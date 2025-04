¿Se cae Ficha limpia? La Libertad Avanza niega un boicot, pero los aliados creen que no será ley

La hipótesis tiene sentido, pero choca con dos datos de la realidad: el proyecto en cuestión lo presentó Javier Milei en enero; y el pedido de sesión en el Senado fue realizado hace 20 días por el bloque de La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1912676906249474504&partner=&hide_thread=false Qué lindo es ser del PRO @mauriciomacri pic.twitter.com/vOszGl1F84 — Silvia Lospennato (@slospennato) April 17, 2025

En Unión por la Patria interpretan estas contradicciones en las reacciones impulsivas de Caputo. "El pibe (por el asesor) se enojó cuando se rechazaron los dos candidatos a jueces de la Corte (Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla) y quiso apurar el tema", sostienen el peronismo.

Ocurre que Ficha limpia impediría una candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner, porque fue condenada en segunda instancia por el caso Vialidad el año pasado.

Caputo nunca supo bien qué hacer con este tema. Cuando en noviembre del año pasado Martín Menem y Karina Milei bloquearon el dictamen de Lospennato en el recinto de Diputados, el asesor instruyó a Milei a presentar su nuevo proyecto para tratarlo este año.

En LLA cuentan que el Presidente no soportó los ataques en las redes sociales y le pidió ayuda a su asesor. A Milei no le importó que su hermana advirtiera que Ficha limpia podía ser una herramienta de Mauricio Macri para aprovechar sus contactos en Comodoro Py y peinar las listas libertarias.

¿Qué pasó en Labor?

Las dudas sobre el destino de Ficha limpia surgen de la reunión de labor parlamentaria, el martes, cuando se juntaron todos los jefes de bloque y definieron la sesión del 7 de mayo. El oficialismo propuso que este jueves sólo haya una sesión de homenaje al papa Francisco, pero Martín Goerling Lara (PRO) pidió que por la tarde se sancione el proyecto para que las personas condenadas no compitan en elecciones.

Atauche, que llegó último y se sentó al lado de las autoridades de Unión por la Patria, porque era el único asiento libre que quedaba, pidió respetar el duelo semanal por la muerte de Jorge Bergoglio. Goerling pidió fijar otra fecha y sugirió el 7 de mayo. Anabel Fernández Sagasti, de UP, giró la cabeza e increpó al jujeño libertario. "¡Esto a ustedes no les conviene! ¡Lo van a usar para la campaña del PRO!", gritó la mendocina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ezeatauche/status/1909758953644237207&partner=&hide_thread=false A pedido de los bloques que apoyamos Ficha Limpia, se decidió cuidar la histórica media sanción obtenida en Diputados, posponiendo el tratamiento del proyecto hasta conseguir los votos necesarios para garantizar la aprobación.



Vamos a trabajar hasta que sea ley. https://t.co/V2SainyFGt — Ezequiel Atauche (@ezeatauche) April 9, 2025

Hay versiones encontradas sobre la reacción del jefe oficialista. En televisión, Lospennato contó que Goerling y la santacruceña Natalia Gadano le confiaron que Atauche dijo en la reunión que el Gobierno no quería Ficha limpia. El senador lo negó. Voceros libertarios explicaron lo que, aseguran, sería una confusión.

"Ezequiel le dijo a Fernández Sagasti que no compartía sus consideraciones, pero no respondió a la propuesta de Goerling Lara. Paoltroni empezó a los gritos a decir que había un acuerdo, pero no fue así", señalan. En el kirchnerismo cuentan otra cosa. "En ese momento Atauche se puso nervioso y se le escapó decir que no quieren Ficha limpia. Como Paoltroni estaba cerca, escuchó y empezó a acusarlo", relatan.

¿Están los votos?

Sin el respaldo de UP, el proyecto tiene un máximo de 38 votos, uno más que la mayoría del recinto. Por ser una ley electoral, si no se llega a 37 se cae, sin importar la cantidad de rechazos. No puede faltar nadie. Como el domingo 11 de mayo se vota en Salta, Chaco, San Luis y Jujuy, cualquier ausencia de estas provincias puede obligar a una reprogramación.

¿Por qué el oficialismo podría echarse atrás de una sesión que pidió hace menos de un mes? Al menos dos senadores aliados consultados por Letra P, con base en partidos provinciales, aseguran que referentes de LLA les dijeron que preferían demorar el debate hasta después de la elección porteña.

Los voceros del oficialismo lo niegan. Algunos admiten que no está descartado un plan B, que sería modificar el texto para que retorne a Diputados. Esa jugada, explicada por Letra P, tendría como ejecutores a la dupla de Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), que responden al líder local Carlos Rovira, quien nunca habilitó Ficha limpia en su provincia. Fuentes del bloque consultadas por este medio se negaron a confirmar una postura.

En Diputados, sus coterráneos firmaron en disidencia en dictamen (pidieron incorporar delitos informáticos), pero luego avalaron en el recinto. Los 34 miembros de UP se mantienen decididos a no acompañar y no pueden creer tantas idas y vueltas.

"Desde el momento que decís que no acompañas, te das cuenta de que este tema no te incide en las elecciones. En 2019 nadie votó al PRO", sostuvo ante Letra P un influyente senador kirchnerista, a la espera de que fracase la sesión.