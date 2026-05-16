Vaca Muerta, la minería, la nueva Argentina y la vieja coparticipación federal

La actividad en Vaca Muerta tuvo un movimiento al ritmo de la política nacional.

Los recursos corrientes de Neuquén crecieron en abril casi 20% interanual descontada la inflación. Los envíos de coparticipación federal cayeron 2,7% real, a tono con las otras provincias. Pero Vaca Muerta generó recursos por Ingresos Brutos, el inmobiliario, sellos y, sobre todo, regalías: estas treparon 38,3% interanual y significaron el 53% de los ingresos de la provincia.

La provincia de Buenos Aires terminó el primer trimestre con una caída de recursos de 1,5% interanual, también descontada la inflación. Una mejora en los impuestos patrimoniales compensó una merma en Ingresos Brutos, el impuesto atado a la actividad. Las transferencias automáticas de la Nación al distrito más poblado del país por coparticipación y leyes especiales cayeron, en cuatro meses, 4,4%.

Son dos fotos de la nueva Argentina , cuyo crecimiento se apalanca en la producción de Vaca Muerta y, de manera más incipiente, en la minería , con industrias, comercio y construcción deprimidos . Las provincias más dinámicas, como Neuquén, San Juan, Catamarca y Salta, obtienen cada vez más fondos de las regalías que cobran por los recursos que la reforma constitucional de 1994 reconoció a las provincias. A la vez, reciben más recursos por habitante que Buenos Aires, que pone más de lo que obtiene.

Si la coparticipación que se fijó en 1988 -cuando Tierra del Fuego no era provincia y la Ciudad de Buenos Aires no era autónoma- y de manera transitoria ya era despareja, el reseteo económico del gobierno de Javier Milei la deja mucho más desfasada.

Tenemos que hablar de la coparticipación federal

Es un debate incómodo. Una nueva ley de coparticipación supondría acuerdos de los 24 distritos y la validación de cada legislatura provincial. ¿Qué gobernador validaría recibir menos dinero? ¿Qué legislador lo votaría?

Pero los números son elocuentes. Las regalías que cobra Neuquén por los yacimientos de Vaca Muerta saltan mes a mes por la mayor producción y tuvieron en abril un fuerte incremento atado a la suba del crudo y a la percepción de un canon extraordinario. Ya representan más de la mitad de los ingresos de la provincia, mientras que la coparticipación aporta menos del 20% de la torta. Neuquén es la única provincia con un crecimiento en la cantidad de empresas entre noviembre de 2023 y enero de 2026, en un contexto de 24.437 cierres a nivel nacional.

YPF Vaca Muerta YPF aprovecha el RIGI en Vaca Muerta y anuncia una inversión de u$s 25.000 millones

Aún así, recibe de la Nación $133.433 por habitante, más del doble que Buenos Aires. Pablo López, el ministro de Hacienda de Axel Kicillof, se queja de forma recurrente. "En el primer trimestre, PBA aportó 38% de la recaudación nacional ($21,3 billones), pero recibió apenas el 6,8% ($3,8 billones)", tuiteó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/2046693708012171368&partner=&hide_thread=false En el 1° trimestre, PBA aportó 38% de la recaudación nacional ($21,3 b), pero recibió apenas el 6,8% ($3,8 b)



Por su parte, y mientras sigue abandonando sus obligaciones de gasto, Nación recibió más del 70% ($39,7 b)



Una distribución de recursos más justa es necesaria y urgente pic.twitter.com/56OOastX9i — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) April 21, 2026

"Una distribución de recursos más justa es necesaria y urgente", añadió. Apuntó contra la Nación, en medio de una disputa que se dirime en la Corte Suprema.

El RIGI profundiza la disparidad

Si esa es la foto, la película neuquina y, en menor medida, de Río Negro y Mendoza, se pone mejor. La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que agrupa a las grandes petroleras, vaticinaron que la extensión del RIGI al upstream que el gobernador neuquino Rolando Figueroa negoció con Toto Caputo acelerará inversiones que generarán u$s 7600 millones al año en concepto de regalías provinciales, sin contar estos precios excepcionalmente altos. YPF acaba de anunciar una mega inversión que se suma a las de Pluspetrol y Pampa Energía. Nadie quiere quedarse afuera de la ventana casi libre de impuestos.

Toto Caputo y Rolo Figueroa _ 2025 Toto Caputo y Rolando Figueroa, una relación de intereses mutuos por Vaca Muerta.

En las provincias mineras, el escenario es más prometedor que real, pero el RIGI acelerará la transición. Los proyectos anunciados comenzarán a tributar regalías cuando entren en producción.

En San Juan, las regalías mineras por los yacimientos maduros son relativamente estables y hasta caen en la comparación interanual por la menor cotización de los metales. Pero el potencial de los proyectos de cobre, oro y plata vaticina un despegue en la recaudación en los próximos años. En la actualidad, más del 70% de su caja depende de la coparticipación.

En Salta, la recaudación por regalías creció en torno a 10% real en el primer trimestre. Catamarca todavía depende en un 80% de los envíos de la Nación, pero sus ingresos por regalías mineras crecieron 40% entre enero y marzo.

Discusiones incómodas

La necesidad de un reparto de recursos más equitativo es parte de la discusión, aun subterránea, del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Si bien todos los cañones políticos están enfocados en reclamarle a la Nación los fondos para afrontar los mayores gastos que deben cubrir por el retiro de la administración central, hay conversaciones a nivel técnico para ver cómo se distribuye la torta.

El bonaerense López es el ministro más interesado en impulsar esa conversación. Córdoba acompaña. Cerca del gobernador Martín Llaryora consideraron necesario discutir el esquema de coparticipación actual, "donde la región pampeana financia y beneficia a otras provincias". Aunque aclaran que, como el gobierno central no dará ese debate, la prioridad sigue siendo "la quita de retenciones al campo". En Santa Fe, la coparticipación no es tema de agenda. Maximiliano Pullaro está más ocupado en reclamar un reparto más equitativo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que Milei entrega a cuentagotas y a discreción a gobernadores aliados.

Cómo repartir mejor la torta

El centro de estudios Fundar escribió un documento en el que propuso "una nueva coordinación tributaria federal". Calificó al actual esquema de coparticipación como anacrónico, ineficiente y carente de parámetros objetivos. Los porcentajes de reparto se fijaron hace casi cuarenta años y quedaron firmes. Argentina es uno de los países más desparejos en el reparto de recursos.

fundar disparidad impuestos

Entre otras propuestas, planteó una distribución de recursos entre la Nación, las provincias —con su correspondiente coparticipación secundaria hacia los municipios— y la seguridad social, sector que pidió incorporar especialmente en el esquema de asignación. También sugirió avanzar en reformas que unifiquen criterios sobre Ingresos Brutos y establecer parámetros dinámicos para la coparticipación, vinculados al nivel de gasto, la población, el envejecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos.

"La coparticipación debería compensar la diferencia entre las necesidades de gastos y la recaudación potencial" de cada distrito, dijo a Letra P Guido Zack, director de Economía de Fundar y uno de los coautores del trabajo. "Es clave que las provincias puedan proveer servicios a una calidad estandarizada y que cualquier persona que nazca en diferentes partes del país tenga las mismas posibilidades. Ese es el espíritu", afirmó.

fundar recursos propios por provincia

Dicho sencillo, la coparticipación debería cubrir la diferencia entre esas necesidades (salud, educación, seguridad, etcétera) y la recaudación propia. La caja propia incluye, claro, las regalías.

El súper-IVA

El gobierno nacional y algunas provincias coquetearon con el "súper-IVA" para reemplazar Ingresos Brutos. La Nación cobraría sólo la parte de IVA que no se coparticipa y las provincias agregarían su propia carga. Eso generaría una competencia que invitaría a las empresas a afincarse en los distrititos de menor carga impositiva.

Para Zack, no es recomendable. Las provincias ganadoras de la nueva Argentina -las que perciben las regalías de la explotación de los recursos- tendrían más espalda para competir por esas inversiones adicionales con menor carga impositiva.

"En Fundar estamos completamente en desacuerdo con el súper-IVA, porque hacer competir a Neuquén, con Vaca Muerta, contra Corrientes y Misiones, que no tienen esa capacidad para bajar impuestos, hará que las provincias ricas se lleven el resto", argumentó.

Es un debate técnico que sucede, pero que necesita del espaldarazo de la política.