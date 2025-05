Patricia Bullrich mantiene a su tropa en el bloque PRO de Diputados y desafía a Macri

El resto de los cercanos a la expresidenta del PRO debatieron si daban un portazo, pero optaron por ahora no sacar los pies del plato. “¿Y si no nos vamos, van a armar un bloque anti-Milei? No se van a animar”, desafió un diputado de ese grupo, en diálogo con Letra P .

Patricia Bullrich, adentro

Las versiones sobre la reunión de bloque difieren en el contenido, pero hay coincidencias en que no hubo discusiones. “Cristian nos dijo que nadie se iba del bloque y no se discutió”, sostuvo ante Letra P una legisladora que habla a diario con Macri.

Un diputado de la tropa bullrichista aseguró a este medio que el tema no formó parte del debate y que no existió ánimo de enfrentamiento. Como contó Letra P, el expresidente dejó su marca en la última sesión, cuando Martín Menem no pudo contar con el PRO para bloquear los dos tercios para investigar a Milei por la crisptomoneda.

El grupo leal a Macri lo integran Gabriela Besanna, María Sotolano y Silvia Lospennato (Buenos Aires), Daiana Fernández Molero y María Eugenia Vidal (CABA); Germana Figueroa Casas (Santa Fe) y Ana Clara Romero (que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres).

Cerca de Bullrich aseguran que no hay más que esos siete y, por lo tanto, si hacen rancho aparte mostrarán la debilidad de Macri y, lo peor, serán funcionales al kirchnerismo en la disputa con LLA en la provincia de Buenos Aires.

De todos modos, el bloque PRO definirá su futuro después de la elección de la ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo. En LLA hay expectativas de que un cuarto puesto para Lospennato, candidata a legisladora del PRO, deje a Macri en el olvido.

Macri, en capa caída

La importancia del PRO en el Congreso es, justamente, por las chances que pueda tener LLA de llegar luego de las elecciones a un tercio del recinto para blindar los vetos presidenciales. En Diputados, sumados y sin fisuras, entre ambos espacios suman 80 votos y quedan a seis de bloquear una mayoría especial. La ruptura de los amarillos tiene preocupado a Menem

Además, en Diputados, Horacio Rodríguez Larreta maneja los votos de Héctor Baldassi y Álvaro González. En el Senado, el exjefe de Gobierno tiene a su aliada Guadalupe Tagliaferri. El bloque amarillo en la cámara alta es inocuo, con sólo siete miembros y sólo dos leales a Macri: Alfredo De Ángeli (el jefe) y la pampeana Victoria Huala, quien hace equilibrio al igual que su coterráneo, el diputado Martín Maquieyra. La senadora chubutense Andrea Cristina es leal al gobernador Torres.

El resto de la bancada (el misionero Martín Goerling y los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero), no rompen con el Gobierno y mantienen distancia de Macri. No quieren armar un bloque nuevo. No es el plan de ninguno.