a Karina Milei y a Toto Caputo. Se diferenció de su histórico socio, Marín Lousteau. Los tiempos cambiaron.

Vuelve $LIBRA

Para el miércoles a las 14 está citada una sesión en Diputados para interpelar al ministro de Economía y su par, Mariano Cúneo Libarona por el caso $LIBRA y el oficialismo no confirma sus presencias. Caputo no quiere asistir y ya lo hizo saber en la jornada en la que sí se sometió a un careo Francos y no le fue muy bien. El titular de la cartera de Justicia sí quiere dar la cara y en la Casa Rosada no lo dejan, porque expondría a su compañero de gabinete.

La sesión está citada, por lo que la oposición debería ocupar sus bancas y hacer su descargo. En el Gobierno no tienen claro qué hacer si los ministros no van. Hace diez días, la Casa Rosada envió notas explicando que, por problemas de agenda, ambos necesitaban responder por escrito. Con la sesión reprogramada, sería llamativo que repitieran la misma excusa.

Hay antecedentes de ministros citados que no fueron, pero, en este caso, un oficialismo en minoría puede dejar la puerta abierta a eventuales pedidos de juicio político.

La semana del 20, el recinto se abrirá para que la oposición dura, si llega a una mayoría, logre poner en funcionamiento la comisión investigadora de la criptomoneda. Hay muchas interpretaciones del reglamento para que el pleno elija ese día el presidente, le asigne voto doble y arme un cronograma para audiencias.

¿LLA, sin nada en la AGN?

Esa sesión tiene otro riesgo para LLA: esta mayoría opositora que maneja el recinto en Diputados en las últimas sesiones negocia repartirse los tres lugares en la Auditoría General de la Nación y dejar al oficialismo sin nada. Preocupados el Gobierno empezaron a acercar ofertas al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para que aísle de esa maniobra a su tropa.

El martes, habrá dictámenes sobre la moratoria previsional en Diputados y no hay un acuerdo opositor a la vista. UP insiste con prorrogar el sistema y el resto quiere un esquema alternativo, como la prestación proporcional, pero no hay consenso con la letra fina. Algunos gobernadores temen un costo fiscal excesivo.

Por la misma razón aún no avanza un acuerdo definitivo por la emergencia de discapacidad, que tiene dictámenes de toda la oposición. La idea de estas fuerzas es llegar a un consenso para que en la sesión del 20, cuando también se emplazará a la comisión de presupuesto para empezar a debatir una mejora de fondos a las universidades.

Es otro conflicto en puerta. Uno más.