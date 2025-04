Moratoria previsional: la oposición busca aprobar una nueva ley con dos tercios para que Javier Milei no la vete

Germán Martínez (UP) habla con Nicolás Massot (EF). Serán protagonistas del debate de la moratoria previsional.

De esa manera, la nueva alianza opositora, que integran Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia Para Siempre (UCR crítica), tratará de no volver a tropezar con la misma piedra.

Este miércoles, comenzaron los plenarios de las comisiones de Presupuesto y Previsión y Seguridad Social para tratar 21 expedientes que discuten la continuidad o no de la moratoria. No hubo cuórum, pero como se trató de una reunión informativa, no tuvo consecuencias.