Libragate: la UCR y el PRO bloquearon las interpelaciones a Karina Milei y Toto Caputo

Javier Milei tuvo una caricia del Senado en el siempre complejo juego de alianzas: con ayuda de la UCR y el PRO , la cámara alta rechazó votar interpelaciones pedidas por Unión por la Patria (UP) a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; y al ministro de Economía, Toto Caputo , por supuestas implicaciones en el caso $Libra.

El golpe más duro para UP es que ni siquiera pudo garantizar plantel completo, por las ausencias de Sandra Mendoza (Tucumán), Carlos Linares (Chubut) y Pablo Bensusán (La Pampa). No alcanzó pedido del jefe del oficialismo, José Mayans , encargado de exponer los expedientes.

El formoseño recordó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no aportó mucho durante su interpelación en Diputados. “Dijo que no sabía nada, fue una pérdida de tiempo eso de citarlo. Acá hay que citar a quienes tuvieron participación en el hecho”, señaló el titular de UP.