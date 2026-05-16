FALLA DE MERCADO

Endeavor en Córdoba: por qué el discurso menos meritocrático terminó siendo el más ovacionado

En un ecosistema emprendedor marcado por la lógica del triunfo rápido, Ingaramo y Palazzo cuestionaron el exitismo y la obsesión por la plata. Edición récord.

Letra P | Soledad Huespe
Por Soledad Huespe
José Palazzo y Juan Ingaramo en la Experiencia Endeavor Córdoba

José Palazzo y Juan Ingaramo en la Experiencia Endeavor Córdoba

La postal 2026 de la Experiencia Endeavor en Córdoba fue contundente: playas de estacionamiento colapsadas, miles de jóvenes circulando por el Centro de Convenciones y un evento que, según la organización, superó las 6.000 personas y volvió a marcar un récord de convocatoria.

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Soledad Huespe

Pero más allá de las cifras, hubo otra escena que terminó condensando el espíritu de esta edición: la conversación entre José Palazzo y Juan Ingaramo, dos figuras que lograron conectar con el público desde un lugar poco habitual para el universo emprendedor.

Endeavor atravesada por un nuevo clima de época

La edición 2026 de Experiencia Endeavor reunió durante toda una jornada a empresarios, fundadores startups, referentes tecnológicos, inversores, creativos y estudiantes secundarios y universitarios. Hubo paneles vinculados a inteligencia artificial, liderazgo, innovación, industria cultural, tecnología aplicada, impacto social y negocios de escala global.

Pasaron por el escenario referentes como el extenista David Nalbandian, el guionista Armando Bo, emprendedores tecnológicos, fundadores de compañías de salud, especialistas en datos y ejecutivos del ecosistema startup argentino.

2026-05-14 Experiencia Endeavor - Ph Atrezzo Productora-219
Endeavor Córdoba

Endeavor Córdoba

La agenda incluyó también mentorías grupales, workshops, espacios de networking y el clásico “Club del Pitch”, donde distintos emprendedores presentaron sus proyectos frente a inversores y referentes del sector.

Sin embargo, entre tantas historias vinculadas al crecimiento empresarial, hubo un panel que terminó destacándose por correrse del libreto habitual del emprendedurismo aspiracional.

El panel que rompió el molde en Córdoba

Porque si algo dejó esta edición de Endeavor fue la sensación de que empieza a emerger un mensaje contracultural dentro del propio ecosistema emprendedor. Menos obsesionado con el éxito inmediato y más enfocado en los procesos, la identidad, el compromiso y hasta las contradicciones.

En un evento históricamente atravesado por discursos aspiracionales y fórmulas de crecimiento acelerado, José Palazzo y el músico, productor (y empresario) Juan Ingaramo ofrecieron otra narrativa: la de quienes construyeron desde la intuición, el error, la pertenencia y el trabajo sostenido en el tiempo.

“No hay éxito sin compromiso”, fue una de las ideas que sobrevoló la charla y que encontró eco inmediato en un auditorio repleto de estudiantes secundarios y universitarios.

2026-05-14 Experiencia Endeavor - Ph Atrezzo Productora-221

Ingaramo, probablemente una de las figuras más convocantes de la jornada, se corrió deliberadamente del discurso meritocrático clásico. “Si mi objetivo hubiese sido el éxito, hubiera elegido otra cosa más segura”, dijo el músico cordobés al repasar sus comienzos y explicar que la motivación original nunca estuvo puesta en el dinero sino en la necesidad de hacer aquello que lo apasionaba.

“Hoy está sobreponderada la plata”, planteó. Y enseguida profundizó: “Si te gusta mucho lo que hacés, que eso sea consecuencia de otra fuerza interna. Lo importante es hacer lo que te gusta”.

El mensaje tuvo impacto precisamente porque apareció en un contexto económico donde buena parte de las conversaciones sobre emprendedurismo suelen estar atravesadas por la urgencia, la escalabilidad o la rentabilidad inmediata. Ingaramo propuso otra lógica: la de sostener una búsqueda incluso cuando no garantiza resultados rápidos.

Corazón vs. dinero

Hubo además un punto generacional que atravesó toda la charla. “El espíritu emprendedor nació en la secundaria”, recordó Palazzo al hablar de sus primeras bandas y de cómo descubrió allí el valor del esfuerzo, la continuidad y el compromiso.

“No hay una carrera para ser emprendedor. Hay que equivocarse un montón de veces”, afirmó el productor.

Palazzo también dejó una definición que funcionó como síntesis emocional del panel: “Hay que darle un espacio al corazón, sobre todo en momentos como este donde la guita tiene un lugar tan importante”.

La frase no fue menor viniendo de uno de los empresarios culturales más influyentes del país. Palazzo no sólo consolidó el festival de rock más importante de la Argentina, sino que además logró convertir a Cosquín Rock en una marca exportable con presencia en distintos países de América y Europa, manteniendo siempre la identidad cordobesa en el centro del proyecto.

La identidad cordobesa como diferencial

Y justamente allí apareció otro de los ejes más interesantes de la conversación: la reivindicación de la identidad local como diferencial competitivo.

Tanto Ingaramo como Palazzo coincidieron en que durante años intentaron encajar en modelos culturales ajenos hasta comprender que lo verdaderamente potente era asumir la propia identidad cordobesa. En el caso de Palazzo, incluso transformando en fortaleza algo que inicialmente parecía un problema: asociar un festival de rock a una ciudad históricamente vinculada al folklore.

2026-05-14 Experiencia Endeavor - Ph Atrezzo Productora-212
Endeavor Córdoba: expusieron José Palazzo y Juan Ingaramo

Endeavor Córdoba: expusieron José Palazzo y Juan Ingaramo

La marca Cosquín terminó convirtiéndose en un sello global. Una identidad nacida en Córdoba que hoy viaja por el mundo sin resignar origen ni narrativa.

Ingaramo también hizo referencia a ese proceso de asumir lo propio. Contó que durante años entendió que no tenía sentido intentar parecerse a artistas internacionales o replicar fórmulas ajenas, sino potenciar aquello que lo hacía distinto: ser cordobés.

El mensaje que más conectó con la juventud

Ese cruce entre cultura, identidad y emprendedurismo terminó siendo uno de los momentos más celebrados de toda la Experiencia Endeavor. Y posiblemente también uno de los más políticos, aunque sin intención explícita de serlo.

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Porque en tiempos donde el mandato del éxito inmediato parece dominar buena parte de las conversaciones públicas, el panel más ovacionado del evento fue justamente el que habló de frustraciones, procesos largos, intuición y humanidad.

Ahí estuvo, quizás, la principal novedad de esta edición récord de Endeavor Córdoba: el triunfo de un discurso emprendedor menos asociado al “hacela” y mucho más conectado con la idea de construir algo con sentido.

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