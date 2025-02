Ficha limpia: Carlos Rovira demora su definición y pide incorporar delitos informáticos

Aún así, en el oficialismo no tienen expectativa de sancionar el proyecto y ni siquiera manejan números finos en Diputados, donde se trataría en el recinto el 11 y el panorama resultaría favorable. En el Senado, en LLA creen que pueden faltar votos, como los de la dupla misionera o la santacruceña, integrada por Natalia Gadano y José Carambia .

La llave de Carlos Rovira

Las sospechas de un boicot de Rovira se deben a que en su provincia no aceptó un proyecto de Ficha Limpia. En 2018 hubo una propuesta para aplicarla en Misiones de la exdiputada radical, Anita Minder, pero el caudillo la bloqueó.

A nivel nacional, con las cartas echadas, Rovira no quiere quedar acusado de obstaculizar la iniciativa oficial, pero se preocupó de embarrar la cancha con un texto propio, que recién se presentó este viernes y sus dirigidos defenderán en el plenario de comisiones, previsto para el próximo miércoles.

Fuentes de la bancada de Misiones -que integra el bloque Innovación Federal junto a referentes de los gobiernos de Salta y Río Negro- no tenían claro si Rovira habilitará el voto a Ficha Limpia si no tienen en cuenta su enfoque digital.

El exgobernador suele esperar hasta último momento para ordenar cómo votar, una forma de ratificar su poder y marcarle la cancha al gobierno nacional de turno. Nunca viaja a Buenos Aires: su sede es la Legislatura misionera.

Aún sin la ayuda de los votos de Misiones, Ficha Limpia puede ser aprobada en Diputados, aunque el texto final estaría sujeto a un sinfín de correcciones. Es por eso que Martín Menem pidió dejarlo para una sesión el 11, que podría ser eterna: Unión por la Patria, el único bloque junto a la izquierda que está en contra, avisó que anotará como oradores a sus 98 miembros.

¿Quién hace las cuentas?

Mieli envió su proyecto de Ficha Limpia este mes, luego de que en noviembre su bloque de Diputados impidiera la aprobación del dictamen que había firmado junto al resto de la oposición dialoguista. “Hasta ese momento, no estaba claro qué pensaba el Presidente. Ahora sí”, destacó una autoridad del bloque LLA ante Letra P.

Aquel boicot oficialista se debió, según supo este medio, a un temor de Karina Milei por el peso que algunos jueces cercanos a Mauricio Macri podrían tener en la definición de las candidaturas. Milei prefirió tomar ese riesgo y no pagar el precio de congelar el tema.

El texto avalado por el Presidente no es muy diferente al que no avanzó el año pasado, pero tiene algunas novedades que tal vez no sean aceptadas por algunas bancadas. Se mantiene la proscripción para condenados por delitos de corrupción ratificados en segunda instancia, pero quienes estén en esa situación tampoco podrán ocupar cargos en el Poder Ejecutivo.

El artículo más polémico es el que indica que no puede aplicarse la Ficha Limpia si el fallo se dicta durante un año electoral. Esta restricción no es aceptada por sectores de la UCR y Encuentro Federal, que consideran un empoderamiento excesivo a los jueces, quienes podrán dilatar las causas para avalar una candidatura.

En EF evalúan pedir un plazo para los fallos y, de esta manera, no aceptar la letanía en los Tribunales. No será una discusión fácil. En ese bloque hay varios detractores, como el jefe, Miguel Pichetto, quien vaticina un fallo de inconstitucionalidad.

Democracia por Siempre, el bloque de los migrados de la UCR, insistirá con pedir más delitos como causales de proscripción. El reclamo se conectará con el de Misiones.

UP tiene el mismo planteo, pero sugiere que se espera una revisión del máximo tribunal para impedir la candidatura. El oficialismo y el PRO sostienen que la proscripción a esa instancia ya existe en la legislación actual. El debate será largo. Y de final abierto.