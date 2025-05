¿Hubo un acuerdo entre Carlos Rovira y Javier Milei para boicotear Ficha limpia?

Hay más hilo en el carretel. Como explicó Letra P , Rovira nunca quiso Ficha limpia en su provincia y si avalaba la sanción a nivel nacional no iba a tener más opción que llevarla adelante a nivel local. Ahora no tendrá esa presión. El oficialismo, por su parte, siempre tuvo reparos con esta ley y lo mostró en noviembre, cuando dejó diez bancas vacías y frustró la aprobación.

#FichaLimpia Carlos Arce y Sonia Rojas Decut sorprendieron con su voto en contra del proyecto que prohibía la candidatura de personas condenadas



Misionerismo, una modelo y fiesta de ATN



Quien maneja el minuto a minuto de Diputados es Martín Menem, en línea directa con Karina Milei. El motivo de aquella jugada, según contaban fuentes oficialistas, fue el temor a que Ficha limpia se convirtiera en una herramienta para que Mauricio Macri aproveche sus contactos en Comodoro Py para complicar a La Libertad Avanza. El caso $Libra, que apareció en febrero, debería haber alimentado esos temores.

Lo dejó claro el Gordo Dan, influencer preferido de Milei. "Si había Ficha limpia en Estados Unidos, Donald Trump no sería candidato", posteó el también militante de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de Santiago Caputo. Al oficialismo tampoco le atrae proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, a quien los libertarios ven diluirse cuando habla de economía y revitalizarse cada vez que se victimiza por su prontuario judicial.

Según fuentes de LLA, en noviembre, Milei se enteró último que su bloque bloquearía Ficha limpia, no le gustaron las repercusiones en las redes sociales -su fuente de información preferida- y pidió hacer algo. Llamó a la diputada Silvia Lospennato (PRO), autora del proyecto caído, y le prometió enviar uno similar. Curioso: durante el largo debate en particular, ningún libertario tuvo propuestas.

Los movimientos de Carlos Rovira

Milei cumplió con su compromiso y en enero envió su proyecto Ficha limpia, casi igual al de Lospennato, quien por entonces no tenía en sus planes ser candidata en la Ciudad. El texto de La Libertad Avanza sólo agregó que no puedan tomarse en cuenta las condenas ocurridas al inicio del proceso electoral. La comunicación oficial se encargó de resaltar que, de esa manera, CFK no sería candidata. Como si fuera necesario.

"Al Presidente no le agradó perder el debate en redes y quedar como socio virtual con la expresidenta. Algo tenía que hacer", explican en LLA. No era fácil conciliar los dos intereses: protegerse de enemigos poderosos sin ser acusado de complicidad con sus rivales naturales, como es el kirchnerismo. Parece haberlo logrado.

#FichaLimpia Quiénes blindaron a CFK en el Senado

En febrero hubo varios indicios de lo que pasó este miércoles. Rovira empezó a dar señales de estar dispuesto a ayudar a Milei con este tema. Su bloque en Diputados firmó Ficha limpia en disidencia en comisiones y luego lo votó en el recinto. Pidió sumar delitos informáticos para sacar de carrera a ciudadanos.

El exgobernador se mueve como un rey con su tropa legislativa: recién unos minutos antes de la sesión avisa cómo deben votar. En Diputados, la orden fue aprobar Ficha limpia. Al menos dos fuentes de esa provincia contaron a Letra P que supieron en ese momento que en la cámara alta sus coterráneos podían tomar otro camino.

También en febrero, en el Senado, casi en simultáneo, la dupla rovirista compuesta por Carlos Arce y Sonia Rojas Decut dejó sus bancas vacías e impidió que se creara la comisión investigadora del caso $Libra. La decisión fue considerada un gesto más de una alianza entre el líder misionero y Milei que ya no sorprendía a nadie y en esta semana el Presidente intentará negar.

La rosca final

Como explicó Letra P, en los últimos 20 días en el Senado hubo un sinfín de versiones sobre un acuerdo entre Milei y aliados para frenar Ficha limpia. Hubo indicios claros, como el desliz que tuvo el jefe del oficialismo, Ezequiel Atauche, en la última reunión de labor parlamentaria.

#Elecciones2025 | En tu cara, Ficha limpia: quién es el candidato preso que hace campaña tras las rejas en Misiones



@CesarPuchetaok https://t.co/Ps4KECeiwY — LETRA P (@Letra_P) May 8, 2025

Según testigos, al jujeño se le escapó decir que el Gobierno prefería demorar este proyecto. Él lo negó y tenía como defenderse: el proyecto en cuestión era de Milei y la sesión que estaba convocada había sido pedida por el propio bloque oficialista. Desde los estudios de televisión, Lospennato aprovechó el incidente verbal de Atauche para hacer campaña y le restó margen de acción al Gobierno.

Las versiones en la cámara alta daban cuenta de diálogos entre libertarios y aliados para que no hubiera Ficha limpia. El oficialismo los negaba una y otra vez, aunque algunas fuentes no descartaban que hubiese modificaciones y el debate retornara a Diputados. Esa opción no fue posible, porque una mayoría pidió votar en general y en particular a la vez.

El propio Milei pareció estar al tanto de una posible maniobra, cuando antes de la sesión dijo que no quería perder Ficha limpia por falta de votos y prefería demorarla. Nunca habló sobre quiénes eran los dudosos. El lunes fue un día de versiones filtradas desde la Casa Rosada. La principal era que el Gobierno prefería postergar la sesión si no tenía los votos, aunque nunca dejó claro quién podía fallar. El bloque de Misiones jamás confirmó su apoyo, aunque Rojas Decut, en una radio de Misiones, sí dijo que apoyaba. No cumplió.

Para evitar especulaciones, el bloque LLA emitió un comunicado para embarrar la cancha: ratificó Ficha limpia, pero anticipó un proyecto para congelar dietas. El martes, cuando todos los jefes de bloque se reunieron, Atauche no hizo mención a este tema. Letra P dio cuenta que el bloque de Misiones sólo tenía confirmado la presencia en el recinto, pero Rovira no había dado la orden de cómo actuar. Llegó segundos antes de que se encendiera el tablero. Siempre hace lo mismo. El oficialismo de Misiones le pertenece. La relación con el Gobierno de turno, también.