Guillermo Michel propuso dividir la deuda con el FMI entre el plano técnico y político

El diputado nacional del Frente Renovador , Guillermo Michel , advirtió sobre la necesidad de debatir una estrategia de largo plazo sobre la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . “Un tema de esta magnitud requiere de debate y políticas de Estado”, afirmó el legislador, que reclamó una visión “productiva” para recuperar el crecimiento económico.

Michel sostuvo que el país debe respetar tanto los compromisos con los acreedores privados como el acuerdo vigente con el organismo internacional. Sin embargo, remarcó que la deuda con el FMI debe analizarse “en dos planos: el técnico y el político”.

“El país tiene que respetar los contratos con los bonistas privados, un principio básico del orden macroeconómico”, expresó el diputado. Y agregó: “Nuestro país también tiene que respetar el acuerdo con el FMI, pero ese acuerdo tiene que analizarse en dos planos: el técnico y el político”.

En ese marco, Michel propuso avanzar hacia un “Mecanismo de Financiamiento Ampliado (EFF) para pagar en dos tramos al FMI”. Según explicó, la iniciativa busca darle un criterio “razonable” a una deuda que, según consideró, “fue tomada en contra de sus propios ideales e incluso de la propia ley argentina”.

“No se trata de declarar guerras ni de heroísmos, sino de dar criterio razonable a una deuda tomada en contra de sus propios ideales e incluso de la propia ley argentina”, señaló el legislador nacional.

Además, el referente del Frente Renovador de Sergio Massa advirtió sobre el peso que tendrá el cronograma de pagos en los próximos años. “Argentina le debe hoy u$s 57.000 millones al Fondo”, indicó. También detalló que “entre 2027 y 2032, los pagos al FMI equivalen a más de u$s 59 mil millones, casi el 10% del PBI de nuestro país”.

Para Michel, el problema central de la deuda externa no puede resolverse únicamente con equilibrio fiscal. “Ese es el problema real de la deuda argentina, y no se resuelve solo con superávit fiscal”, enfatizó.

El planteo sobre los acreedores privados y el orden macroeconómico

Por último, el diputado aseguró que la recuperación económica depende de estabilizar el vínculo con los acreedores privados y de construir previsibilidad financiera. “La condición para que Argentina pueda recuperar el orden macroeconómico, la solidez externa y, eventualmente, retornar al mercado voluntario es que los acreedores privados cobren primero”, sostuvo.

En el cierre de su planteo, Michel insistió en la necesidad de diferenciar el componente político del técnico dentro del acuerdo con el FMI. “La diferencia entre los dos planos del préstamo no es contable: es la distancia entre administrar una crisis cada noventa días y construir, con paciencia, una salida”, concluyó.