El dilema de Manuel Adorni: se muestre o se guarde, el Gobierno pierde igual

Manuel Adorni estuvo este viernes dos horas con Javier Milei en Olivos. No hubo foto ni comunicado, apenas unas pocas líneas off the record para contar que abordaron "temas de gestión y de política internacional". A diferencia de otras cumbres en las que intentó mostrarse proactivo, tampoco hubo un tuit anunciando proyectos legislativos -iban a ser diez por mes-.

El vocero presidencial se convirtió en un dilema para el Gobierno: si lo muestra, pierde; si lo esconde, también. Esta semana estuvo en la inauguración del parque solar producto del RIGI en Mendoza . De allí se quería llevar su primera foto con un gobernador ( Alfredo Cornejo ) después de dos meses con su patrimonio investigado, pero volvió a Buenos Aires convertido en meme por el nombre del lugar ("El Quemado"), evitó responder preguntas de la prensa local y la actividad quedó atravesada por la ausencia de Toto Caputo , cuyo discurso estaba previsto por la Casa Rosada .

El titular de Hacienda, que no explicó su faltazo (en el Ministerio se ampararon en los dos anuncios que hizo por Twitter como problemas de agenda), es uno de los que dentro del gabinete reclama más explicaciones de Adorni, acusando que la crisis política está generando ruidos en el plan económico. También es su forma de desentenderse de los problemas de los números, además de culpar al mercado por temerle al "riesgo kuka".

Este viernes iba a marcar el regreso de Adorni al atril. Se habló toda la semana de que habría una nueva conferencia de prensa en la que, esta vez sí, el vocero admitiría preguntas, a diferencia de la última, en la que sólo podían responder Caputo y la ministra de Seguridad , Alejandra Monteoliva . La estrategia no impidió que la prensa consultara sobre el patrimonio del ministro coordinador y los supuestos sobresueldos.

Sin conferencia, tampoco hubo reunión de gabinete, después de la que encabezó Milei, que incluyó gritos presidenciales (Patricia Bullrich lo admitió al hablar de la "emocionalidad importante" del mandatario) al hacer una larga defensa de Adorni. Tampoco hubo foto, como en reuniones de antaño en las que Milei saltaba y se abrazaba con Luis Petri, hoy mirado con desdén por la cúpula libertaria porque su esposa, la periodista Cristina Pérez, criticó en TV al vocero por sus viajes. Sin nombrarla, él la tildo de "traidora". ¿Adorni visitó a Cornejo porque Mendoza es la provincia que el exministro aspira a gobernar?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2052882428281176183&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Me pareció bastante cobarde que ni siquiera me mencione": Cristina Pérez endureció sus críticas a Adorni por tratarla de "traidora", sugirió que "con algunas personas parece más fácil", y se consideró "una buena amiga".pic.twitter.com/PAHTQ2lQ93 https://t.co/XdiOJUpfk7 — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 8, 2026

Tampoco hubo instantánea de la cumbre de la mesa política que encabezó Karina Milei mientras la comunidad educativa colmaba la Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario. Otra ausencia marcó ese encuentro, la de Santiago Caputo, el asesor que disputa cada centímetro de poder con El Jefe. Días después se supo que estaba en Washington, donde, además de tener que responder por la presencia de China en el territorio, que desvela a Estados Unidos, fue a hablar del estado de situación de la administración violeta por la crisis generada por el Adornigate.

Segunda visita a la Quinta de Olivos

Finalmente, este viernes Adorni tuvo su mano a mano con Milei. No hubo selfie ni bravuconada contra "los periodistas ensobrados (el 95%)", como le gusta tuitear al Presidente. A tal punto la novela del jefe de Gabinete se convirtió en el cuento de la buena pipa, que nadie quiso especular con la presencia de Pablo Quirno en los últimos minutos de la charla. Si bien la Casa Rosada filtró que se abordaron cuestiones de "política internacional", el canciller es uno de los que suena reiteradamente como para reemplazar al ministro coordinador si el escándalo se lo terminara llevando puesto.

Fuentes oficiales se limitaron a agregar que la reunión sirvió para comenzar a tejer una estrategia tendiente a tratar de imponer una agenda propia en las próximas semanas y dejar la postura defensiva en la que está el Gobierno desde hace dos meses, un poco envalentonado por la desaceleración de la inflación que registró el INDEC (2,6% de abril).

El mes pasado, después del encuentro anterior del Presidente con el vocero para respaldarlo, se informó que habían "repasado la agenda legislativa" y había "delineado la recta final de la segunda etapa de gobierno". Ahora no hubo un largo plazo involucrado.

Siempre es hoy en la Casa Rosada

Al contrario, el corto plazo sigue marcando el pulso de la gestión libertaria. Por delante, igual, quedan más testigos que seguirán declarando en la causa que investiga el patrimonio del vocero (mientras se sumó una pesquisa por los bienes de su hermano, Francisco Adorni) y la cuenta regresiva que abrió Bullrich al reclamarle que presente cuando antes su declaración jurada, plazo que vence a fin de mes.

Aunque Adorni no hable, indefectiblemente se seguirá hablando de Adorni.