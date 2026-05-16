BUENOS AIRES

El peronismo de Lomas se movilizó en apoyo a CFK: "Lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida"

La marcha fue encabezada por el intendente Federico Otermín, uno de los principales nexos del conurbano con la expresidenta. Repercusiones en redes.

Por Letra P | Periodismo Político
Federico Otermín y Daniela Vilar, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner.

Federico Otermín y Daniela Vilar, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner.

En una masiva manifestación, miles de vecinos, agrupaciones políticas y expresiones culturales lomenses marcharon hacia el domicilio de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner ( CFK), quien a través de un emotivo mensaje de audio agradeció el respaldo del Partido Justicialista de Lomas de Zamora. "Muchísimas gracias, de corazón", sostuvo desde San José 1111.

Notas Relacionadas
Federico Otermín levanta la mano en la pelea por la gobernación 2027
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Otermín gobernador: la apuesta de los intendentes que se ofrece como prenda de unidad

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

El peronismo de Lomas de Zamora se movilizó este viernes hacia el domicilio de la líder nacional del peronismo, en una contundente muestra de apoyo y bajo el reclamo por su inmediata liberación. La convocatoria estuvo impulsada por el intendente y vicepresidente del PJ bonaerense, Federico Otermín, y la presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora, Daniela Vilar.

La jornada no solo contó con una masiva presencia de la militancia peronista, sino también con la participación de cientos de familias lomenses, clubes de barrio, murgas de la zona y la emblemática orquesta de vientos de Fiorito, que colmaron las inmediaciones de la residencia con cantos, música y consignas de respaldo a la ex mandataria. Además de Otermín y Vilar estuvieron presentes la diputada nacional Natalia Zaracho, la diputada provincial Evi Limone y el senador provincial Adrián Santarelli.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 12.01.50
Cristina Fernández de Kirchner agradeció al PJ lomense.

Cristina Fernández de Kirchner agradeció al PJ lomense.

El emotivo agradecimiento de Cristina

Desde su balcón, la exmandataria pudo registrar el despliegue y el calor de la gente que se acercó hasta San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Minutos más tarde de iniciada la concentración, Cristina hizo llegar un emotivo mensaje de audio dirigido directamente a los referentes políticos y a todo el pueblo de Lomas de Zamora que se movilizó para acompañarla:

"Fede, Dani, déjenme decirles que muchas gracias y que estuvo increíble. Con esa consigna de que 'Lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida', la verdad, me rompieron el corazón", expresó visiblemente conmovida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fotermin/status/2055481963192946901&partner=&hide_thread=false

En el mismo mensaje, la expresidenta envió un cálido saludo a toda la comunidad que formó parte de la jornada: "Un abrazo muy grande, decile a todos los compañeros, a todas las compañeras que llegaron hasta acá, que se movilizaron, que saludaron, que cantaron, que bailaron, a las murgas, a los de la orquesta de viento de Fiorito... lo que pude divisar de acá del balcón. A todos y a todas, muchísimas gracias de corazón".

Nuevo respaldo a Cristina Fernández de Kirchner

Vale recordar que la movilización organizada por el Otermín y Vilar, junto al peronismo lomense, se da en el marco de una nueva convocatoria a movilizar en todo el país bajo la consigna "Cristina Libre". También, hay actividades como "unos mates con Cristina", que son una serie de encuentros militantes que se realizan frente a la residencia de su conductora política. La actividad, impulsada por sectores alineados al Instituto Patria y La Cámpora.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 12.01.49-2
El PJ de Lomas en San José 1111.

El PJ de Lomas en San José 1111.

Temas
Notas Relacionadas
Federico Otermín recorrió Bragado. 
BUENOS AIRES

Otermín visitó Bragado y amplía su recorrida por la provincia

El jefe comunal de Lomas de Zamora continúa su agenda territorial con encuentros partidarios, visitas institucionales y foco en el desarrollo productivo local.
Federico Otermín, de recorrida por la provincia
DISCUSIÓN 2027

Otermín acompañó a Mantegazza y pidió construir una alternativa en 2027

El intendente de Lomas participó de la asunción del PJ local, respaldó a Mantegazza y profiundiza sus recorridas por la provincia de Buenos Aires.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei y Manuel Adorni. 
VOCERO SIN SALIDA

El dilema de Adorni: se muestre o se guarde, el Gobierno pierde igual

Por  Sebastián Iñurrieta
José Palazzo y Juan Ingaramo en la Experiencia Endeavor Córdoba
FALLA DE MERCADO

Endeavor en Córdoba: por qué el discurso menos meritocrático terminó siendo el más ovacionado

Por  Soledad Huespe
El Banco Central le gira $6 billones de utilidades a Toto Caputo para suavizar el ajuste
LA MAQUINITA

El Banco Central le gira $6 billones de utilidades a Caputo para suavizar el ajuste

Por  Lorena Hak
Axel Kicillof en el lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades
CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Kicillof lanzó el MDF Mujeres y Diversidades, entre el eco del "Cristina libre" y el clamor presidencial

Por  Macarena Ramírez