Río Negro: María Emilia Soria busca un mano a mano con Weretilneck para discutir sobre la obra pública

La carrera por la gobernación se aceleró y en Río Negro empezó a mostrar movimientos concretos. María Emilia Soria se reunió con dirigentes radicales y el presidente del PJ provincial, Sergio Hernández , marcando su camino a menos de un año de la elección. En el medio, le pidió una audiencia a Alberto Weretilneck para conversar sobre los créditos con la CAF y las obras de la Ruta 22.

Con una agenda cargada de reuniones políticas, gestos de apertura hacia otros sectores y un encuentro partidario para el próximo 6 de junio en Choele Choel es la hoja de ruta para acelerar el largo camino hacia la candidatura para pelear por la gobernación. De esa manera, la jefa comunal de la ciudad del Alto Valle comenzó a ordenar una estrategia que en el peronismo provincial ya encienden los motores para calibrar criterios por un proyecto de provincia.

Mientras avanza con el armado político, Soria también decidió abrir un frente institucional con el gobierno provincial. Este jueves formalizó un pedido de audiencia con Weretilneck para discutir una serie de obras comprometidas para General Roca que todavía permanecen paralizadas o sin avances concretos.

La intendenta pretende abordar especialmente la situación del Plan Director de Agua Potable , el derivador del Parque Industrial II y la ampliación de la Ruta Nacional 22 , tres temas que el municipio considera prioritarios y sobre los cuales reclaman mayores definiciones políticas y presupuestarias.

En el entorno de Soria aseguran que existe preocupación por la ausencia de novedades respecto a obras vinculadas al agua potable que habían sido anunciadas con financiamiento de la CAF. "Desde CAF me informaron que no había a la fecha obras presentadas para la ciudad de General Roca. Una de las que había sido comprometida es la del Plan Director de agua potable de la ciudad", dijo Soria para Letra P cuando fue consultada por el pedido de audiencia al gobernador.

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El reclamo por la Ruta 22 aparece como uno de los puntos más sensibles de la agenda. La obra, histórica demanda del Alto Valle, continúa atravesada por demoras, indefiniciones y falta de avances visibles. Desde el municipio de Roca sostienen que resulta necesario conocer si existe actualmente alguna gestión activa entre la Provincia y el gobierno nacional para reactivar el proyecto. “La Ruta 22 es una responsabilidad que excede al municipio y requiere decisiones urgentes”, remarcan cerca de la intendenta.

La discusión sobre infraestructura y obra pública también forma parte de la estrategia política del sorismo. En el municipio destacan que muchas de las obras que hoy exhibe General Roca fueron ejecutadas con fondos propios, en un contexto de retracción de la inversión nacional y provincial.

Entre esos ejemplos mencionan es que el municipio lleva en obra el asfalto de la calle Damas Patricia que conecta con el puente Palmieri sobre la Ruta 22, desde el Municipio remarca con preocupación que sobre la ruta nacional hay accidentes frecuentemente.

La discusión 2027

Con todo, Soria protagonizó en los últimos días una serie de encuentros con referentes de distintos espacios políticos y sociales. El mensaje que transmiten en su entorno hablan de construir una propuesta amplia, con volumen territorial y capacidad de sumar dirigentes más allá de los límites tradicionales del PJ.

En esa línea, uno de los movimientos que más llamó la atención dentro del tablero político rionegrino fue la reunión que mantuvo con referentes del radicalismo de Cipolletti. Según indicaron cerca de la intendenta, el encuentro giró en torno a problemáticas comunes que atraviesan las ciudades del Alto Valle, aunque en el peronismo reconocen que la foto también tuvo un contenido político de fondo.

María Emilia Soria con el radicalismo en Cipolletti María Emilia Soria con el radicalismo en Cipolletti.

La apuesta de Soria apunta a consolidarse como una figura con capacidad de diálogo transversal y no solo atada al PJ, porque como dijo en reiteradas veces, "con el peronismo solo no alcanza" en un escenario en el oficialismo provincial todavía conserva centralidad, aunque distintos sectores empiezan a proyectar el escenario pos-Weretilneck.

“María Emilia está convencida de que el único camino es dialogar, escuchar y sumar todas las miradas que puedan servir para construir una provincia mejor”, señalaron fuentes cercanas a la jefa comunal ante Letra P. Dentro del sorismo entienden que una construcción amplia a una alternativa competitiva para el 2027 requiere reforzar la base política y evitar un armado encerrado exclusivamente en la lógica partidaria tradicional.

Por eso, en las últimas semanas, la intendenta intensificó conversaciones tanto con dirigentes peronistas como con referentes independientes como el ex intendente de Bariloche Gustavo Gennuso y sectores no peronistas. “No quiere ser solamente la candidata de un sector”, explican en su entorno. La idea es consolidar un espacio con capacidad de representar a distintos sectores sociales y políticos desencantados con el rumbo provincial y nacional.

El PJ empieza a ordenar la discusión electoral

La construcción política de Soria tiene un próximo capítulo marcado en el calendario, porque el encuentro partidario que se realizará el 6 de junio en Choele Choel quedó fijada luego de una reunión con el presidente del PJ provincial, Sergio Hernández, donde proyectan reunir a autoridades partidarias, intendentes, legisladores provinciales y nacionales de Fuerza Patria, además de referentes territoriales del peronismo rionegrino.

María Emilia Soria y Sergio Hernández

También, Soria se mostró en una foto con la diputada nacional Adriana Serquis, donde tiene una preponderancia importante en San Carlos de Bariloche y es una de las máximas referentes de Patria Grande, un espacio que viene creciendo. En la reunión reciente con la legisladora nacional también se suma como parte de ese proceso de acumulación de voluntades políticas que empieza a ordenarse alrededor de la figura de la candidata a la gobernación.

En el PJ reconocen que la convocatoria tendrá un fuerte contenido político y electoral, porque es desde el primer paso para la campaña electoral en Río Negro. Algunas fuentes peronistas provinciales, le manifestaron a Letra P que oficialmente se hablará de “unidad, fortalecimiento partidario y amplitud con varios sectores". El objetivo central será empezar a delinear la hoja de ruta hacia 2027 y consolidar una estructura política detrás de la candidatura de Soria.

Tras reunirse con la intendenta, Hernández publicó en redes sociales que trabajaron para “seguir fortaleciendo la unidad de cara a lo que se viene”. La frase fue interpretada dentro del peronismo como una señal clara de alineamiento político y de respaldo a la estrategia de ampliación que impulsa la dirigente roquense.

El encuentro en Choele Choel también buscará ordenar tensiones internas y darle un encuadre político a las conversaciones que el peronismo viene sosteniendo desde hace meses en distintos puntos de la provincia. La intención es empezar a construir un proyecto provincial común y mostrar una estructura con presencia territorial en todos los puntos de la provincia de Río Negro.

Los principales esquemas es sentar bases en la principales ciudades además de Roca, en Cipolletti, Bariloche y Viedma, pero teniendo en cuenta s todos las localidades de la Línea Sur y la costa atlántica como Sierra Grande y San Antonio donde en el verano la intendenta realizó diferentes recorridas. En ese esquema, Soria intenta posicionarse como una dirigente capaz de sintetizar distintas expresiones del peronismo provincial, pero también de tender puentes hacia sectores que históricamente quedaron fuera de la órbita partidaria.