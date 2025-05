La Libertad Avanza respaldó Ficha limpia, pero embarra la sesión con un proyecto para congelar dietas

De esta manera, LLA intenta forzar a la dupla de Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano) a dar cuórum y habilitar la elección del secretario administrativo, Emilio Viramonte. Por ahora no hay reunión de labor parlamentaria para modificar el itinerario. La intención del oficialismo no cambió. "No hace falta un nuevo encuentro. Se puede definir una hoja de ruta en la sesión misma", explicaron fuentes de LLA a Letra P.

Para aprobar un proyecto de resolución que congele las dietas del Senado se necesitan dos tercios. Esa mayoría sólo es posible con la colaboración de Unión por la Patria, donde insisten en tratar una iniciativa de ley para reformular los haberes en los tres poderes del Estado y que de esa manera nadie cobre más que el Presidente.

Las dietas del Senado subieron en abril porque venció un congelamiento dispuesto el 3 de enero por Victoria Villarruel, para que no estén indexadas al incremento de los empleados legislativos. La vicepresidenta tomó la decisión por no estar vigente el período ordinario de sesiones y entiende que la decisión, desde ahora, deben tomarla los representantes.

"Reafirmamos nuestro compromiso con dos pilares fundamentales de Argentina: que el ajuste lo pague la casta y el que las hace la paga", señaló el comunicado de la bancada LLA del Senado. La decisión de sumar este tema a la sesión sorprendió a la oposición dialoguista y hubo quienes creyeron que el Gobierno busca embarrar la cancha para que no se abra el recinto.

Ficha limpia requiere 37 votos positivos para ser sancionada, por ser una ley penal. No importa cuántas bancas haya ocupadas. Si hay un respaldo menor, el expediente se elimina y pierde validez la aprobación de Diputados. Esta situación fue advertida por Lospennato hace dos semanas y obligó a LLA a suspender una sesión que había pedido. Sin UP, el recinto del Sendo tiene 38 bancas posibles a ocuparse y para este miércoles nadie anticipó su ausencia.

Este lunes, a excepción de UP, todos los bloques ratificaron que votarán Ficha limpia, aunque por lo bajo sobran las críticas a la letra chica del proyecto. En diálogo con Letra P, el senador libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional de la cámara alta, ratificó que el oficialismo no bloqueará la ley que impide competir a CFK.

"En el bloque LLA estamos dispuestos a tratar este proyecto, que envió Milei en sesiones extraordinarias y fue votado en la cámara baja. Por ese motivo no hay duda de que queremos transformarlo en ley. Hay muchas suspicacias y falsas denuncias. Todo quedará clarificado en nuestra votación", sostuvo el puntano.

Otro rumor que corrió en el Senado es que Caputo, para que no haya ley, apelaría a que algunos aliados dejen sus bancas vacías. La mira está puesta en la dupla de Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), leales al líder local Carlos Rovira. Fuentes de ese bloque aclararon a Letra P que el binomio estará el miércoles en Buenos Aires, aunque prefirieron no adelantar posición. Otra versión es que podría haber ausentes por las elecciones del domingo próximo en cuatro provincias.

A excepción de UP, todas las bancadas anunciaron que no bloquearán Ficha limpia, lo que tendría un altísimo costo político. "Si el Gobierno no quiere la ley ahora tiene que hacer bajar a dos senadores y listo", especulaba este lunes un experimentado radical. Si finalmente Ficha limpia queda al final de la tarde, Caputo tendría más tiempo para pensar en alguna maniobra, si es que quiere dilatar el debate. Por ahora, no se le ocurre ninguna.