La caída de Ficha limpia: aliados hablan de presión a gobernadores y mencionan a Santiago Caputo

Como explicó Letra P , sobran indicios de un presunto pacto entre Milei y el jefe de los misioneros, Carlos Rovira , para bloquear una ley que al Presidente le suma en el discurso, pero que podría jugarle en contra en los tribunales, donde no tiene los contactos aceitados de Mauricio Macri , su nuevo rival. Al líder provincial no le suma a nivel local una proscripción a Cristina Fernández de Kirchner y, sobre todo, le interesa mantener su buen vínculo con Balcarce 50.

La muerte de Ficha limpia

La tarde en el Senado, como explicó Letra P, dejó varios indicios de que la historia no estaba cerrada. Nadie explicó nunca qué fue a hacer en dos oportunidades José Rolandi, vicejefe de Gabinete, a cargo de la relación de la Casa Rosada con el Congreso. El funcionario suele recorrer los pasillos cuando el Gobierno necesita una ley con impacto en las provincias y los gobernadores ponen condiciones.

Caputo maneja el Senado desde que Victoria Villarruel rompió relación con Milei: sólo a veces, la vicepresidenta puede saber las intenciones de la Casa Rosada en diálogo con Francos. El asesor habla con el jefe de LLA, Ezequiel Atacuhe, convertido en el protagonista de la jornada del miércoles.

Con la sesión empezada, las caminatas del jujeño por los pasillos teléfono en mano sorprendían a los senadores que entendían que la historia estaba cerrada. Varios habían olvidado que en una reunión de labor parlamentaria el senador había dicho, sin querer queriendo, que Ficha limpia no era prioridad del Gobierno.

Desde el lunes, el eje Caputo-Atauche movió hilos para embaucar al PRO y lo logró. Ambos quedaron reivindicados del papelón del rechazo de los pliegos de la Corte. Corrieron la versión de una nota para comprometerse a votar a favor que la mayoría de los bloques aliados nunca vio. Es el argumento que Milei usó este jueves para acusar a la tropa amarilla de forzar una sesión en la que no se alcanzarían los votos para Ficha limpia. Para sumar leña al fuego, el bloque de LLA difundió un comunicado para ratificar su apoyo a la ley y, de a paso, amenazar con congelar las dietas.

LLA 9/4/25: queremos que vengan a la Rosada a firmar un compromiso para que salga Ficha Limpia



PRO 9/4/25: nos parece bárbaro que El Presidente Milei nos pida que firmemos un compromiso. El que firma firma, y el que no, defiende corruptos.

Clarisimo



LLA 7/5/25: queremos que… pic.twitter.com/NqaazF6zWo — Diego (@dspagnuolo_ok) May 8, 2025

Las declaraciones públicas del Presidente y sus principales espadas fueron en el mismo sentido el martes. El relato oficial remarcaba en que, si los votos no estaban, lo mejor era esperar otro momento. La sesión fue parte de una insistencia del PRO, que además la usó para hacer campaña en la Ciudad con la histórica promotora de Ficha limpia, Silvia Lospennato.

Atauche dejó otra perlita: cerró la sesión con un discurso enfático a favor y cuando se frustró se fue al salón de las provincias a hablar indignado ante los medios. Tenía otros caminos para evitar a la prensa si no quería poner cara de derrota.

¿Todos sabían?

En las conversaciones informales de este jueves la pregunta era recurrente entre los miembros del Senado: "¿Vos sabías?". Según pudo reconstruir Letra P, el festejo sorpresivo del bloque Unión por la Patria fue genuino, aunque algunos de sus referentes estaban al tanto de la maniobra.

Un dato que pasó desapercibido es que en la sesión UP tuvo algunos gestos con el oficialismo, como aprobar las autoridades y los embajadores. Según explicó José Mayans, en el recinto, fue parte de un compromiso que asumió Victoria Villarruel para darle lugares en las comisiones. Los pedidos de interpelaciones del peronismo, eran un fracaso anunciado.

En la UCR también había algunos referentes al tanto de la maniobra del Gobierno para frustrar Ficha limpia, aunque no tenían claro que pudiera resultar. Había muchos finales posibles: si un artículo se rechazaba, por caso, el texto volvía completo a Diputados, donde estaban los votos para ratificar la versión original. Nadie ganaba nada.

La ayuda misionera, como explicó Letra P, era un plan trazado en febrero, que Caputo pensó que no debería usar. El asesor insistió en enero para que Milei enviara el proyecto y no fuera acusado de frustrar la ley en Diputados, pero el asesor confiaba en que, llegado el caso, el Senado iba a cajonearlo sin necesitar su intervención. La presión de la opinión pública en este tema puede no tener un impacto decisivo en las urnas, pero se siente en el Congreso y muchos senadores prefieren no tomar riesgos.

La dupla de Misiones recién supo cómo tenía que votar cuando se encendió el tablero, como ocurre en cada sesión. Es ahí cuando llama Rovira y les da las órdenes. De todos modos, según supo este medio, algunos referentes de ese espacio estaban al tanto de negociaciones de su jefe con la Rosada por temas pendientes. Mientras la sesión transcurría, cada vez que un periodista consulta a Arce o Rojas Decut en los pasillos, la respuesta es la misma. "Aún no sabemos qué vamos a hacer". Este miércoles no fue la excepción. Fueron los protagonistas de la noche.