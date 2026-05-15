Axel Kicillof lanzó el MDF Mujeres y Diversidades, entre el eco del "Cristina libre" y el clamor presidencial

Axel Kicillof dio un paso más en la construcción de su candidatura presidencial este viernes con el lanzamiento, en Ensenada, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Mujeres y Diversidades. El encuentro estuvo cruzado por lo que pasó apenas 24 horas antes en otro acto, cuando militantes kirchneristas le reclamaron que se manifiesta por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner .

Mientras abajo del escenario no se pudo ocultar el malestar que generó el enfrentamiento en el teatro Coliseo Podestá arriba hubo menciones de distinto calibre sobre la expresidenta y su detención. Pero el condimento más relevante se dio en las reiteradas referencias a una candidatura presidencial del gobernador de Buenos Aires, lanzadas apenas horas después de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , dijera que este "no es un año de candidaturas" y que Kicillof "no es candidato".

El encuentro mostró, sin embargo, una vez más la vocación de construcción nacional que tiene el bonaerense. Del evento no sólo participaron mujeres militantes de Buenos Aires, unas cinco mil según la organización, sino que además hubo representantes de todas las provincias del país. Entre ellas, estuvo la vicegobernador de La Rioja, Teresa Madera .

Al llegar al Polideportivo Municipal de Ensenada, la dirigencia nucleada en el MDF no pudo esquivar lo que había sucedido apenas un día antes cuando militantes kirchneristas le pidieron al gobernador, a los gritos y desde la tribuna, que se exprese sobre la libertad de CFK, en el marco del lanzamiento de los cursos de formación política del PJ bonaerense. Como parte de las repercusiones, algunos lo hacían con chistes, otros con ironía, pero hubo quienes se tomaron un tiempo para hablarlo seriamente.

Si bien el kicillofismo no tomará ninguna medida particular tras los incidentes, como profundizar la seguridad de futuros eventos para evitar "infiltrados", cerca del gobernador señalaron que "no pasa nada hasta que agarran a algún compañero cruzado y termina mal". En esa línea, un funcionario del gabinete le dijo a Letra P que lo que ocurrió en el teatro "fue una provocación".

"Si hubieran esperado a que termine el discurso y si Axel no la mencionaba o si sólo levantaban la bandera o gritaban 'Cristina libre' era una cosa. Pero apenas empezó a hablar lo increparon a él, fueron a provocar. Después, durante el discurso, Axel la nombró tres veces", afirmó con evidente molestia el mismo funcionario. "Es el síntoma de una organización que está en descomposición", lanzó para luego afirmar que no hubo ninguna comunicación entre ambas partes tras del hecho.

Menciones a CFK

Arriba del escenario, este viernes, hubo varias referencias hacia la expresidenta. La que más se explayó fue la ministra de Mujeres y Diversidades, Estela Díaz. Dijo que "hay una deuda con la democratización de la justicia" y que quieren "a Milagro Salas y Cristina Fernández de Kirchner libres". "Están bien los carteles y las denuncias que tengamos que hacer, pero el camino de fondo para transformar lo que está ocurriendo en la Argentina lo está encabezando Axel Kicillof", afirmó luego.

Estela Díaz

A su turno, la vicegobernadora, Verónica Magario, mencionó la presidencia de Néstor Kirchner y sostuvo que tienen que "recuperar esa misma esperanza". La militancia cantó por el expresidente, a modo de respuesta. Después, sin nombrarla, dijo que "no hay esperanzas para las compañeras detenidas y perseguidas si no recuperamos el país" y cerró con un "Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina y viva Kicillof".

El gobernador también mencionó a CFK y pidió "no perder tiempo en internas". "Ni Perón, ni Evita, ni Néstor, ni Cristina dijeron nunca que alguien se pasó tres pueblos por pedir más justicia, más dignidad, y más derechos", dijo en un tramo de su discurso. Como el día anterior cerró con el tradicional "viva" que ahora parece llevar cuatro nombres.

Clamor por Axel Kicillof presidente

Apenas unas horas antes del acto, Bianco repitió algo que viene sosteniendo el gobernador: que no es un año de candidaturas ni de campaña sino de construcción. Pero la mano derecha del mandatario fue más allá y, en el marco del lanzamiento de Sergio Uñak, hasta dijo que "Axel no es candidato". No es una línea que esté siguiendo el resto del MDF. Al dar las palabras de bienvenida, el intendente Mario Secco no lo dudó: "Nosotros tenemos un candidato, Axel presidente".

Mientras que la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez dijo que "el pueblo quiere que Axel nos represente", más allá fue Magario. "Nuestra consigna es Axel presidente", afirmó para luego insistir: "Todas las mujeres que estamos acá queremos decirte que vamos a comenzar una cruzada, pero queremos pedirte que sea para que vos seas el próximo presidente".

Magario MDF Mujeres

Kicillof, en cambio, mantuvo su objetivo de no agitar una candidatura y se limitó a decir que la tarea de su espacio es "ofrecer y construir una salida, demostrar que hay otro camino y que estamos dispuestos a recorrerlo". También marcó que la fuerza colectiva que están construyendo no tiene que tener "centros", ni "control remoto". "Hoy ponemos un ladrillo más en nuestra construcción nacional y federal", afirmó.

A pesar de la mirada de Kicillof, durante todo el acto en el auditorio se repitió de forma constante el cántico "Axel presidente". Incluso en un momento de silencio una militante gritó y llegó a oídos de todos los presentes: "Axel, ¿queres ser mi presidente?". El gobernador contestó con una sonrisa.