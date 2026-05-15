El Banco Central le gira $6 billones de utilidades a Toto Caputo para suavizar el ajuste

El Banco Central transfirió $24,4 billones al Tesoro y dejó $6 billones disponibles como depósitos. En el mercado interpretan que esos fondos funcionan como una reserva de liquidez para evitar un mayor endurecimiento del ajuste fiscal si cae el refinanciamiento de deuda en pesos o aumenta la tensión financiera en los próximos meses.

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La maniobra -similar a la del año pasado- le da aire a Toto Caputo para manejar vencimientos sin convalidar aumentos de tasa y evitar mayores recortes de gastos para pagar deuda con superávit si la recaudación no acompaña. Pero va a contramano del libreto libertario, que promovía capitalizar al BCRA y evitar la emisión de pesos para abastecer al Tesoro.

El Banco Central informó en sus Estados Contables que registró ganancias por $34,3 billones durante 2025 y que pondrá a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones en concepto de utilidades. Según explicó el ministro de Economía, unos $18,4 billones serán destinados a recomprar Letras Intransferibles en manos del BCRA, mientras que otros $6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro dentro del BCRA.

Una lectura dominante en el mercado es que el Tesoro acaba de ganar margen financiero para evitar un ajuste todavía más profundo si aparecen problemas en el financiamiento en pesos. “Seguimos cancelando deuda y recomponiendo el balance del Banco Central”, sostuvo Caputo al comunicar la medida.

La utilidad de esta masa de pesos está directamente asociada a la estrategia de financiamiento del Estado y la renovación de sus títulos. El análisis de Max Capital detalló que "el Tesoro probablemente utilice estos fondos, si fuera necesario, ante menores niveles de rollover (refinanciamiento) de deuda en pesos y potencialmente si aumenta la 'demanda de dinero', o para sostener el crecimiento del crédito validando menores niveles de rollover".

Sin embargo, en el mercado el foco quedó puesto sobre esos $6 billones que permanecerán disponibles para el Tesoro y que representan nueva liquidez en un contexto donde el Gobierno depende cada vez más de sostener el financiamiento en pesos sin sumar presión a la volatilidad de las tasas de interés.

Los pesos que podrían evitar un ajuste más duro

El tema empezó a cobrar relevancia en las últimas semanas porque el rollover comenzó a mostrar señales de desgaste. En la última licitación, el Tesoro renovó aproximadamente el 96% de los vencimientos, lo que implicó financiamiento neto negativo e inyección de pesos al mercado.

Los $6 billones restantes (aproximadamente u$s 4300 millones) se mantendrán líquidos en la cuenta del Tesoro dentro del BCRA. Al contar con fondos propios disponibles, el Ejecutivo reduce la presión de tener que convalidar tasas de interés elevadas en el mercado para convencer a los bancos de renovar los títulos públicos o provocar una mayor contracción monetaria.

Banco Central dólar oficial (2).jpg El Tesoro gana liquidez de utilidades del Banco Central que permitirá mitigar más ajuste

El analista Martín de la Fuente señaló que el sistema financiero continúa mostrando elevados niveles de liquidez y recordó que el Banco Central absorbió alrededor de $4,2 billones mediante operaciones de REPO. “El nivel de liquidez en el sistema sigue creciendo”, afirmó.

Estrategia oficial: usar pesos para sostener el programa

Disponer de este dinero mitiga la necesidad de convalidar condiciones desfavorables en las licitaciones públicas, en un escenario en el que se observan cambios en las preferencias de los inversores. Al respecto, el Informe Semanal del Banco de la Provincia de Buenos Aires advirtió que "el creciente predominio de instrumentos a tasa variable evidencia una menor demanda por tasa fija y dudas sobre la estabilidad macro", sumado a que "cuatro de cada cinco pesos de la deuda en moneda local emitida en 2026 vence antes de fines de 2027".

Los $6 billones que quedarán depositados en la cuenta del Tesoro aparecen así como una herramienta de contención frente a un escenario donde la demanda de dinero sigue siendo frágil y en el que el financiamiento en pesos se volvió central para la estabilidad del programa económico.

En el mercado interpretan que el Gobierno busca evitar episodios de estrés financiero como los que históricamente obligaban a endurecer el ajuste, subir más las tasas o acelerar la emisión para cubrir vencimientos.

La otra parte irá a sanear deuda del Banco Central

Además de reforzar depósitos, el Gobierno utilizará $18,4 billones para recomprar Letras Intransferibles en manos del Banco Central. Según Economía, esa operación reducirá la deuda bruta del Tesoro en aproximadamente 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI) y permitirá continuar con el saneamiento del balance de la autoridad monetaria.

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SEGUIMOS CANCELANDO DEUDA Y RECOMPONIENDO EL BALANCE DEL BANCO CENTRAL





De acuerdo a lo comunicado por la autoridad monetaria, el Banco Central de la República

Argentina (BCRA) ha puesto a disposición del Tesoro Nacional la suma de $24,4 billones en… pic.twitter.com/OSkbNDLjQB — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

Las Letras Intransferibles fueron emitidas durante años para financiar al Tesoro mediante el uso de reservas internacionales y terminaron convirtiéndose en uno de los activos más cuestionados del BCRA por su falta de liquidez y valor de mercado.

Críticas por la emisión y la situación patrimonial del BCRA

La operación también despertó cuestionamientos entre economistas que advierten sobre el impacto monetario y patrimonial del mecanismo.

El economista Federico Machado sostuvo que el giro de utilidades representa emisión monetaria porque transforma ganancias contables del Banco Central en pesos disponibles para el Tesoro. Según explicó, aunque parte de esa emisión se neutraliza con la recompra de Letras Intransferibles, los $6 billones que quedan como depósitos representan liquidez nueva que el Gobierno podrá utilizar más adelante.

Ante la consulta de Letra P, Machado advirtió: "Creo que con lo anunciado ayer (por el jueves) le han dado un cierre definitivo a la estrategia de capitalizar el BCRA, cancelando las LI (letras intransferibles) con sus propias utilidades".

El economista Iván Baumann Fonay aseguró también que "la transferencia de utilidades del BCRA, con su efecto sobre la (des)capitalización de la entidad, resulta difícil de compatibilizar con el diagnóstico comunicado apenas un día antes: una demanda de dinero en caída y con expectativa de seguir contrayéndose".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ivanfbf/status/2055049692052861187&partner=&hide_thread=false La transferencia de utilidades del BCRA, con su efecto sobre la (des)capitalización de la entidad, resulta difícil de compatibilizar con el diagnóstico comunicado apenas un día antes: una demanda de dinero en caída y con expectativa de seguir contrayéndose 1/2 pic.twitter.com/CTBei3XtJX — Ivan Baumann Fonay (@ivanfbf) May 14, 2026

Para parte del mercado, la discusión ya no pasa solamente por el impacto contable de la operación, sino por el objetivo político y financiero detrás de esos pesos: construir una reserva que le permita al Gobierno atravesar eventuales tensiones sin verse obligado a endurecer todavía más el ajuste.